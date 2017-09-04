Как заработать миллионы на экскрементах домашних любимцев

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Испражнения могут приносить немалый доход, рассказывает обозреватель BBC Capital. Причем как фекалии наших домашних питомцев, так и человеческие экскременты.

Задувая свечи на праздничном торте, дети Кэтлин Корридон всегда загадывали одно и то же желание.

"Они всегда хотели щенка", - говорит 60-летняя Кэтлин. В прошлом бухгалтер, а ныне пенсионерка, она живет в городе Порт-Монмут, штат Нью-Джерси (США).

"Но дело в том, что мой муж 40 лет проработал почтальоном, и ему не раз приходилось убегать от собак. Несколько раз его даже кусали - так что неудивительно, что он даже слышать не хотел о щенке".

Впрочем, когда детям исполнилось 10 и 12 лет, Корридоны сдались, потребовав, однако, чтобы ребята убирали за собакой после того, как она сделает свои дела в саду.

Уборка собачьих экскрементов - не самое приятное занятие, но кто-то должен это делать

Они выдержали всего месяц, и Кэтрин пришлось лишить их карманных денег, чтобы воспользоваться услугами компании When Doody Calls (в дословном переводе - "Когда какашка зовет" - Прим. переводчика). Эти услуги обходятся ей в 9 долларов в неделю.

"Уборка собачьих экскрементов - не самое приятное занятие, но кто-то должен это делать", - говорит Кэтрин.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Новый бизнес порой возникает в совершенно неожиданных сферах (в Пекине демонстрировались специальные пакеты, позволяющие контролировать поведение собаки)

Компания When Doody Calls была основана в 2001 году в Нью-Джерси, и спустя десять лет ее выручка достигла 4,5 миллиона долларов.

По словам владелицы компании Мэри Эллен Леви, в настоящее время она обслуживает 450 клиентов.

Спрос на подобные услуги постоянно растет. Данных о том, сколько зарабатывают все компании этой отрасли, пока нет, однако членами Ассоциации специалистов по уборке отходов животного происхождения, в совет которой входит г-жа Леви, являются уже 90 компаний, которые занимаются уборкой продуктов жизнедеятельности питомцев в разных штатах Северной Америки.

Эта отрасль за последнее десятилетие пережила стремительный рост

То есть речь идет далеко не о единственной компании, которая специализируется на экскрементах.

По-видимому, этот непривлекательный со стороны бизнес приносит немалый доход.

Более того, эта отрасль за последнее десятилетие пережила стремительный рост и сегодня предлагает широкий спектр услуг - от уборки собачьих фекалий до превращения человеческих экскрементов в лекарства и энергию.

Наука на страже порядка

В этот бизнес Мэг Ретингер привела не наука, а испачканный ботинок.

В 2008 году она возглавляла ветеринарную лабораторию в Ноксвилле, штат Теннесси, выпускавшую ДНК-тесты для распознавания собачьих пород.

Копірайт зображення Thinkstock Image caption По-видимому, и бизнес на мешках для сбора собачьих экскрементов приносит немалый доход

Однажды один из ее сотрудников пожаловался на то, что по дороге на работу наступил на собачью кучку.

И тогда у Мэг родилась новаторская идея. В 2010 году компания начала продажу наборов для ДНК-тестирования собачьих фекалий под названием PooPrints (в дословном переводе - "Следы какашек" - Прим. переводчика).

Сейчас наборы PooPrints продаются на всей территории США и в Канаде. Скоро они будут доступны и в других странах мира.

Мы называем себя лидерами в вопросах большой нужды

Чаще всего эти наборы покупают владельцы или управляющие жилых домов, квартиры в которых сдаются в аренду.

Прежде чем подписать договор аренды, жильцы обязаны зарегистрировать ДНК своих питомцев.

Обнаруженные в неположенном месте фекалии отправляют на анализ, а владельцу животного выписывают штраф.

Теперь выпуск тестов PooPrints является основной деятельностью компании.

Услугой воспользовалось уже около 3000 клиентов, преимущественно из Северной Америки.

Первичный ДНК-тест стоит 50 долларов, анализ образца - 75 долларов.

Человеческие экскременты могут стать даже более перспективным источником возобновляемой энергии, чем Солнце

Ретингер поясняет, что эти цены выгодны для домовладельцев, так как сполна компенсируются штрафами.

Дебби Виолетт, управляющая 252-квартирного жилого комплекса Timberwood Commons в городе Лебанон, штат Нью-Гэмпшир, пользуется наборами PooPrints с 2011 года.

По ее словам, около трех четвертей тестов позволяют обнаружить нарушителя. Остальные фекалии, по-видимому, оставляют соседские собаки.

