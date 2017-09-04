Исследуем Босха: скрытые смыслы "Сада земных наслаждений"

Несмотря на большую работу исследователей, мир фантазий этого удивительного художника до сих пор не разгадан.

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"Мелодия, написанная на ягодицах мальчика", видимо, не очень удачное название для музыкального произведения, но родилось оно благодаря одной из самых известных картин в истории искусства.

Когда студентка Амелия Гемрик увидела фрагмент "Сада земных наслаждений", она решила сыграть мелодию, ноты которой записаны на ягодицах одного из многочисленных мучеников, изображенных на правой панели триптиха.

Тело мученика, придавленное огромной лютней и арфой, окружают люди и монстры. Кто-то держит на пике лягушку, охваченную пламенем.

Добро пожаловать в мир фантазий Босха, самого загадочного нидерландского художника XV-XVI веков.

Его самое известное полотно - "Сад земных наслаждений", написанное в период 1490-1510 гг. - демонстрирует взгляды художника на мораль и грех. А дьявол, как известно, кроется в деталях.

По мнению искусствоведов, "Сад земных наслаждений" является, пожалуй, самым узнаваемым изображением ада во всем западном искусстве.

И если Сартр говорил, что ад - это другие люди, то ад Босха - это люди вместе с совами, монстрами и клубникой, а также с ягодицами, на которых вытатуирована партитура.

"Я предположила, что на второй строчке расположена нота до, как было принято в ту эпоху, и переписала мелодию современной нотной записью", - объясняет Амелия Гемрик в своем блоге, который мгновенно стал вирусным.

500-летний музыкальный этюд из ада, сыгранный на лютне, арфе и лире под аккомпанемент григорианского хорала, оказался поистине волшебной мелодией.

Именно в этом и заключается гений Босха: создавая огромную панораму рая и ада, он добавляет маленькие неожиданные детали, которые рассказывают гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

Игроки

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Пытки, увечья и... нарды. На одном фрагменте правой панели триптиха изображена сцена, в которой дьявольские существа пытают грешников, вонзают им в спины ножи и нанизывают на копье сердца.

А рядом с ними - игральные кости и доска.

Гротескные существа не просто причиняют боль, они играют со своими жертвами, издеваются над ними.

Как отмечают исследователи, в частности в документальном фильме "Босх: Прикосновение дьявола", ад у Босха заметно отличается от его изображений другими средневековыми художниками, на которых грешников варят в котлах, жарят на сковородках или едят живьем.

В "Саду земных наслаждений" грешники страдают не только от физических пыток, но и от психологических. Их души мучают страхом, тревогой, хаосом и отчаянием.

Птицы

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Рядом со страданиями - юмор. На центральной панели триптиха обнаженные люди катаются на огромных птицах - дроздах, утках и дятлах.

И это - не только визуальная шутка, но и игра со словесными смыслами, ведь голландский глагол "vogelen" (от vogel - "птица") может также обозначать половой акт.

Полотно скрывает множество других неожиданностей. Например, если условно провести две линии из верхних углов через середину триптиха, в точке их пересечения можно увидеть пасхальное яйцо.

По мнению искусствоведа Келли Гровье, художник таким образом намекает, что выход из созданного им жуткого мира все же есть. Ведь яйцо - это символ вечного возрождения жизни, а также - символ надежды.

Раковина

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Впервые "Сад земных наслаждений" упоминается в 1517 году. Итальянский священник Антонио де Беатис, который сопровождал кардинала Арагонского во время его визита в Брюссель, написал в своих путевых заметках, что видел "триптих, на котором изображены странные вещи".

В своем "Словаре сексуальных высказываний и образов эпохи Шекспира и Стюартов" Гордон Уильямс отмечает, что моллюски с давних времен считаются символом женских половых органов.

Жемчужинки внутри раковины символизируют семью. В произведениях римского писателя Плиния упоминается вид мидий под названием "раковина Венеры".

Клубника

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В первых описаниях триптиха его нередко называют "клубничной картиной", хотя "Сад земных наслаждений" изобилует и другими видами фруктов. Группа людей собирает яблоки с дерева, в сцене с очевидной отсылкой к Библии человек со зловещей усмешкой угощает женщину клубникой.

В другой части картины пары кормят друг друга ягодами - сцена вполне в стиле куртуазных романов. Однако, это - нечто большее, чем просто флирт.

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По мнению одного критика, Босх "искажает и уродует" тему куртуазной любви, так как "любовный фрукт" - традиционный символ любви, как земной, так и духовной, - превращается в его картине в адское бремя".

Свинья-монашка

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На первый взгляд, свинья в наряде монашки кажется важнейшей фигурой этого фрагмента, но ампутированная нога рядом несет гораздо более глубокую смысловую нагрузку.

Это намек на заболевание, известное под названием "Огонь Святого Антония", - гангрена конечностей, возникающая из-за отравления опасным типом плесневых грибов.

В 1950-х годах компонент этих грибов был синтезирован в ЛСД.

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Как объясняет другой исследователь Босха Питер ван Хьюсти, "если вы съедите хлеб от плохого пекаря... у вас могут начать гнить конечности, а ум затмят галлюцинации, что в конце концов приведет к безумию".

"Возможно ли, что Босх рисовал свой "Сад земных наслаждений" под влиянием наркотического трипа?" - спрашивает искусствовед.

Человек-дерево

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По мнению Ханса Бельтинга, который называет полотно скорее утопическим, чем апокалиптическим, эта фигура является автопортретом самого Босха.

Искусствовед Рейндерт Фалькенбург добавляет, что антропоморфные фигуры нидерландского живописца - это сложные образы, которые призывают зрителя задуматься над завуалированными смыслами.

В конце концов, "Сад земных наслаждений" не так уж и легко поддается анализу. Кажется, это произведение сознательно сопротивляется интерпретации, а Фалькенбург вообще уверен, что именно таковым и был замысел Босха.

В своей работе "Ранняя нидерландская живопись" Эрвин Панофски пишет: "Несмотря на изобретательность и эрудированность исследователей Босха, которые бесспорно сделали существенный шаг к расшифровке его произведений, меня не покидает ощущение, что истинное значение величественных кошмаров и грез знаменитого нидерландца нам еще предстоит открыть".

"Нам удалось просверлить несколько дырок в двери запертой комнаты, но ключ к ней мы пока так и не нашли", - добавляет он.

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