Самые необычные музеи военной истории в мире

Копірайт зображення Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Музей Садата в Каире (Египет), 2009

Британский фотограф Джейсон Ларкин фотографирует военно-исторические музеи Египта, Вьетнама, Кубы, Великобритании и других стран мира. Его коллекция фотографий предлагает интересный взгляд на то, как различные нации представляют свое кровавое прошлое.

Фотографии Ларкина напоминают сцены из научно-фантастических фильмов 1960-х, как "Доктор Стренджлав" или "Тандербёрдс". В их нарочитой простоте и ярких цветах есть что-то от эстетики детских комиксов.

Впрочем, эти фотографии сделаны в военных музеях мира, и они показывают, как разные народы хранят память о своей истории войн и вооруженных конфликтов.

"В таких музеях военное прошлое страны предстает в идеализированном свете, - говорит Ларкин. - Чтобы увидеть объективную картину, нужно больше контекста и нюансов".

Копірайт зображення Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Музей военной истории Вьетнама в Ханое

Однако, как отмечает британский фотограф, его не интересовали политические или идеологические вопросы.

Серия фотографий Past Perfect ("Прошедшее совершенное"), которая сейчас демонстрируется в Лондоне, а в конце года выйдет в печати, посвящена тому, как музеи устраивают такие экспозиции.

"Меня интересовало, как кураторы музеев создают образ военного прошлого нации, как они выбирают экспонаты, чтобы поразить посетителя и одновременно заставить его поверить в достоверную презентацию событий", - объясняет Ларкин.

С 2008-го по 2016-й фотограф посетил Кубу, Египет, Израиль, Великобританию, США и Вьетнам. Он исследовал, как военные музеи этих стран "конструируют идеологию и интерпретируют национальную идентичность".

Копірайт зображення Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Музей Герцля в Иерусалиме (Израиль), 2014

Ларкин обнаружил поразительные различия в подходах к изображению артефактов и исторических событий.

"Каждая страна представляет прошлое по-своему, - говорит Ларкин. - В Израиле, например, музеи сосредоточиваются не столько на фактах и ​​артефактах, сколько на эмоциональном опыте зрителя, предлагая ему окунуться в события прошлого".

Хотя в начале проекта в Египте Ларкин фотографировал не только военные музеи, в Израиле он сузил фокус серии.

"В таких странах, как Израиль, с такой противоречивой, непростой историей, я решил сосредоточиться именно на военно-исторических музеях", - говорит он.

Копірайт зображення Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Музей идеологической борьбы в Карденасе (Куба), 2016

Другой угол презентации исторических событий Ларкин увидел на Кубе.

Музей идеологической борьбы в Карденасе посвящен "революционерам первой волны восстаний на Кубе".

В экспозиции музея представлено практически все, что касалось их жизни: предметы быта, одежда, места, которые они посещали. Это - буквально канонизация этих личностей.

"Музей представляет их как народных героев и легендарных исторических личностей", - говорит Ларкин.

Копірайт зображення Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Городской музей в Дананге (Вьетнам), 2016

Вьетнамский музей военной истории, в свою очередь, пытается переосмыслить цели оружия и военной техники.

"Вьетнамцы превращают военные артефакты в объекты искусства, возводя пирамиды из танков или создавая скульптуры из шрапнели", - рассказывает фотограф.

Взгляд на войну сквозь призму искусства более отстраненный, более нейтральный.

"Имперский военный музей в Лондоне демонстрирует схожий подход к военной истории", - отмечает Ларкин.

Хотя его экспозиция посвящена военным конфликтам Великобритании в XX веке, она изображает исторические события в субъективной интерпретации художников, что позволяет музею оставаться политкорректным.

Копірайт зображення Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Имперский военный музей в Даксфорде (Великобритания), 2016

Однако далеко не все музеи, в том числе и британские, используют такой подход, отмечает Ларкин.

"Экспозиция Имперского военного музея в Даксфорде, недалеко от Кембриджа, состоит лишь из военного оборудования.

