10 лучших фильмов о конце света

Если конец света действительно неизбежен, лучше подготовиться к нему заранее. Как выжить на постапокалиптической Земле? Ответ можно найти в кинематографе, который уже не одно десятилетие увлечен этой темой.

Режиссеры и сценаристы представляют все возможные варианты конца света - от ядерной войны и экологической катастрофы до смертельного вируса, который поражает человечество.

Если вам повезет уцелеть, выжить на опустошенной планете помогут советы из этих кинолент.

Добро пожаловать в Зомбиленд

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Только за два месяца после того, как мутировавший вирус коровьего бешенства попал в бургер, люди превращаются в кровожадных зомби, питающихся плотью.

Одним из немногих избегает этой участи студент колледжа по имени Коламбус (Джесс Айзенберг).

Ему удается не превратиться в человеческий "Хэппи Мил" только благодаря тому, что он педантично соблюдает правила, которые становятся его фирменной шуткой: "Всегда проверяй заднее сиденье автомобиля" и "Берегись туалетов".

На пути домой Коламбус встречает Таллахасси (Вуди Харрельсон), а чуть позже они знакомятся с двумя аферистками (Эмма Стоун и Абигейл Бреслин), которые ищут убежище.

Четверо незнакомцев (которые зовут друг друга по географическим названиям, где они встретились, чтобы не привязываться) проводят время, расправляясь с ходячими мертвецами.

Они делают это очень изобретательно - с помощью всего, что попадется под руку: дверей автомобиля, кувалды, садовых ножниц.

Комедийный сериал также примечателен одной из лучших эпизодических ролей, которую исполнила звезда кинематографа. Но чтобы узнать, о ком идет речь, вам придется посмотреть "Зомбиленд".

Рассвет мертвецов

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Это - еще один сценарий с таинственным вирусом, который заставляет умерших оживать и охотиться на живых людей.

Четыре героя, избежавших заражения, прячутся в торговом центре. Но постепенно вражеское кольцо вокруг них сжимается - сотни зомби, медленно двигаясь, заполоняют паркинг и эскалаторы.

Героям также приходится защищать здание от банд мародеров.

Это - римейк одноименного фильма 1978 года Джорджа А. Ромеро, который является отличной сатирой на общество потребителей.

28 дней спустя

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Пытаясь освободить из лаборатории подопытных шимпанзе, активисты движения за права животных нечаянно выпускают опасный вирус бешенства, который быстро заражает всех британцев.

Четыре недели спустя Джим (Киллиан Мерфи) просыпается после комы и обнаруживает, что ему удалось избежать вируса, пока он был в больнице.

Этот амбициозный независимый проект британского режиссера Дэнни Бойла является одним из первых кассовых фильмов, снятых на цифровую камеру.

Режиссер возрождает жанр зомби-апокалипсиса, создавая совершенно новый тип ходячих мертвецов.

В отличие от зомби прошлых поколений, мертвецы Бойла передвигаются с молниеносной скоростью, что создает действенный эффект ужаса.

Безумный Макс: Дорога гнева

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Ядерная катастрофа уничтожает цивилизацию, превращая Землю в мертвую пустыню, где главными ценностями становятся вода и бензин.

Макс Рокатанськи, которому удается выжить в глобальной катастрофе, попадает в плен к тирану-правителю Бессмертному Джо.

Макса втягивают в дорожные гонки с бронированным трактором-прицепом, водителем которого оказывается императрица фуриозо (Шарлиз Терон).

Она изменила диктатору Джо и пытается добраться до безопасного укрытия в Зеленом Месте.

Главную роль в долгожданном продолжении постапокалиптической трилогии режиссера Джорджа Миллера исполнил Том Харди. В предыдущих сериях франшизы Макса сыграл Мэл Гибсон.

Минимум диалогов, максимум экшна и передовые спецэффекты позволяют отнести "Безумного Макса" к разряду настоящих блокбастеров.

А чтобы добавить апокалиптическому сюжету мрачности, посмотрите черно-белую версию ленты, которую сам режиссер считает лучшим вариантом фильма.

