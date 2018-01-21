Эволюция свадебного платья

Копірайт зображення Amy Gwatkin/Courtesy of Katie Shillingford

Накануне очередной королевской свадьбы, обозреватель BBC Culture исследует модные тенденции, табу и влияние культуры на историю свадебной одежды.

В западной культуре невесты обычно одеваются в белое. Но что на самом деле символизирует этот общепринятый цвет свадебного платья?

Как выясняется, не совсем то, что мы привыкли предполагать. Оказывается, белое не было символом девственности или чистоты - основным назначением одеяния невесты такого цвета было произвести впечатление на присутствующих. Почему?

"Ассоциация с непорочностью не была важной, - рассказала сайту BBC Culture куратор Лондонского музея Виктории и Альберта Эдвина Эрман. - Цвет наряда говорил о богатстве. В XVIII и XIX веках только те женщины, которые могли себе это позволить, выходили замуж в белом".

Во времена исключительно ручной стирки белое платье было почти не возможно как следует выстирать. "Это был наряд, надевавшийся лишь однажды, то есть позволить его себе могли только очень обеспеченные люди", - говорит Эрман.

Копірайт зображення Wikimedia Foundation Image caption Свадьба королевы Виктории и принца Альберта в 1840 году

Белое (или, как вариант, цвета слоновой кости) свадебное платье, ставшее популярным с легкой руки британской королевы Виктории, надевшей его на свадьбу с принцем Альбертом в 1840 году, прижилось и стало чуть ли не культовым.

Для многих невест оно - символ надежды на прекрасное будущее, романтической ностальгии… ну и гарантия большого выбора и разнообразия моделей.

"Оно имеет эффект преображения, - говорит Эрман. - Вы можете (до свадьбы. - Ред.) прожить с партнером долгое время, успеть завести детей - и все же надеть на свадьбу белое, так как вы ощущаете, что это начало новой фазы в отношениях".

Цвет может быть любым. При условии, что он белый

Невест настолько привыкли видеть в белом платье во время свадебных церемоний, что если кто-то из них решается выйти замуж в наряде другого цвета, то воспринимается чуть ли не отважной бунтаркой: Дита фон Тиз, королева бурлеска, в своем пурпурном корсетном платье, созданном дизайнером Вивьен Вествуд; певица Гвен Стефани в эффектном платье модельера Джона Гальяно; или актрисы Энн Хэтэуэй, Джессика Бил и Риз Уизерспун, которые выходили замуж в нестандартном розовом.

И когда дизайнеры Оскар де ла Рента и Вера Вонг недавно представили свадебные коллекции, выполненные не в белом, консервативной индустрией свадебной одежды это было воспринято как радикальный сдвиг.

Копірайт зображення Zandarin and Allen/REX Image caption Гвен Стефани и Гэвин Россдейл

Между тем вступление в брак в платье розового, пурпурного, желтого, красного (привычного для невест в Китае) или любого другого цвета не является чем-то новым или неслыханным для культуры Запада, подчеркивает Эрман: "На протяжении веков невесты, неравнодушные к моде, часто выбирали для свадебной церемонии другие цвета. После вступления в брак они могли неоднократно надевать такое платье, перешивая его по моде или по фигуре".

Кроме того, женщины нередко выходили замуж просто в лучшем из уже имевшихся у них платьев, не приобретая наряда специально для торжественного случая.

Свадебная мода как могла приспосабливалась к военному времени. "Во время Второй мировой войны люди (вступающие в брак. - Ред.) находили разные выходы из положения, - рассказывает Эрман. - Брали платье напрокат или использовали свою повседневную одежду. Женщины, служившие в армии, также могли взять платье в аренду, некоторые невесты шили платья из занавесок. У нас на выставке есть такой экспонат - платье, сшитое из тонкой обивочной ткани в цветочек".

После войны популярным стал фасон с юбкой до середины икры, как у балерин, который полюбился работающим женщинам.

В свингующие шестидесятые певица Лулу прибыла на свою свадьбу в высоких сапогах и мини-платье, поверх которого было надето длинное белое пальто с капюшоном и меховой оторочкой. На выставке представлено типичное для 1970-х бархатное платье с завышенной талией, с рисунком, выполненным в технике деворе, дизайнера Ти Портер, "сдержанное, но кокетливое", как его видит Эрман.

