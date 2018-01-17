10 лучших фильмов 2018

Копірайт зображення 20th Century Fox Image caption Дженнифер Лоуренс в шпионском триллере "Красный воробей"

По мнению кинокритика BBC Culture, в кинотеатрах в этом году нас ожидает немало интересного - в частности, продолжение "Мэри Поппинс" почти через полвека после выхода диснеевской классики и Дженнифер Лоуренс в роли соблазнительной русской шпионки.

Призрачная нить

Копірайт зображення Focus Features

Это новая совместная работа одного из самых ярких режиссерско-актерских дуэтов Пола Томаса Андерсона и трехкратного обладателя "Оскара" Дэниэля Дэй-Льюиса.

Дэй-Льюис, который заявил, что лента станет его последней ролью в кино, играет лондонского дизайнера-модельера 1950-х годов.

Преданную сестру и деловую партнершу тиранического кутюрье сыграет Лесли Мэнвилл, а его музу - актриса-дебютантка Вики Крипс.

На фоне элегантных интерьеров и изысканной одежды разворачивается жестокая психологическая драма, в которой смешиваются любовь, одержимость и мучительные отношения. На фестивалях в прошлом году фильм получил немало наград и номинаций.

Излом времени

Копірайт зображення Disney

Подписав контракт на экранизацию научно-фэнтезийного романа Мадлен Л'Энгл "Трещина во времени", Ава Дюверней вошла в историю.

Она стала первой женщиной-режиссером афроамериканского происхождения, возглавившей съемки фильма с бюджетом в 100 млн долларов. Но дело не только в этом.

Дюверней - одна из самых смелых кинематографисток нашего времени, которая создает воодушевленные сюжеты без лишнего пафоса.

Да и трудно представить кого-то другого в режиссерском кресле ленты с таким мощным актерским составом, как Опра Уинфри, Минди Калинг и Риз Уизерспун.

Юная актриса Сторм Рейд сыграет талантливую девочку-ученую, которая путешествует во времени и пространстве в поисках потерянного отца (Крис Пайн).

Соло. Звездные войны. История

Копірайт зображення Disney/Lucasfilm

Отдельный фильм о юных годах Хана Соло уже заслуживает внимания. Что уж говорить о том, когда это еще и напряженный космический вестерн, который станет вторым в серии отдельных фильмов Антологии Звездных войн.

Режиссером фильма выступил Рон Ховард, который через пять месяцев после начала съемок заменил на этом посту тандем Фила Лорда и Криса Миллера ( "Лего. Фильм").

Лента рассказывает историю, которая произошла до событий первой части "звездной" саги 1977 года.

Олден Эйренрейх, возможно, не самый очевидный претендент на роль молодого Харрисона Форда, сыграет начинающего контрабандиста, а Вуди Харрельсон - его опытного наставника.

Мария - королева Шотландии

Копірайт зображення Focus Features

Молодая и уверенная правительница Шотландии Мария Стюарт (Сирша Ронан) борется за английский престол со своей двоюродной сестрой, Елизаветой I (Марго Робби).

Сценарий исторической драмы написал бесспорный эксперт в вопросах политических интриг - сценарист и продюсер "Карточного домика" Бо Уиллимон.

Это - первая кинематографическая работа одной из самых интересных театральных режиссеров современности Джози Рурк.

Кроме пышных декораций и роскошных костюмов, эта история о двух сильных женщинах, пытающихся завоевать себе место под солнцем в мужском мире. Она имеет немало параллелей с нашим временем.

Черная пантера

Копірайт зображення Warner Bros

Поклонники кинематографической вселенной Marvel недаром с нетерпением ожидают выхода нового фильма франшизы, сочетающего в себе экшн и политический подтекст.

События ленты происходят в вымышленной африканской стране Ваканда, являющейся наиболее технологически развитой нацией Земли.

Это - следующая совместная работа актера Майкла Б. Джордана и режиссера Райана Куглера ("Крид"). Роль короля Ваканды Т'Чаллы исполняет Чедвик Боузман. Среди других звезд ленты - Люпита Нионго и Анджела Бассетт.

Помните? Сцены с Черной пантерой в "Капитане Америка" затмили все остальные.

