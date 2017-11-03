Десять самых скандальных произведений в истории искусства

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Журнальный столик" британского художника Аллена Джонса - одно из произведений современного искусства, вызывающих противоречивую реакцию публики

Недавно два самых известных музея мира отказались выставлять экспонаты, которые вызвали возмущение публики. В свете этих событий арт-критик BBC Сulture рассуждает о роли цензуры в истории искусства и о десяти наиболее спорных художественных произведениях.

Недавнее решение двух известных музеев мира убрать из своей экспозиции несколько провокационных произведений искусства всколыхнуло борцов за свободу слова, озабоченных распространением цензуры.

Действия музейного руководства, однако, побуждают задуматься о том, что многие другие произведения в современной истории, хотя и шокировали зрителя, коренным образом изменили наше представление об искусстве.

В прошлом месяце протесты активистов по защите прав животных заставили нью-йоркский Музей Гуггенхайма отказаться от инсталляции трех экспонатов, объединенных под названием "Театр мира".

Среди них два видеоролика, один из которых изображает спаривание татуированных свиней, а другой - двух питбультерьеров, оскалившихся, рычащих и готовых вот-вот броситься друг на друга.

Третий экспонат представляет собой огромный террариум из фанеры и сетей, внутри которого разворачивается настоящая жестокая борьба за выживание среди голодных гекконов, кузнечиков, сверчков и тараканов, которые оказались в смертельной ловушке.

Запрещенные экспонаты, созданные современными китайскими художниками, были сначала выбраны для выставки "Искусство и Китай после 1989 года", которая открылась 6 октября.

Копірайт зображення Huang Yong Ping/Guggenheim Museum Image caption "Театр мира" современного китайского художника Хуана Юн Пина сняли с выставки в Музее Гуггенхайма из-за возмущения активистов по защите прав животных

Примерно в то же время Лувр отменил планы выставить скульптуру голландского художника и дизайнера Юпа ван Лисхаута из-за опасений, что откровенная сексуальность его произведения вызовет возмущение публики.

12-метровая фигура с нечеткими контурами типа конструктора "лего" похожа на мужчину, который совершает половой акт с четвероногим созданьем.

Скульптуру под названием Domestikator ("Одомашниватель") планировали выставить в саду Тюильри в рамках ежегодной Международной ярмарки современного искусства. (Впоследствии произведение согласился выставить Центр Помпиду).

Пораженный такой цензурой, ван Лисхаут назвал решение музея лицемерным и объяснил, что его произведение не связано с сексом как таковым, а скорее поднимает тему вмешательства человека в природу.

"Многие скульптуры в Лувре изображают обнаженных женщин, сцены насилия и скотоложества, гораздо более откровенные, чем моя скульптура", - отметил художник.

В этом голландский художник, безусловно, прав.

В Лувре хватает произведений, которые можно было бы обвинить в безобразии - от картины Жана-Оноре Фрагонара "Сброшенная рубашка" до "Большой одалиски" Энгра. Когда в 1814 году произведение впервые увидела публика, его также назвали "оскорбительным".

Копірайт зображення Wikipedia Image caption "Большая одалиска" Жана Огюста Энгра также вызвала возмущение, когда публика впервые увидела ее в 1814 году

Но кто сегодня краснеет от полотен Фрагонара или Энгра, какими бы шокирующими они не казались изначально?

Знатоки истории искусства, безусловно, оценят момент противоречивых запретов. Ведь он точно совпадает со столетней годовщиной известного в современной истории скандала с цензурой.

В 1917 году Общество независимых художников Нью-Йорка, нарушая собственные принципы и убеждения, запретило демонстрацию концептуальной скульптуры Марселя Дюшана "Фонтан".

Произведение в виде обычного писсуара с хулиганской надписью "Г. - болван" стало самым известным реди-мейд (то есть готовым объектом, который сам художник не создавал) в истории современного искусства.

Впрочем, такая "круглая дата" заставляет вспомнить и ряд других скандальных арт-объектов, которые в свое время разожгли горячие публичные дебаты и заставили зрителей задуматься о самой сути современного искусства.

"Стертый рисунок де Кунинга" Раушенберг, 1953

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Критики "Фонтана" Дюшана, которые считали, что вместе с водой его писсуар смыл и предназначение всего художественного искусства, вряд ли оценили бы по заслугам картину (или скорее ее отсутствие) американского художника Роберта Раушенберга.

Задумавшись о том, можно ли создать художественное произведение с помощью резинки, а не карандаша, кисти или резца, Раушенберг убедил своего друга, голландско-американского абстракциониста Виллема де Кунинга принести в жертву свой недавний эскиз.

В результате появилась бумага, на которой почти невозможно разглядеть следы бывшего рисунка. Она побуждает зрителя решить самостоятельно, является ли картина без изображения произведением искусства или это - лишь рамка, обрамляющая пустоту и символизирующая бессилие художника.

"Дерьмо художника" Пьеро Мандзони, 1961

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Если произведением искусства может стать сосуд для человеческих испражнений, то рано или поздно и сами экскременты могут превратиться в объект эстетических экспериментов.

Именно это и сделал в 1961 году итальянский авангардный художник Пьеро Мандзони, законсервировав в 90 банок 2,7 кг своих фекалий.

Это было не первое скандальное произведение художника, ранее представившего на суд общественности воздушный шарик, наполненный его "выдохом".

