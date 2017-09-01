Как я за год прочитала по книге из каждой страны мира

Копірайт зображення Darren Russell

Писательница Энн Морган решила прочитать за год 196 книг, написанных в разных странах мира. Как ей удалось осуществить эксперимент и чему ее научил этот опыт?

Я всегда считала себя космополиткой, но мои книжные полки, как оказалось, рассказывали несколько иную историю.

Кроме нескольких индийских романов и пары книг из Австралии и Южной Африки, неизвестно как затесавшихся у меня, моя библиотека состояла преимущественно из английских и американских писателей.

Более того, даже переведенной литературы среди них практически не было. Итак, мое чтение ограничивалось произведениями исключительно англоязычных авторов.

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Тогда, в начале 2012-го, я поставила себе цель прочитать за год по одной книге из каждой страны мира, чтобы наверстать упущенное.

Меня ждали авторы из 195-ти государств, признанных ООН, и из бывшего члена ООН - Тайваня.

Не имея никакого представления, как осуществить этот амбициозный план, но вполне осознавая, что шедевры из почти 200 стран мира вряд ли найдутся в местном книжном магазине, я обратилась за помощью к читателям со всего мира.

Я создала блог под названием A Year of Reading the World ("Вокруг света за 196 книг") и попросила читателей посоветовать мне произведения писателей их национальности, которые я могла бы прочитать в английском переводе.

Копірайт зображення freddie marriage Image caption В списке Энн Морган было 196 книг из каждой страны мира, даже с Маршалловых островов и из Нигера

Я и ожидать не могла такой реакции. Читатели из разных уголков планеты проявили большое желание помочь и начали наперебой предлагать идеи.

Некоторые отправили мне литературные шедевры своей страныпо почте. Другие помогали с поисками "сложных" авторов.

А несколько писателей, в частности Ак Велсапар из Туркменистана и Хуан Дэвид Морган из Панамы, прислали мне еще неопубликованные переводы своих романов.

Так у меня появилась уникальная возможность прочитать произведения, недоступные 62% британцев, понимающих только английский язык.

Впрочем, даже с такой удивительной командой библиофилов со всего мира поиски авторов из некоторых стран были задачей не из легких.

Во-первых, искать переводы зарубежных писателей в Великобритании и Ирландии - дело неблагодарное. Ведь из всех литературных произведений, которые издаются в этих странах, переводы с других языков составляют от силы 4,5%.

Трудности и препятствия

Прежде всего, это касается франко- и португалоязычных африканских стран.

Коморские острова, Мадагаскар, Гвинея-Бисау и Мозамбик не предоставляют множество литературных шедевров и, следовательно, в этих случаях мне пришлось довольствоваться еще неопубликованными рукописями.

Когда дело дошло до крошечной островной нации Сан-Томе и Принсипи, мой эксперимент явно зашел в тупик.

Спасла его группа добровольцев из Европы и США, которые специально для меня взялись перевести сборник рассказов сантомейской писательницы Олинды Бежа.

И это не говоря уже о странах, где вообще трудно найти печатную литературу. Например, на Маршалловых островах, где чтобы услышать интересную историю, вам скорее придется пойти к местному шаману, чем в книжный магазин.

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Или в Нигере, где легенды передают из уст в уста профессиональные музыканты-сказочники, или гриоты, которые учатся этому делу с самого детства.

Письменных версий их увлекательных рассказов почти нет, и передать впечатление от живого выступления практически невозможно.

Как будто этих проблем было недостаточно, политические события в мире также вставляли палки в колеса моего проекта.

Так, очередным вызовом стало создание государства Южный Судан 9 июля 2011 года - событие, безусловно, радостное для граждан страны, которые десятилетиями боролись за независимость.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Южносуданская писательница Джулия Дуани написала короткий рассказ специально для проекта Энн Морган

Однако страна, которая не имела дорог, больниц, школ и даже минимальной инфраструктуры, вряд ли в первое полугодие независимости бросилась бы возрождать свое литературное наследие.

Если бы я чудом не познакомилась с южносуданской писательницей Джулией Дуани, которая специально для меня написала небольшой рассказ, мне, очевидно, пришлось бы лететь в Джубу и искать кого-то, кто рассказал бы мне местную легенду лично.

На самом деле, такие сложные случаи поиска отнимали почти столько же времени, сколько и само чтение и ведение блога.

К тому же все это надо было внести в мой рабочий график. И следовательно, не были редкостью ночи, когда я, осовелая, сидела до утра, пытаясь догнать план чтения в одну книгу на каждые 1,87 дня.

Литературное путешествие

Впрочем, оно того стоит. Пока я прокладывала путь сквозь литературные ландшафты планеты, начали происходить странные вещи.

Сидя в своем кресле, я не просто путешествовала по миру, я погружалась в духовный мир рассказчика.

Читая роман бутанской писательницы Кунзанг Чоден, я не только попадала в экзотические храмы, но и видела их глазами местного буддиста.

Фантазия Галсана Чинага переносила меня в мысли и мечты мальчика, пасущего скот на горных склонах Монгольского Алтая.

Доверившись бирманской писательнице Ну Ну Й, я переживала религиозный праздник в Мьянме с точки зрения духовного медиума-трансгендера.

Благодаря писательскому дару этих авторов, литературное путешествие по миру открыло мне то, что посчастливилось увидеть далеко не каждому настоящему путешественнику.

Копірайт зображення Slava Bowman Image caption "Литературное путешествие по миру открыло мне то, что посчастливилось увидеть далеко не каждому настоящему путешественнику", - говорит Энн Морган

Она позволила мне проникнуть во внутренний мир людей, живущих за десятки тысяч километров от меня, и увидеть жизнь такой, какой видят ее они.

Лучше тысячи международных новостей, эти истории рассказывали о подробностях жизни в дальних странах и позволили услышать сердцем стремления и мысли людей, живущих в них.

Мое мировоззрение изменилось. Читая истории, которыми делились со мной незнакомые книголюбы из разных стран, я почувствовала, что я - не одинока, я - часть сообщества, охватывающего всю планету.

Одно за другим названия стран в моем списке, который сначала казался интеллектуальной шалостью, начали наполняться жизнью, полной веселья, любви, гнева, страха и надежды.

Земли, которые раньше казались мне экзотическими и далекими, стали ближе и понятнее - теперь я чувствовала с ними связь.

А главное - узнала я, что художественная литература делает мир настоящим.

Полный список книг, которые прочла Энн Морган, можно увидетьздесь.

Среди произведений украинских писателей Энн Морган выбрала роман Андрея Куркова "Смерть постороннего", опубликованный на русском языке в 1996 году. В английском переводе роман вышел в 2001 году под названием "Death and the Penguin". - Ред.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Culture