Чому "Форма води" стала найкращим фільмом року?

На думку кінокритика BBC Culture, фентезійна драма Гільєрмо дель Торо є найбільш соціально значущим фільмом з усіх номінантів цього року.

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Американська академія кіномистецтва переживає, без сумніву, непрості часи. Члени академії давно звикли до жорсткої критики за "неправильний" вибір, але якщо раніше йшлося про художні смаки, тепер у центрі уваги - їхня політична позиція.

Три роки тому 87-му церемонію вручення "Оскарів" засудили за те, що в усіх номінаціях перемогли лише білі актори. Хештег #OscarsSoWhite сколихнув соцмережі.

Наступним головним болем кіноіндустрії стали гучні секс-скандали. Усі останні церемонії нагород, насамперед, "Золотий глобус" наполегливо привертали увагу до проблеми сексуальних домагань.

Останніми роками комітету зазвичай доводилося обирати між двома безперечними лідерами, як-от "Ла-Ла Ленд" і "Місячне сяйво" або "Король говорить" та "Соціальна мережа".

Цього ж року принаймні чотири, а, може, й п'ять фільмів цілком претендували на звання найкращого. Та й феміністична тема порушувалася в кількох з них.

Найбільш простим способом увійти в історію для суддів Кіноакадемії було б обрати фільм Ґрети Ґервіґ "Леді-Птаха". Ця чарівна і часом пікантна історія у жанрі роману виховання є цього року єдиною стрічкою, режисером і сценаристом якої була жінка.

Копирайт изображения A24 Image caption Режисерка фільму "Леді-Птаха" Ґрета Ґервіґ - лише п'ята жінка в історії Кіноакадемії, номінована на нагороду за найкращу режисуру

Усі інші номінанти на нагороду за найкращий фільм - чоловіки (Ґервіґ, до речі, є лише п'ятою жінкою в історії "Оскара", яка потрапила в номінацію за режисуру).

Утім, цілком у дусі риторики руху #MeToo є й інший претендент - фільм Пола Томаса Андерсона "Примарна нитка". Ця психологічна мелодрама з елементами готики досліджує, як відчуває себе жінка, яка змушена залишатися в тіні владного та егоїстичного чоловіка.

З огляду на те, що гомін #OscarsSoWhite поки що теж не збирається вщухати, ще одним "правильним" вибором могла би стати й "Пастка" Джордана Піла.

Фільм жахів, центральною темою якого є проблема расизму, зібрав 254 млн дол. касових зборів при бюджеті 4,5 млн. Такий успіх Кіноакадемія, як правило, не залишає поза увагою.

Перемога сонячної італійської мелодрами "Назви мене своїм ім'ям" Луки Гуаданьїно стала би переконливим реверансом у бік ЛГБТ. Адаптація однойменного роману Андре Асімана оповідає історію кохання двох чоловіків (актори-геї - це вже інше питання).

Ну й, мабуть, найбільш очікуваним переможцем мали би стати "Три білборди під Еббінґом, Міссурі" - виразна замальовка одноповерхової Америки з неперевершеною грою Френсіс Макдорманд та неприхованим соціальним протестом.

Утім, й цей фільм теж не став найкращим. Попри приголомшливі сім номінацій, жорстка та уїдлива трагікомедія Мартіна Макдона, отримала чимало закидів через те, як фільм зобразив проблему расизму. Стрічка, мовляв, зосереджує увагу на особі поліцейського-расиста (герой Сема Роквела), а не на його жертвах.

Копирайт изображения Focus Features Image caption Оповідаючи історію жінки, яка відстоює свою незалежність від деспотичного чоловіка, фільм "Примарна нитка" ідеально резонує з флешмобом #MeToo

Решта номінантів - "Дюнкерк", "Темні часи" і "Секретне досьє" - вочевидь, є надто традиційними, щоби відповідати духу часу. Після торічної перемоги "Місячного сяйва" вибір будь-кого з них виглядав би величезним кроком назад.

