Фільм, знятий на смартфон, - смерть кіномистецтва?

Нову стрічку з британською акторкою Клер Фой та Меттом Деймоном знімали на смартфон. Оглядачка BBC Culture розмірковує - а чи не так починається нове майбутнє кіномистецтва?

Копирайт изображения Bleeker Street

Відколи Метт Деймон з'явився в камео у фільмі, знятому на iPhone, зйомка кіно на мобільний телефон, напевно, стане мейнстримом,

І нехай творцем цього фільму виступив знаний режисер Стівен Содерберг, з яким у зірки склалися плідні робочі взаємини, але вся операторська техніка, використана під час зйомок стрічки, вмістилася в наплічнику.

Фільм "Не в собі" (Unsane) був представлений у конкурсній програмі Берлінського міжнародного кінофестивалю. Рішення Содерберга зняти кінострічку за допомогою мобільних технологій було відомо публіці заздалегідь і широко рекламувалося.

Чого не скажеш про останній фільм, знятий на iPhone, - "Мандарин" Шона Бейкера, який здобув широке визнання. Про його походження глядачі дізналися вже з фінальних титрів на прем'єрі.

Свою кар'єру Содерберг розпочав 1989 року з ультраекспериментального фільму "Секс, брехня і відео" (Sex, Lies and Videotape).

Режисер розповідає, що під час зйомок "Не в собі" хотів пережити ті самі гострі відчуття, не вдаючись до спецефектів. В цій кінострічці знялася Клер Фой (серіал "Корона").

Акторка грає молоду жінку, яка з чужої волі опиняється в психіатричній клініці, де, на її думку, працює її переслідувач.

Копирайт изображения Bleeker Street Image caption Уся операторська техніка, використана під час зйомок останнього фільму Содерберга "Не в собі", вмістилася в наплічнику

"Я хотів випустити цей фільм під іншим ім'ям, - зізнається режисер. - Але номер не пройшов. Тому я намагався якнайдовше тримати інформацію в секреті".

"Я вирішив не виправдовуватися, коли стрічку називали "той знятий на iPhone фільм". Якщо люди просто з цікавості ходитимуть на неї в кіно - що ж, це теж ціна квитка".

Спочивай з миром, кіноплівко?

Знятий у такий спосіб фільм для широкої аудиторії - досить велика рідкість.

Однак той шалений ентузіазм, з яким публіка зустріла "Мандарин" 2015 року (касові збори фільму у вісім разів перевершили його бюджет), викликав у Шона Бейкера занепокоєння через те, що він допомагає знищити улюблений носій.

"Мене турбує смерть кіноплівки, - зізнався він у той час. - Плівка має унікальні властивості. Хоч би скільки фільтрів у вас було на цифровій камері, того самого ефекту домогтися не вдасться".

Якщо ми хочемо, щоб наші оповіді були щирими, вони теж мають розвиватися Тимур Бекмамбетов, режисер

А от Тимур Бекмамбетов, режисер казахського походження, який зняв фільм "Особливо небезпечний" (2008 р.) із Анджеліною Джолі та провальний блокбастер "Бен Гур" (2016 р.), такими сумнівами не переймається.

Його фільм "Профіль" також демонстрували в Берліні. Це історія журналістки, яка створює у Facebook фейковий профіль новоспеченої ісламської радикалки.

Дія розгортається повністю в межах екрана комп'ютера, а в процесі виробництва знімальна група використовувала Skype та мобільні телефони, щоб знімати одночасно в різних країнах.

За допомогою тих самих методів Бекмамбетов уже зняв у 2015 році горор "Видалити з друзів". Сам режисер називає такі роботи "фільмами, які народжуються на екрані".

"Людська драма не стоїть на місці, - стверджує він, - і якщо ми хочемо, щоб наші оповіді були щирими, вони теж мають розвиватися. Ми мігрували на цифрові інтерфейси. Наше спілкування і взаємодія тепер невіддільні від телефонів і планшетів. Люди лягають спати з телефонами в руках".

Тепер Бекмамбетов планує зняти на мобільні телефони цілий фільм, а також кінематографічну версію "Ромео і Джульєтти".

Життя крізь екран

"А ще мені б дуже хотілося побачити фільм-катастрофу, в якому події розгортаються на екрані мобільного пристрою. Бо якщо це, не дай Боже, станеться, якщо почнуться катастрофічні події, ми всі будемо фільмувати й стрімити, байдуже, що там відбуватиметься навколо нас", - додає режисер.

Копирайт изображения Bazelevs Entertainment Image caption У новому фільмі "Профіль" уся дія відбувається на екрані комп'ютера

Так само, як і в "Мандарині", сюжетна лінія стрічки "Профіль" повністю пристосована до смартфонів. Техніка стала значно досконалішою, відколи 1999 року на тремтливу камеру зняли "Відьму з Блейр: Курсова з того світу" (і творці фільму виправдовувалися, що сценарій було написано з урахуванням поганої якості зйомки).