Копірайт зображення Thinkstock Image caption А вы убираете за своим питомцем?

За первое нарушение владельцы собак, проживающие в комплексе, получают штраф в размере 50 долларов, за второе - 100 долларов, за третье - 200 долларов.

Если подобное повторяется еще раз, нарушителю придется покинуть жилье. За все время такое случилось лишь однажды.

"Если человек попадается три раза, но упорно отказывается убирать за своим питомцем, нам приходится просить его съехать, - говорит Виолетт. - Большинство людей понимает наши требования, но всегда найдется кто-то, кто думает, что ему это сойдет с рук".

В районе Баркинг и Дагенем на востоке Лондона в тестовом режиме заработала программа борьбы с фекалиями при помощи PooPrints

В районе Баркинг и Дагенем на востоке Лондона в тестовом режиме заработала программа борьбы с собачьими фекалиями при помощи PooPrints.

Ретингер говорит, что она имеет успех, и городские власти планируют сотрудничать с компанией на постоянной основе.

"Мы называем себя лидерами в вопросах большой нужды", - говорит Ретингер.

И про этот бизнес можно сказать точно - он всегда на подъеме.

Автобусы на фекалиях

Человеческие экскременты могут стать даже более перспективным источником возобновляемой энергии, чем Солнце.

Автобусный оператор First West of England начал эксплуатацию 40-местного автобуса Bio-Bus, работающего на биометане, полученном из сточных вод и пищевых отходов.

Сейчас компания готова пустить в рейс еще 110 двухэтажных автобусов, заправив их топливом из отходов.

Копірайт зображення Thinkstock Image caption Биометан получают из сточных вод и пищевых отходов

Автобус, работающий на фекалиях, поставляемых с очистных сооружений Бристоля, стал настолько популярным, что транспортная компания Wessex Bus также решила не отставать от конкурента.

Если ей удастся получить государственную поддержку, к 2019 году она сможет ввести в эксплуатацию 20 биоавтобусов.

Представители компании заявляют, что из объема пищевых отходов и сточных вод, который один пассажир ежегодно оставляет после себя, можно получить такое количество топлива, которого будет достаточно для 60 километров пути.

Кроме того, объем выбросов диоксида углерода у биоавтобусов на 30% меньше, чем у обычных автобусов, которые заправляют дизельным топливом.

Экскременты как лекарство

В медицинской сфере фекалиям также нашлось применение. Человеческие экскременты все чаще используют для производства инъекционных или пероральных препаратов по борьбе с инфекциями.

До 2005 года мало кто знал, что отходы жизнедеятельности человека можно использовать для этих целей.

Именно тогда у Кэтрин Дафф из штата Индиана обнаружили инфекцию, возникшую в результате приема антибиотиков.

Симптомы заболевания - тошнота, рвота и диарея - были настолько серьезными, что Кэтрин не могла даже выйти из дома.

Через семь лет после появления этих проблем со здоровьем лечащий врач Кэтрин посоветовал ей сделать операцию по удалению толстой кишки.

Однако даже если бы операция прошла успешно, шансы выжить были бы невелики.

Но вместо этого Кэтрин решила попробовать нечто совершенно новое: трансплантацию фекальной микробиоты, то есть введение в кишечную систему пациента экскрементов здорового человека, содержащих миллиарды полезных бактерий.

Многие думают, что это отвратительно, но, узнав о процедуре подробнее, меняют мнение

После этой процедуры ее здоровье восстановилось практически мгновенно.

Благодаря донору фекалий она смогла вернуться к нормальной жизни.

Чтобы помочь тем, кто страдает от схожих заболеваний, Кэтрин основала благотворительную организацию Fecal Transplant Foundation.

С тех пор, как она попробовала эту процедуру, прошло четыре года, и фекальная бактериотерапия стала серьезным бизнесом.

Фармацевтические компании проводят исследования в этой области и выпускают специальные наборы для процедуры.

Копірайт зображення Thinkstock Image caption Когда подбираете экскременты за своей собакой, подумайте о том, какие большие деньги вертятся в какашечьем бизнесе

Некоммерческая организация OpenBiome уже поставила 12000 образцов врачам и клиникам, осуществляющим трансплантацию, по цене от 385 до 535 долларов.

Все они были взяты у 32 доноров, каждый из которых получал по 40 долларов за один образец фекалий, доставленных в OpenBiome не позднее 45 минут после их выделения из организма.

Сотрудница банка фекалий Саша Либерман сожалеет о том, что люди часто относятся к этой серьезной медицинской работе с иронией.

"Когда я рассказываю о том, чем занимаюсь, люди реагируют по-разному, - говорит она. - Многие думают, что это отвратительно, но, узнав о процедуре подробнее, меняют свое мнение".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.