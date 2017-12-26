Застенчивая голливудская звезда, ставшая принцессой

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Она бросила блестящую актерскую карьеру и вышла замуж за принца. Ее талантом и обаянием восхищался весь мир, кроме ее отца. Какой была Грейс Келли, любимая актриса Альфреда Хичкока и жена князя Монако?

Ее отец, Джек Келли, был трехкратным олимпийским чемпионом и успешным предпринимателем, который, взяв кредит в 7 тыс. долларов, создал строительную компанию стоимостью 18 млн.

Ее мать, Маргарет, была чемпионкой по плаванию и фотомоделью. Один ее дядя был звездой мюзиклов, второй - известным драматургом, лауреатом Пулитцеровской премии.

Ее брат и двое сестер все детство побеждали в соревнованиях и демонстрировали свою силу и храбрость едва ли не на каждом домашнем видео.

Но Грейс, средняя дочь, была другой. Она была единственной из Келли, кто не умел командовать - застенчивая девочка в очках, которой не нравились спортивные соревнования.

Единственное, чем она увлекалась, была сцена. Там она могла примерить на себя и другие роли, кроме той одной, которую всю жизнь играла в своей семье - роль неудачника, самого слабого звена в семье самых успешных и во всем первых Келли.

Этого мнения они не изменили даже после голливудского триумфа, когда за рекордные полтора года она снялась в девяти фильмах у самых известных режиссеров, получила "Оскар", а затем вышла замуж за принца, пожертвовав головокружительной карьерой.

Когда журналисты спросили Джека Келли, гордится ли он своей дочерью Грейс, тот предложил написать о ее старшей сестре Пегги, и, пожав плечами, добавил: "Все, что делала Грейс, Пегги всегда могла сделать лучше".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Грейс вместе со своей сестрой Элизабет и братом Джоном, 1948 год. Семья Келли принадлежала к высшему обществу Филадельфии

Для своей семьи Грейс так и осталась неудачницей.

Но это не сломило ее. Недостаток напористости она успешно компенсировала стойкостью духа.

Во время своего первого театрального представления, когда исполнительница главной роли в пьесе "Не корми животных" забыла свои слова, Грейс невозмутимо опустила сумочку на пол, повернулась и прошептала ее строку. Грейс было 12 лет.

Закончив лучшую школу Филадельфии, Келли попыталась вступить в Беннингтонский колледж, но провалила экзамен по математике. В семье Келли было не принято проигрывать.

Грейс, по крайней мере, встретила поражение с достоинством. В течение следующих пяти лет эта черта понадобится ей еще не раз.

Она не пошла в колледж, начала учиться актерскому мастерству и регулярно проходила прослушивание на Бродвее. И так же регулярно ей отказывали.

"Я всегда была в категории "слишком", - вздыхала Грейс. - Слишком высокая, со слишком длинными ногами и слишком большим подбородком".

Девушка ненавидела свой тяжелый подбородок и всегда прятала его, немного наклоняясь вперед. Строгие черты ее лица свидетельствовали о силе духа и упорстве, которыми она действительно обладала.

Копірайт зображення Alamy Image caption Очень требовательный и скупой на похвалу Джон Келли на этом фото, кажется, все же чувствует определенную гордость за свою дочь, получившую "Оскар"

Отказавшись от родительских денег, Келли зарабатывала себе на жизнь съемками в рекламе и модельным бизнесом.

Она снялась для обложки Cosmopolitan, прикрыв подбородок рукой в ​​зеленой перчатке в горошек. Но большинство проектов, в которых она работала, были низкопробными рекламными роликами шампуней, сигарет и пива.

Грейс утверждала, что выглядела в них ужасно. "Если кто-то увидит меня в рекламе сигарет Old Gold, он непременно перейдет на Camel", - шутила она.

Келли .лбила дурачиться.

Однажды она встретила своего друга в пустой квартире в Нью-Йорке, в которую она только переехала и еще не успела обставить, в костюме из "Семейки Аддамс".