Такие музеи часто предлагают семейные дни для похода с детьми. Они устраивают зрелищные авиашоу, чтобы привлечь посетителей, но большая часть их экспозиции демонстрирует смертоносную технику и оружие.

Копірайт зображення Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Музей Королевских ВВС в Лондоне (Великобритания), 2015

Однако эта зрелищность бесспорно привлекает, говорит фотограф и признается, что покажет музей своему сыну, когда тот немного подрастет.

"Я обязательно приведу его на воздушное шоу, они - удивительные. Когда стоишь под таким огромным бомбардировщиком, у тебя просто дух захватывает", - добавляет он.

Но то, как музей выстраивает свою экспозицию, может вводить зрителей в заблуждение.

"Состав музейной экспозиции, как правило, утверждают несколько человек наверху, - говорит фотограф. - В странах, где я побывал, многие люди не согласны с тем, что выставляют в их музеях. Это - лишь взгляд одной стороны - государства, армии или какой-то влиятельной группы".

Копірайт зображення Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Музей форта Сан-Карлос в Гаване (Куба), 2016

То, о чем музей умалчивает, может быть не менее важным.

"Демонстрируя механизм гигантской бомбы, музей обычно пытается поразить зрителя инженерным мастерством, - считает Ларкин. - Однако рядом с экспонатом стоило бы повесить табличку "Это бомба способна уничтожить десять школ за раз", это заставило бы людей задуматься".

Копірайт зображення Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Панорама битвы 6 октября (Каир, Египет), 2009

Даже визуальный стиль, в котором изображена война, имеет значение. Некоторые диорамы на фотографиях Ларкина напоминают игрушки, что придает им неожиданный контекст.

Фотограф вспоминает панораму, посвященную арабо-израильской войне в октябре 1973 года.

Ее для египетского музея создали северные корейцы, поскольку в Пхеньяне есть похожая работа.

Но она отражает то, как северные корейцы видят войну. Панорама напоминает серию игрушек и комиксов о "Джо-солдате", по мотивам которых сняли боевик "Бросок кобры".

Копірайт зображення Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Военные комнаты Черчилля (Лондон, Великобритания), 2015

Мы смотрим на войну обычно через призму культуры, объясняет фотограф.

"Так, например, американские военные машины мгновенно узнают многие. Ведь американский военный джип растиражирован в многочисленных фильмах и комиксах", - приводит он пример.

Внешняя эстетика военной техники действует более скрытно, чем вербальные лозунги, прославляющие военные победы, однако она также опасна.

"Она привлекает вас. Вы будто смотрите фильм, смысл которого вам не очень понятен, но который вам все равно нравится", - объясняет художник.

Величественное изображение оружия и военного оборудования - не менее мощная форма пропаганды, чем словесная.

Копірайт зображення Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Военный музей в Каире (Египет), 2009

Фотографируя музеи таким образом, Ларкин надеется заставить зрителя критически взглянуть на представленные в них вещи.

"До этого проекта я никогда не подвергал сомнению объективность музейного пространства, всегда считая музей авторитетным источником информации", - говорит фотограф.

"Но теперь я начал задумываться, почему они делают это именно так", - добавляет он.

"В этом и заключается цель фото- и любого другого искусства. Я снимаю обыденные вещи, но надеюсь, что определенная эстетика и угол, под которым я их представляю, вызовет у зрителя неожиданную реакцию", - объясняет Ларкин.

Копірайт зображення Jason Larkin, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Музей ВВС в Хошимине (Вьетнам), 2016

Важно не только ставить под сомнение официальную интерпретацию истории, но и научиться отделять факты от вымысла. Это прежде всего необходимо в современную эпоху фейковых новостей.

"Это придает моему проекту актуальность, но в этом есть и негативный момент, - объясняет Ларкин. - Ведь у зрителей может возникнуть впечатление, что ничему больше нельзя доверять, или даже что правды вообще не существует".

"Это тревожная позиция - к чему мы можем прийти с ней и кто вернет нас к истине?", - задается вопросом фотограф

Выставка Past Perfect проходит в Лондонской галерее цветов до 13 января 2018 года.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.