Копірайт зображення Corbis Image caption Свадьба герцогини Маргарет Вигам в 1933 году

"Причина, по которой белое свадебное платье выжило, в том, что оно может видоизменяться, но оставаться модным, то есть оно продолжает существовать потому, что его можно постоянно изобретать заново", - говорит куратор выставки в музее Виктории и Альберта.

Дизайнер Дженни Пэкхэм соглашается. "Самое неизгладимое впечатление на меня производят свадебные наряды, ставшие символами моды своей эпохи, - признается она. - Бьянка Джаггер в своем белом костюме, Одри Хепберн в мини-платье и косынке". Пэкхэм создает свадебные и вечерние наряды, полюбившиеся многим высокопоставленным дамам, в том числе, герцогине Кембриджской.

Какая эпоха оказывает наибольшее влияние на наряды невест, создаваемые Пэкхэм?

"1930-е годы - всегда источник вдохновения для меня. Великолепная эпоха декаданса и гламура, передышка между войнами, взрыв идей неземных масштабов в дизайне", - говорит она.

Как же, по ее мнению, будет развиваться свадебное платье?

"Подвенечный наряд должен оставаться самостоятельной категорией одежды. Сегодня к алтарю идут в самых разных платьях. Ни одна невеста не желает быть похожа на другую", - считает дизайнер.

Элис Темперли, автор представленного на выставке джинсового платья, черпает вдохновение в силуэтах и духе 1920-х. Почему романтическое, очень женственное платье так долго продержалось, по ее мнению?

"Свадебное платье - традиция вне времени, не подверженная сиюминутным влияниям моды", - подчеркивает она. И приводит в качестве примера свое собственное платье со "старинным кружевом и блестками из 1920-х", которые она собирала с детства.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Свадьба Грейс Келли и князя Монако Альберта в 1956 году

Публичное заявление

Все дело в деталях, соглашается Гарет Пью, автор сценических нарядов Леди Гаги и Кайли Миноуг. Яркое, но романтичное свадебное платье, придуманное Пью для стилиста Кэти Шиллингфорд, представлено на выставке.

"Как у сценического наряда, так и у свадебного платья - свое, специфическое назначение, - говорит Пью. - Однако эти два вида одежды требуют очень разного подхода. Обычно при создании сценического костюма во главу угла ставят удобство и легкость, при этом он должен быть визуально ярким. При создании свадебного платья приходится работать со множеством тонких деталей, недоступных для сценического костюма - обычно потому, что свадебное платье разглядывают со значительно более близкого расстояния. И невеста в большей степени готова пожертвовать комфортом".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Выставка свадебных платьев в Музее Виктории и Альберта

Как, с точки зрения Гарета Пью, будет развиваться свадебное платье в будущем?

"Я считаю, что желание нарядиться, приоткрыть ту часть себя, что связана с вашей фантазией, будет живо всегда, - говорит он. - Для большинства свадьба - может быть, единственный день в жизни, когда можно позволить себе быть собой и вести себя свободно. Конечно, спрос на консервативную классику а ля сливочный торт будет всегда, но меня больше привлекает идея чуть более индивидуально сшитого платья, созданного с любовью и заботой, на которое затрачено время и терпение, что, как мне кажется, более соответствует духу бракосочетания".

Свадебный наряд продолжает эволюционировать - впрочем, как и сама церемония бракосочетания. Как утверждает Эдвина Эрман, "гей-свадьбы и межкультурные бракосочетания - примеры формирования новых традиций".

Все это питает и движет многомиллиардную мировую индустрию свадебного наряда - как, впрочем, и особо озабоченные и чуть ли не свихнувшиеся на почве собственной свадьбы невесты и женихи, для которых в Оксфордском словаре уже есть название, "брайдзилла" и "грумзилла".

Копірайт зображення Paul Souders Image caption Китайские невесты традиционно одеваются в красное

Не отстают и зацикленные на альтернативных свадебных церемониях невесты, превращающие их в своего рода публичные заявления. На самом деле, некоторые отвергают свадебное платье белого цвета, чтобы выразить свое отношение к проблемам гендерной политики.

Это нелепо, говорит Эрман. "Если вы хотите надеть на свою свадьбу цветное платье, или брюки, или прийти туда босиком - нет проблем. Но мысль, что белое платье каким-то образом попирает ваши права - это абсурд, - говорит она. - В браке важны равенство и уважение, а не то, что вы наденете на свадьбу. Если говорить о современных свадебных нарядах, нам невероятно повезло иметь такой широкий выбор".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.