Другому парню она как-то устроила свидание, спрятавшись под простыней и загримировавшись под покойницу.

У нее была тайная страсть к гадалкам, которые постоянно прочили ей успех, если она будет настойчиво работать.

Копірайт зображення Alamy Image caption После небольшой, но заметной роли в фильме "Ровно в полдень", Грейс сыграла в фильме Джона Форда "Могамбо" и мгновенно стала знаменитой

И она с удвоенным рвением бралась за работу. Усовершенствовала свой ирландский акцент для проб в фильме "Такси", но и на этот раз не прошла. Разочарование было мучительным.

Когда Грейс, наконец, получила эпизодическую роль разведенной женщины в фильме "Четырнадцать часов", ассистент режиссера больше внимания уделял охране арендованных шуб, чем ее игре.

Затем она сыграла небольшую роль невесты Гэри Купера в фильме "Ровно в полдень", но единственным предложением, которое получила после этого, был контракт со студией на 250 долларов в неделю.

Она отказалась. Наверное, Голливуд был просто не для нее.

"Вулкан, покрытый снегом"

Келли никогда не проигрывали. Но поражение Грейс неожиданным образом открыло ей путь к успеху.

Режиссер Джон Форд искал актрису на роль жены ученого, которая горячо влюбляется в профессионального охотника сафари, уверенного в себе ловеласа (Кларк Гейбл).

Форд увидел пробы Грейс для "Такси" и воскликнул: "Эта девушка умеет играть. Найдите ее!"

Копірайт зображення Alamy Image caption "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Деревенская девушка" в 1955 году Келли вручила актриса Бетт Дэвис

Целовать Кларка Гейбла в Кении? Грейс бросилась в аэропорт, на бегу подписав контракт на шесть лет со студией MGM, о чем она не раз пожалеет.

Гейбл был от нее в восторге. А после выхода фильма - и весь Голливуд. Келли номинировали на награду Киноакадемии и Золотой глобус за лучшую женскую роль второго плана.

Грейс было 24 и она стала звездой за одну ночь. "Сразу звездой, а не старлеткой", как отмечал Time Magazine.

В отличие от других сексуальных красавиц, которые штурмовали Голливуд, Келли никогда не участвовала в конкурсах красоты и никогда не снималась для плакатов в стиле "пин-ап".

Копірайт зображення Alamy Image caption В истории кино Келли наиболее известна своим сотрудничеством с Альфредом Хичкоком. Она была его любимой "роковой блондинкой", образ которой он отчаянно пытался найти в других актрисах

Грейс Келли была полной противоположностью Мэрилин Монро.

Вежливая девочка из порядочной семьи, которая не сбрасывала свою одежду при каждом удобном случае, как все простушки, которые прокладывали себе путь к славе через Playboy.

Келли так не поступала. Она имела репутацию девушки из стали или гранита. Но Альфред Хичкок, который также увлекся Грейс после просмотра проб для "Такси", называл ее "вулканом, покрытым снегом".

Чтобы доказать это, он заставил актрису в одной сцене фильма "Окно во двор" 30 раз поцеловать Джеймса Стюарта.

Репортеры светской хроники пытались раскопать больше. Но когда они спрашивали Келли о ее объемах или о том, носит ли она бюстгальтер "пуш-ап", актриса сразу прекращала интервью.

Ходили слухи, что Рэй Милленд, партнер Келли по фильму "В случае убийства набирайте "М", пытался ради нее уйти от жены, с которой они прожили 21 год. Но Грейс ни словом не обмолвилась об этом.

Все, что журналистам удавалось о ней узнать, это то, что она любила жирафов, желтый цвет и взяать на спицах.

"Мне не нужен образ", - упрямо настаивала актриса.