Але Содерберг визнає: навіть у 2018-му він мав підлаштовувати сюжет фільм під можливості телефонної зйомки. Схоже, "Не в собі", психологічний горор зі стрімким розвитком сюжету та атмосферою фільмів категорії "Б", відповідає цим вимогам.

"Гадаю, позитив у тому, що я за лічені секунди можу перевести об'єктив на будь-що. За кілька хвилин можна провести репетицію і зняти сцену. Це заощаджує сили й час. Єдині справжні недоліки - телефон надзвичайно чутливий до вібрації, а його давачі дуже маленькі", - пояснює режисер.

Кіно - це мистецтво, і за створенням краси фільму стоїть робота багатьох технічних фахівців Бруно Смаджа, Засновник Фестивалю мобільних фільмів

Бруно Смаджа заснував "Фестиваль мобільних фільмів". Це сталося ще 2005 року, коли в телефонах з'явилися камери. Але він і досі вважає, що цей різновид кіновиробництва має бути "малюнком, що передує малюванню".

"Великі митці роблять начерки перед тим, як узятися до малювання картини. Часто ці замальовки самі по собі бувають прекрасними. Але потім їх все-таки переносять на полотно", - пояснює він.

У конкурсі фестивалю 2018 року взяли участь кінематографісти з 22 країн. За правилами, їхній фільм може тривати лише одну хвилину.

2011 року перемогу здобув молодий режисер із Франції Морган Саймон. Після цього він узявся знімати свій перший повнометражний художній фільм, "Смак чорнила", який демонстрували на кінофестивалі в Торонто в 2016 році.

Копирайт изображения Magnolia Pictures Image caption Касові збори фільму Шона Бейкера "Мандарин" 2015 року (знятого на смартфон) у вісім разів перевершили бюджет

Незважаючи на те, що сам пан Смаджа - засновник цього фестивалю, він зізнається: "Я не впевнений, що знімати художній фільм на телефон взагалі коли-небудь буде прийнятним. Ні. Кіноіндустрія тісно пов'язана з мистецтвом, і за створенням краси фільму стоїть робота технічних фахівців. Я б не хотів, щоб це було втрачено".

Одразу ж після "Мандарина" Шон Бейкер повернувся до традиційних кінематографічних методів - так з'явився "Проект "Флорида"", номінований на премію "Оскар". Однак Стівен Содердберг каже, що після зйомок "Не в собі" відчув новий приплив ентузіазму.

"За тиждень я маю братися до нового фільму, - розмірковує він. - І вагаюся: вибрати "звичний" спосіб роботи чи здатися в полон можливостям, які відкриваються переді мною завдяки новим технологіям? За відчуттями це дуже нагадує мої зйомки перших фільмів у підлітковому віці".

Кіно з маленької літери

Вирішальну роль тут може відіграти реакція критиків на фільм "Не в собі". За словами Содерберга, він попереджав акторів - вони знімають фільм у малобюджетному стилі на смартфон за тиждень.

Тому "відчуття буде не просто таким, наче одинадцятикласники зняли кіно. Відчуття буде таким, наче це кіно зняли дев'ятикласники". Саме так і сталося. Зокрема, Девіда Руні з видання Hollywood Reporter вигляд готової стрічки нітрохи не вразив.

"Фільм такий собі. І більшість задіяних у ньому акторів справляють не найкраще враження. Хоча, можливо, так і було задумано", - написав критик.

Копирайт изображения Bleeker Street Image caption "Я планував зняти фільм, який дивилися би як звичайне кіно, щоби глядач не підозрював, як його насправді знімали", - каже Содерберг

Однак режисера може втішити (чи ні) неоднозначне сприйняття сценарію фільму. Саме на нього, а не на спосіб зйомки, націлені стріли більшості критиків. Один з них навіть назвав сюжет "пантомімою".

"Я мав намір продемонструвати, що глядачі, переглянувши цей фільм у кіно, не зрозуміють, як його знімали. Але їм буде байдуже, бо фільм схожий на звичайний", - пояснює Содерберг.

Проте фільм "Не в собі" навряд чи взяли б у кінопрокат, якби в ньому не фігурували імена Содерберга та Фой.

Втім, Содерберг обстоює думку про те, що його вправляння в мобільних зйомках - це частина потенційного тектонічного зсуву в сучасному кінематографі.

"Технології розвиваються такими швидкими темпами, що вже наступного року можуть з'явитися камери, не більші за телефон, із солідними сенсорами. І цікаво побачити, хто цю технологію сприйме, а хто - ні", - прогнозує режисер.

"Я хотів поставити себе на місце молодого кінематографіста і зрозуміти, які рішення ухвалив би я сам, - каже Содерберг. - Коли я тільки починав, зняти навіть короткометражку було дуже дорого. Але тепер у вас уже немає виправдань".

"Єдина перепона для створення фільму - ви самі", - додав він.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.

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