Первый человек

Копірайт зображення Universal Pictures

Новый фильм Дэмиена Шазелла от его предыдущей работы - "Ла-Ла Ленда" - отличается абсолютно всем.

Кроме того, что в нем также снялся Райан Гослинг.

Он исполнил роль космонавта Нила Армстронга - первого человека, ступившего на Луну.

История охватывает 1960-е годы, в течение которых NASA и Армстронг готовились к опасной миссии, в успехе которой до самого конца никто не был уверен. Как и в фильме "Аполлон-13", герои, в отличие от зрителей, не знают, как завершится их космическое путешествие.

Еще одна приятная деталь - сценарий "Первого человека" написал Джош Сингер ("В центре внимания" и "Секретное досье") - мастер создания драматического напряжения в сюжетах с известным концом.

Мэри Поппинс возвращается

Копірайт зображення Disney

Через пятьдесят четыре года после того, как Джули Эндрюс со своим зонтиком-попугаем спустилась на Черри-Три Лейн, один из самых любимых семейных фильмов всех времен наконец получит продолжение.

Актерский состав ленты выглядит просто идеально. В 1935 году няня-волшебница (Эмили Блант) возвращается в семью уже взрослого Майкла (Бен Уишоу), чтобы воспитывать теперь уже его детей.

Режиссером ленты выступил Роб Маршалл, автор сказочного фэнтези 2014 года "В темном темном лесу", а песни к "Мэри Поппинс" написали Марк Шейман и Скотт Уиттман.

Первому игроку приготовиться

Копірайт зображення Warner Bros

Научно-фантастический экшн Стивена Спилберга является одновременно феерией поп-культуры 1980-90-х.

События фильма, основанного на романе-бестселлере Эрнеста Клайна, происходят в уже привычном для современного зрителя мире будущего, уничтоженного техногенной цивилизацией.

Тай Шеридан ("Древо жизни") играет подростка Уэйда Уоттса, который убегает в виртуальную утопию онлайн-игры под названием Oasis.

Когда реальный и виртуальный мир неожиданно сливаются вместе, Уоттса начинает преследовать персонаж игры (Бен Мендельсон).

Мир Oasis напоминает сумасшедший балаган с кучей икон поп-культуры, таких как Железный человек и Фредди Крюгер. Спилберг признался, что когда ему предложили участие в проекте, он ответил, что для этого фильма нужен более молодой режиссер.

И все же "Первый игрок" может стать самым "спилберговским" фильмом за всю историю.

Вдовы

Копірайт зображення 20th Century Fox

Если в жанре криминальной драмы еще можно сказать новое слово, то это, безусловно, сделает только Стив Маккуин.

Через пять лет после выхода фильма "12 лет рабства", который получил три "Оскара", Маккуин возвращается на большой экран с новым триллером.

События фильма, сценарий к которому написала автор "Потерянной" Гиллиан Флинн, происходят в Чикаго наших дней.

Виола Дэвис, Элизабет Дебицки, Мишель Родригес и Синтия Эриво сыграли незнакомых женщин, которых объединила смерть их мужей. Все они были должны деньги чикагским мафиозным боссам.

Фильм "Вдовы" обещает психологическое напряжение "Стыда", также снятого Маккуином, и саспенс "Потерянной".

Красный воробей

Копірайт зображення 20th Century Fox

Российская танцовщица балета (Дженнифер Лоуренс) случайно попадает в отряд Красных воробьев - самых соблазнительных женщин-шпионок со времен Мата-Хари, которые должны противопоставить врагу свое самое опасное оружие - тело и разум.

Партнерами Лоуренс по фильму выступили блестящие актеры: Шарлотта Рэмплинг, Джереми Айронс и Джоэл Эджертон в роли агента ЦРУ, который пытается превзойти Лоуренс в игре в соблазнение.

Этот "попкорновый" фильм, по крайней мере, поможет Лоуренс избавиться от ареола ее предыдущей роли в провальной, по мнению многих, ленте "Мама!".

Дженнифер снова будет сотрудничать с режиссером Фрэнсисом Лоуренсом - их совместная работа над несколькими частями "Голодных игр" оказалась вполне успешным тандемом.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.