Двенадцать обезьян

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В 1996 году группа активистов под названием "Армия 12-ти обезьян" выпускает смертоносный вирус, который убивает 5 млрд человек.

Те, кто выжил, из-за ядовитого воздуха вынуждены жить под землей. Почти 40 лет спустя преступника Джеймса Коула (Брюс Уиллис) отправляют "добровольцем" в прошлое, чтобы предупредить человечество.

Но в далеком 1990-м его пророчества звучат как бред сумасшедшего, и Коула помещают в психиатрическую больницу.

Антиутопия Терри Гиллиама, снятая по мотивам короткометражной ленты 1962 года "Взлетная полоса", изобилует прекрасными визуальными эффектами и нетривиальной сюжетной линией, насладиться которыми вряд ли удастся за один просмотр.

Сталкер

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В мрачном будущем три героя отправляются в Зону - запрещенное место с искаженной реальностью.

Проводник, или "сталкер", ведет писателя и ученого в заброшенную пустыню, в которой есть таинственная местность, где, по слухам, осуществляются самые сокровенные желания.

Это - свободная экранизация фантастической повести братьев Стругацких "Пикник на обочине", снятая Андреем Тарковским в 1971 году.

Фильм полон пронзительной атмосферы пророчества, поскольку неизбежно вызывает параллели с зоной отчуждения на Чернобыльской АЭС.

Доктор Стрейнжлав

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Выпущенная в 1964 году, в разгар Холодной войны, черная комедия Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнжлав, или Как я перестал волноваться и полюбил бомбу" высмеивает доктрину "взаимно гарантированного уничтожения" и, безусловно, является одним из самых интересных фильмов о ядерном апокалипсисе.

Безумный генерал армии США Джек Риппер (Стерлинг Хейден), который решил, что фторирование воды в трубопроводе является коварным нападением коммунистов, отдает приказ о ядерной атаке на Советский Союз.

Президент США (Питер Селлерс), его советники и другие политики отчаянно пытаются отозвать бомбардировщиков, чтобы предотвратить ядерную войну.

Комедия не теряет актуальности и сегодня, поскольку военные амбиции политиков не ослабевают до сих пор.

Последний потомок Земли

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Снятый по мотивам одноименного романа Филлис Джеймс, фильм-антиутопия мексиканского режиссера Альфонса Куарана повествует о будущем человечества, в котором за последние 18 лет не родился ни один ребенок.

Цивилизация находится на грани исчезновения, и только Великобритании удается сохранить видимость порядка. Однако наплыв беженцев вынуждает правительство окружить страну армией, которая задерживает мигрантов.

Бывший политический активист Тео (Клайв Оуэн) знакомится с беженкой по имени Ки, которая (о, чудо!) оказалась беременной.

Тео пытается спасти девушку от террористических группировок, стремящихся использовать ее ребенка в политических целях. Весьма правдоподобно!

Дорога

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После глобальной катастрофы, произошедшей по неизвестным причинам, в мире погибло практически все живое.

По опустошенным землям Америки путешествуют отец (Вигго Мортенсен) и сын (Коди Смит-Макфи), пытаясь добраться до побережья.

Все, что они имеют, это тележку из супермаркета с остатками продуктов и винтовку, чтобы защититься от каннибалов.

Основанный на событиях одноименного романа Кормака МаккКарти, фильм создает довольно жуткое, но очень эмоциональное представление о возможном конце света.

Заметьте, лента - не для романтического свидания.

Акира

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Была бы у нас "Матрица", "Петля времени", "Начало" или сериал "Странные чудеса", если бы в 1988 году японский режиссер Кацухиро Отомо не снял "Акиру" - фильм-аниме в жанре кибер-панк?

Влияние японского аниме на телевидение и кино трудно переоценить. Именно благодаря ему анимационные фильмы начали создавать со сложными сюжетами и на серьезные темы.

После Третьей мировой войны (вызванной таинственной событием) токийские байкеры случайно раскрывают секретный военный проект.

Его члены проводят опыты над детьми-мутантами со странными телекинетическими способностями, пытаясь использовать их в качестве оружия.

После выхода "Акиры" на западе возник интерес к японской культуре. Даже 30 лет спустя фильм не теряет своей актуальности.

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