Копірайт зображення iStock

Условия, в которых мы спим сегодня, не слишком сильно отличаются от тех, в которых люди ночевали 77 000 лет назад - к такому выводу пришел обозреватель BBC Culture, изучивший историю спальни.

Самой старой кровати в мире 77 тысяч лет. Шесть лет назад ее обнаружила в Южной Африке группа археологов, возглавляемая Лин Уэдли, профессором йоханнесбургского Университета Витватерсранд.

Эта кровать, площадью в два квадратных метра и 30 см в толщину, сплетена из камыша и покрыта слоем листьев, служащих как репеллент - для отпугивания насекомых. Она достаточно большая для семьи и, скорее всего, была весьма удобна.

Надо отметить, что с тех пор условия для сна в наших домах менялись на удивление медленно.

Да, кровати стали выше, они уберегают наши спящие тела от сырости и прочих неудобств ночевки на полу, но значительная часть человечества, тем не менее, и спустя 77 тысяч лет по-прежнему мается бессонницей из-за неудобной постели или неприемлемых условий для сна.

Копірайт зображення Berkeley Castle Image caption Самая старая кровать Британии: ей 400 лет, в ней спали 15 поколений. Посмотреть на нее можно в замке Беркли, что в Глостершире

Возможно, в этой важной области человеческой жизни произошла лишь одна революция - в XVII столетии, когда под спальни стали отводить специальные комнаты.

По мере того как конструкция и дизайн европейских домов менялись, спальня тоже претерпевала изменения: приватность ценилась все больше и достичь ее становилось все проще.

Условия для сна в наших домах менялись на удивление медленно

Основные перемены случились после того, как дома перестали представлять из себя анфиладу комнат, в которой уединение было просто невозможно - все спальни были проходными, и даже короли и королевы искали приватности, завешивая свои кровати балдахинами.

Копірайт зображення Alinari via Getty Images Image caption Две японские девочки спят на традиционном футоне - практически на полу (рисунок XIX века)

Даже в обществе, где высшие слои пользовались всеми преимуществами богатства и роскоши (например, в древнем Риме), спальни были всего лишь маленькими клетушками.

Веками жизнь человека проходила на глазах у всех, ни о какой приватности не знали. Буддистские или христианские монахи спали в общих дормиториях, детей отправляли в школы-интернаты, где так же никакой речи не шло о какой-то спальне для одного, пациенты в больницах лежали в больших палатах…

Спальня эволюционировала по мере того как приватность ценилась все больше

В Европе эпоха больших домов с анфиладами комнат вызвала к жизни огромные кровати, в которых могли ночевать сразу несколько человек.

Такое ложе, известное как "уэрская кровать" (ее даже упомянул Шекспир в своей "Двенадцатой ночи"), сейчас находится в экспозиции Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Оно столь велико, что на нем могут легко уместиться восемь человек.

В 1580 году уэрскую кровать смастерил плотник из Хартфордшира. Ее установили для привлечения любопытных в трактире города Уэра, что на пути в Лондон.

Копірайт зображення Victoria and Albert Museum London Image caption В "Двенадцатой ночи" упоминается знаменитая уэрская кровать размером 3,38 на 3,26 метра

Пока в дома не пришли такие блага цивилизации, как водопровод и канализация, спальни служили местом для купания и приведения себя в порядок.

В традиционных японских домах использовали передвижные ширмы и футоны (матрасы, которые можно скатать в рулон), чтобы быстро преобразовать пространство - из кабинета в спальню, из спальни в гостиную и так далее. Напоминает то, как трансформируются комнаты в малюсеньких квартирах некоторых современных мегаполисов, не правда ли?

Копірайт зображення Jack Manning/Three Lions/Getty Images Image caption На фотографии 1950-х - больница в Каракасе (Венесуэла). Заметно, что в середине прошлого века люди стали ценить приватность - даже в больницах

Французский архитектор швейцарского происхождения, пионер архитектурного модернизма и функционализма Ле Корбюзье в своей по-спартански обставленной парижской квартире-студии спал на невероятно высокой кровати.

На первый взгляд это выглядело эксцентрично, но зато перед высоко лежащим Ле Корбюзье (буквально с подушки) открывался прекрасный вид на Булонский лес. Роскошными в этой спальне были не тяжелые шторы или богатые ковры, а свет, уединение и вид из окна.

Ле Корбюзье предложил когда-то миру новаторское использование внутреннего пространства ("свободный план"). Современный же мир окончательно освободил наши спальни от любых традиционных ограничений и оборудовал их всевозможными приспособлениями - от водяных кроватей до кофейных автоматов.

Копірайт зображення Heinz Kluetmeier/The Life images colletion/Getty Image caption Фотомодель возлегает на водяной кровати "Остров наслаждений" конструкции Аарона Доннера

Водяную кровать изобрел в 1968 году Чарльз Прайор Холл, аспирант Университета Сан-Франциско. В начале 1970-х он запатентовал свое изобретение, и водяные кровати прочно обосновались в спальнях американцев. На пике своей популярности, в 1987 году, эти кровати оккупировали 22% американского рынка кроватей.

В 1974 году в одном из эпизодов британского телевизионного комедийного сериала "А теперь в постель" такая кровать в самый интимный момент прорывается и превращается в бассейн с тепленькой водичкой.

В 1987 году в США водяные кровати занимали долю в 22% рынка кроватей

На Западе личная спальня постепенно превратилась в один из центров семейной жизни: для детей это игровая комната, для подростков - место, где можно укрыться от родительского наблюдения, для некоторых взрослых - рабочий кабинет.

В домах зажиточных граждан она часто напоминает номер в дорогом отеле: здесь и собственная ванная, и телевизор в полстены, и приглушенное освещение, и роскошные покрывала на постели… И множество всяческих гаджетов.

Копірайт зображення Ed Jones/AFP/Getty Images Image caption Обезоруживающая в своей откровенности инсталляция "Моя кровать" британской художницы Трейси Эмин (1998 г.) была продана на аукционе Christie's за 4,3 млн долларов

Если говорить о будущем наших спален, то их концепция предусматривает самочистящиеся матрасы, биометрические сенсоры и голографические системы развлечений.

Однако для нашего сна современные технологии - это палка о двух концах. С одной стороны, условия для сна становятся все комфортней, кровати все мягче. С другой - мы все больше не высыпаемся, не в силах оторваться от смартфонов, которые сопровождают нас повсюду, в том числе в постели.

Копірайт зображення David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images Image caption Спальни сегодня стали в большей степени одним из центров семейной жизни, чем просто местом для сна

Пресловутый синий свет, который излучают экраны электронных устройств, сбивает биологические часы нашего организма.

Вторжение в наши спальни смартфонов, планшетов и всевозможных устройств для чтения с экрана уже породило популярный тренд заботы о гигиене сна.

В конце концов, большинству людей по-прежнему хочется спать в тихой и безмятежной обстановке, а в идеале - видеть сны в тепле ночи под звездным небом, как и тысячелетия назад.

Копірайт зображення iStock Image caption В конце концов, главное, чего мы хотим от спальни - это безмятежный сон

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.