Копірайт зображення Alamy Image caption Последним фильмом Келли был комедийный мюзикл "Высшее общество" по пьесе "Филадельфийская история", в котором она сыграла вместе с Фрэнком Синатрой, Бингом Кросби и Луи Армстронгом

И когда один журналист в течение трех недель тщетно пытался отыскать хоть какую-то сенсацию и в конце концов в отчаянии отбросил свой блокнот, воскликнув, что "в интервью нет ничего, стоящего печати", Келли спокойно ответила: "Не думаю, что я сама достаточно интересна для этого".

На гламурных вечеринках, которые она была вынуждена посещать, Келли всегда пряталась за очками и в основном молчала. Но ее таинственность вызвала лишь все больше интереса у мужчин, а также продюсеров.

"Я никогда не видела более востребованной актрисы", - писала кинообозреватель Луэлла Парсонс.

Шесть дней в неделю Келли просыпалась в пять утра, снималась до позднего вечера, съедала гамбургер и ложилась в кровать для 10-часового отдыха.

Однажды в 1954 году, завершив съемки "Зеленого огня", она села на самолет во Францию, где снимался следующий ее фильм - "Поймать вора" и где она познакомится со своим будущим мужем.

Отдавая все свое время и энергию Голливуду, она всегда держала в тайне свою личную жизнь.

Во Франции она арендовала скромную квартиру вместо предложенного ей дома. Возможно, ей просто было необходимо осознание, что она всегда может вернуться в Нью-Йорк.

Кроме удовольствия играть в кино, Голливуд больше ничего не мог ей предложить. Ей не нужны были деньги, она не любила славы и не стремилась к признанию, за исключением похвалы одного человека - своего отца.

От кинобогини до принцессы

В 1954 году Келли пришлось пригрозить MGM, что она разорвет с ними контракт, если студия не разрешит ей сняться в "Деревенской девушке" - фильме, который принес ей "Оскар".

Копірайт зображення Alamy Image caption Ее свадьба с князем Монако в 1956 году стала настоящей сенсацией - это было воплощением сказочной мечты, но голливудскую карьеру пришлось завершить

На церемонии награждения актриса сказала: "Трепет этого момента не позволяет мне выразить всего того, что я чувствую".

Однако успех в кино затмили заголовки во всех мировых СМИ о предстоящей свадьбе Грейс Келли с князем Монако Ренье III.

Брак сделает ее самой титулованной женщиной мира. Она станет дважды принцессой, четыре раза герцогиней, восемь раз графиней, девять раз баронессой, 111 раз леди и будет носить благородный титул "Ваша светлость".

"Королевские титулы не производят на меня впечатления", - сказал ее отец журналистам.

Помолвка Келли и Ренье III произошла так неожиданно, что ее мать сначала подумала, что Келли выходит замуж за принца Марокко.

Всего за несколько месяцев до помолвки Ренье попросил, чтобы его представили Мэрилин Монро.

Копірайт зображення Alamy Image caption Почтовая марка в честь свадьбы Грейс Келли и князя Монако - теперь страной правит их сын князь Альберт II

Князь имел твердое намерение жениться на американской кинозвезде, которая ради него бросит карьеру и будет рожать ему наследников.

Они были очень ему нужны, чтобы сохранить корону Монако и получить налоговую независимость от Франции.

"Я жалею, что не осталась в кино хотя бы еще на пять лет, я уверена, что сделала бы настоящее имя как Грейс Келли", - призналась принцесса за несколько лет до своей смерти в автокатастрофе в возрасте 52 лет.

Она наслаждалась благотворительными балами, флористикой и тем, что была первой женщиной в Совете директоров компании 20th Century Fox.

И она снимала домашние кинофильмы, в которых играла роль счастливой мамы троих детей, окруженных любовью.

Последний ее фильм, "Высшее общество", стал для нее теплым прощанием с кинематографом.

Келли играет в нем филадельфийскую наследницу со своим настоящим обручальным кольцом на пальце и, по большому счету, своими настоящими чувствами.

Особенно когда в объятиях Фрэнка Синатры она вздыхает: "Так, значит, я не сделана из бронзы?", А он отвечает ей: "Ты - из плоти и крови".

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