Говорят, что отец художника, владелец консервного завода, однажды презрительно прокомментировал творчество своего сына, сравнив его с экскрементами.

Мандзони-младший ответил знаменитыми банками, одна из которых прошлым летом ушла с аукциона за 275 тысяч евро.

"Стул" Аллен Джонс, 1969

Копірайт зображення Tate

"Стул" британского поп-арт художника Аллена Джонса откровенно бросает вызов обвинению в объективации женщин, так же как и созданные им два других, не менее провокационных предметы интерьера - вешалка и журнальный столик.

1986 года в Международный женский день пара активистов, возмущенных откровенным сексизмом скульптуры, облили ее кислотой, которая исказила пластиковое лицо и шею женской фигурки.

"Званый ужин" Джуди Чикаго, 1979

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Банкетный стол на 39 персон посвящен вкладу в историю культуры выдающихся женщин - от Сафо до Вирджинии Вулф.

Работу американской художницы-феминистки Джуди Чикаго одновременно признают за новаторство и критикуют за шокирующую пошлость.

В композиции доминируют 40 расписанных вручную фарфоровых тарелок с изображениями бабочек, откровенно похожих на женские половые органы.

В интервью The Guardian современная британская художница Корнелия Паркер отметила, что в композиции "слишком много вагин" и что она "скорее демонстрирует эго самой Джуди Чикаго, чем чтит память несчастных женщин".

"Меня огорчает, что значимость женщины сводится к ее половым органам", - добавила она.

"Изогнутая арка" Ричард Серра, 1981

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В 1989 году пала не только Берлинская стена. 15 марта под покровом ночи ньюйоркские строители разрезали на куски и убрали 36-метровую стальную ограду, которая простояла на Федеральной площади восемь лет.

Снести конструкцию решил суд, поскольку новаторская инсталляция американского художника Ричарда Серры уже давно стала убежищем для террористов, вредителей и вандалов.

"Обернутые острова" Христо и Жанны-Клод, 1983

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В мае 1983 года художники перформанса Христо и Жанна-Клод обернули 11 островков в заливе Бискейн вблизи Флориды розовой полипропиленовой тканью. Далеко не все были в восторге от сказочного зрелища.

С протестом в первую очередь выступили экологи, которые были обеспокоены влиянием синтетического пластика площадью более 600 тысяч кв. м на местную флору и фауну.

Однако именно этого и добивались художники своей инсталляцией - привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды и ее хрупкости.

"Я сам" Марк Куинн, 1991

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В течение пяти месяцев каждые пять лет британский художник Марк Куинн откачивал у себя пять литров крови и заливал ее в полупрозрачный охлажденный слепок своей головы.

Результатом акции стала серия автопортретов, которая позволяет художнику вполне справедливо утверждать, что он вложил себя в свое творчество больше, чем любой другой художник.

Для кого-то "Я сам" Куинна - это лишь отвратительная выходка с вампирским уклоном.

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Для других произведение стало дерзким продолжением художественной традиции автопортретов, выдающимися образцами которой являются работы Рембрандта, Ван Гога и Синди Шерман, а также глубоким символом хрупкости бытия.

"Моя кровать" Трейси Эмин, 1998

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Кровать - это объект, безусловно, полный символизма и неоднократно представленный в величайших произведениях западного искусства - от "Венеры Урбинскойо" Тициана до "Спальни в Арле" Ван Гога, от серии обнаженных и одетых мах Гойи до "Кошмара" Генри Фюссли.

Несмотря на это, инсталляция разобранной постели, которую британская художница Трейси Эмин представила на выставке премии Тернера в 1998 году, вызвала чрезвычайное недовольство публики.

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Выступившие в защиту "Кровати" удивлялись, что почти через 80 лет после знаменитого писсуара Дюшана неубранная и где-то даже грязная постель могла вызвать такой шквал возмущения.

Они также предположили, что, очевидно, публика свирепствует из-за того, что в чисто мужское художественное пространство нагло ворвалась женщина.

"Акула" Давид Черни, 2005

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Связанная по рукам и ногам фигура иракского диктатора Саддама Хусейна в огромной стеклянной витрине, безусловно, перекликается с известной инсталляцией акулы в растворе формальдегида Дэмиена Херста под названием "Физическая невозможность смерти в сознании живущего" (1991).

Однако многие раскритиковали "Акулу" за то, что она представляет Хусейна в роли жертвы. Тогда как другая работа Черни оттолкнула жутким натурализмом.

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Запланированная на 2006 год выставка "Акулы" в музее бельгийского города Мидделкерке была отменена указом мэра Мишеля Ландуа.

В постановлении говорилось, что "определенные группы населения могут воспринять инсталляцию как слишком провокационную".

"Дерево" Пол Маккарти, 2014

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Иногда скандальное произведение искусства подпадает под цензуру не кураторов выставок, а возмущенных граждан.

Именно это и произошло с огромной надувной скульптурой дерева, которую американский художник Пол Маккарти установил в 2014 году на Вандомской площади в Париже.

Зеленая конструкция, которая, видимо, должна была символизировать рождественскую елку, была безжалостно уничтожена вандалами.

После появления сотен комментариев о слишком близком сходстве "Дерева" с секс-игрушкой спасти произведение от нападений разъяренных граждан стало невозможно. Кстати, как и самого Маккарти.

Однажды на площади к скульптору подскочил возмущенный прохожий и трижды отвесил ему пощечины, исчезнув в толпе со скоростью проколотого воздушного шарика.

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