З огляду на всі ці моменти, "Форма води" Гільєрмо дель Торо, відзначена у найбільшій кількості номінацій (13), здається єдиним розумним вибором.

Хоча це ще один фільм режисера-чоловіка, сценарій до нього дель Торо написав у співавторстві з жінкою - Ванессою Тейлор.

Головну роль також виконує жінка (Саллі Хокінс), та й славетний тест Бекдел (перевірку на гендерну упередженість) стрічка проходить буквально в перші хвилини.

Та якби цього ще було недостатньо, головними героями "Форми води" є афро-американка, гей та іммігрант із Південної Америки. І хоча він - лише наполовину людина, а наполовину тритон, це вже деталі.

"Форма води" не лише відверто виступає проти сексизму, расизму та гомофобії, порушуючи ці теми з ширшої перспективи, ніж будь-який інший претендент на "Оскара" цього року.

Але й переконливо стверджує, що все це є симптомами однієї хвороби - патріархального суспільства, повстати проти якого повинні разом усі, кого позбавили права голосу.

Копирайт изображения 1996-98 AccuSoft Inc., All rights reserved Image caption Фільм "Три білборди під Еббінґом, Міссурі" отримав "Золотий глобус" у номінації "найкраща драма" та нагороди Ґільдії кіноакторів, але зазнав критики за підхід до проблеми расизму

Іншими словами, "Форма води" - це не проста казка в дусі магічного реалізму про жінку, яка закохалася в амфібію, це - гучний суспільно-політичний маніфест.

І сьогодні його актуальність, здається, ще гострішою, ніж під час прем'єри на Венеційському кінофестивалі в серпні минулого року.

Дія фільму відбувається в Балтіморі наприкінці президентства Джона Ф. Кеннеді, або, як каже оповідач, "в останні дні правління справедливого принца".

Головна героїня - Елайза (Саллі Хокінс), тиха, непомітна жінка, яка не може розмовляти через травму, перенесену в дитинстві. Вона працює прибиральницею у секретній державній лабораторії разом зі своєю подругою афро-американкою Зельдою (Октавія Спенсер).

Останньої секретною знахідкою лабораторії є істота, схожа на амфібію (Даг Джонс), яку спіймав у водах Амазонки жорстокий полковник Стрікленд (Майкл Шеннон).

Намагаючись врятувати гуманоїда від смерті, Елайза звертається по допомогу до свого старого знайомого, художника-гея Джайлса (Річард Дженкінс).

Але Джайлс - рішуче аполітичний. "Що ми можемо зробити? Ми ж ніхто", - відповідає він на прохання Елайзи.

Копирайт изображения Fox Searchlight Image caption Дель Торо створює зворушливо романтичну і захопливо красиву казку

Але коли його разом із чорношкірою парою вишпурює із кафе офіціант, свідомість Джайлза поступово "прокидається". Елайза, Джайлз і Зельда разом постають проти системи.

До моменту, коли Голлівуд звинуватив Вайнштайна у сексуальних домаганнях, фільм виглядав черговим закликом до активної соціальної позиції.

У добу після Вайнштайна сцени, в яких полковник Стрікленд переслідує Елайзу, зробили "Форму води" - ще й рішучим протестом проти сексуального насильства та несправедливості.

І протестом - більш лютим, ніж будь-який інший номінант на "Оскара" цього року.

При всьому цьому "Форма води" не перетворюється на нудну моралізаторську лекцію із соціального опору. Дель Торо створює зворушливо романтичну і захопливо красиву казку, яка ностальгічно повертає глядача до Золотої доби Голлівуду.

Якби не кілька сцен із сексом та кров'ю, "Форму води" можна було би легко назвати казковим фентезі для всієї родини.

Що ж, можливо, цього року вибір кіноакадеміків не був таким і складним. Найбільш чарівний і глибокий фільм виявися також й найбільш соціально значущим.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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