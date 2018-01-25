Помолвка в стиле Ромео и Джульетты

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Для тех, кто на предложение руки и сердца готов потратить бешеные деньги, новая отрасль свадебной индустрии открывает безграничные возможности.

В старинном лондонском театре - среди средневековых витражей и в мерцании светильников - актеры репетируют любовную сцену из "Ромео и Джульетты".

Единственная зрительница пьесы - жительница нью-йоркского Лонг-Айленда Аманда Линч, которая обожает Шекспира и приехала в Лондон на каникулы.

Ее бойфренд Эндрю Смит на несколько минут вышел из зала. Аманда уверена, что они пришли в театр, чтобы скоротать время перед ужином с друзьями. Девушка и не подозревает, что главная роль в этом спектакле принадлежит ей.

Когда на сцене появляется струнный квартет, а хор затягивает песню, Эндрю возвращается.

Взяв Аманду за руки, он говорит: "Я никогда не думал, что встречу такую ​​девушку, как ты ... Я не представляю себе свою жизнь без твоей самоотверженной любви".

И, стоя на одном колене, спрашивает: "Ты выйдешь за меня?"

Копірайт зображення Andrew Smith Image caption Эндрю Смит и Аманда Линч из Лонг-Айленда обручились в ноябре 2015 года в лондонском театре, в церемонии приняли участие актеры, специально для них сыгравшие на сцене "Ромео и Джульетту"

Через несколько минут кольцо с бриллиантом уже сверкает на ее безымянном пальце.

Аманда читает любовные послания от Эндрю и эмоционально говорит: "Это лучшее предложение за всю историю".

Новая ниша

Церемонию признания планировали два месяца с участием 25 человек, в том числе хореографа и музыкального руководителя.

Сценарий и постановку мероприятия стоимостью около 4 тыс. долларов разработала лондонская компания The One Romance, специализирующаяся на организации помолвок.

"Я ни секунды не пожалел об этом, церемония полностью оправдала потраченные средства", - говорит 32-летний Смит, вице-президент по вопросам производства в американской компании.

Эндрю Смит - самый молодой из пяти братьев, и признается, что постоянно соревнуется с ними.

Один из его братьев предлагал руку и сердце своей будущей жене на Эйфелевой башне в Париже, другой - в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке.

"Я делал предложение последним из братьев, - рассказывает мужчина. - Да, мне хватает амбициозности, и я люблю все хорошо спланировать, спонтанность в важных вопросах - не мое".

Копірайт зображення ApoteoSurprise.com Image caption Карета Золушки - один из самых популярных сценариев признания, которые предлагает парижское свадебное агентство ApoteoSurprise

Сейчас все больше мужчин обращаются к профессионалам, когда решают сделать предложение руки и сердца.

Планирование помолвки - относительно новая ниша на рынке свадебных услуг, оборот которого достиг 72 млрд долл. только в США.

Причем сектор планирования свадеб, по данным компании по маркетинговым исследованиям IBISWorld, составляет 1,2 млрд долл.

Растущий рынок

Организация предложений руки и сердца сначала была одной из услуг, которые предлагали свадебные агентства, отмечает Мишель Веласкес.

В 2010 году вместе со своим мужем Марвином она основала в Лос-Анджелесе фирму The Heart Bandits, которая специализируется исключительно на помолвках.

Их услугами уже воспользовались более двух тысяч пар - этот рынок растет очень быстрыми темпами, отмечает Веласкес.

"Мы получаем электронные письма от людей со всего мира, которые просят советов, как основать компанию по организации помолвок".

Большинство клиентов - мужчины. Женщины редко берут на себя инициативу в этом вопросе, даже в високосный год, в который в некоторых культурах женщинам официально разрешено делать предложение.

Помолвки однополых пар составляют около 10% бизнеса, подчеркивает Веласкес.

Самая роскошная церемония помолвки, организовыванная компанией Веласкес, состоялась на крыше нью-йоркского дома.

Сюрпризы для будущей невесты включали личную монограмму на дне бассейна, почти трехметровую композицию из орхидей и пару туфель от Manolo Blahnik.

В стоимость церемонии, которая составила 52 тыс. долл., также вошел струнный квартет и праздничный ужин для гостей.

Копірайт зображення Brian Leahy Photography Image caption В 2010 году Мишель и Марвин Веласкес основали компанию по организации помолвок The Heart Bandits

"Я рада, что могу помочь моим клиентам чувствовать себя уверенно и сиять в очень трепетный момент жизни, когда они становятся на колено и делают предложение", - говорит Мишель Веласкес.

С момента основания агентства The One Romance в Лондоне в конце 2014 года, Тиффани Райт и ее сестра Аманда Браун предоставили услуги почти двум тысячам влюбленных.

"Большинство наших клиентов работают на высоких должностях, и у них очень мало времени", - говорит Райт.

Конечно, у них хватает идей, как сделать предложение руки и сердца, но на их реализацию нет времени, объясняет Райт.

Бюджет такого мероприятия стартует, как правило, с тысячи фунтов стерлингов (около 1250 долл. США).

Но был и клиент, заплативший 500 тыс. фунтов стерлингов за признание, в котором приняли участие 700 певцов и одна звезда.

Соцсети

Кроме силы любви, клиентами руководит не менее сильное желание поделиться этим моментом с друзьями в соцсетях.

"Соцсети, бесспорно, способствуют духу соперничества и погоне за самой роскошной помолвкой", - добавляет Райт.

Копірайт зображення Alamy Image caption Некоторые признания, например вот это, сделанное на матче регби во время Игр Содружества в 2014 году в Шотландии, попадают в заголовки и получают огласку в соцсетях

Но разве прагматичный организационный момент не убивает романтику? "Женихам приходится сделать немало", - отвечает Райт.

"Они заполняют длинную анкету, которая содержит вопросы типа "где вы провели свое первое свидание" и "когда впервые сказали "я тебя люблю". Это требует открытости и честности, отмечает организатор.

"В процессе подготовки большинство мужчин увлекаются и начинают сами что-то предлагать", - говорит она.

В марте прошлого года веб-дизайнер и цифровой маркетолог из Кента Энтони Уильямс решил удивить свою будущую жену признанием с флэшмобом.

Вместо публичного мероприятия Райт предложила 48-летнему Уильямсу сделать предложение на частном кинопоказе.

После обеда в фэшн-отеле лондонского Ковент-Гардена, менеджер пригласил Энтони и его девушку Демби будто бы на закрытый предпоказ нового фильма.

Копірайт зображення Sandra Reddin photography Image caption Энтони Уильямс сделал предложение своей будущей жене Демби на частном кинопоказе в лондонском отеле, устроенном агентством The One Romance

В бархатном кинозале отеля с приглушенным светом пара начала смотреть фильм, главную роль в котором сыграл сам Энтони.

"Я много лет ждал этого момента, - сказал с экрана мужчина. - Когда я встречу женщину, с которой мечтаю провести всю свою жизнь". Далее по сюжету он показывал плакаты с различными причинами любить Демби.

Когда зал кинотеатра начали заполнять музыканты, которые спели влюбленным серенады, Энтони поднялся со своего места и сделал предложение. На видеозаписи церемонии лицо 33-летней Демби сияет от счастья, а у Энтони на щеке блестит слеза.

"Это очень эмоциональный момент, ведь я ждал его так долго, - делится впечатлениями Уильямс. За церемонию признания он заплатил около 5 тыс. фунтов стерлингов (около 6300 долл. США).

Слезы счастья

Во время подготовки к церемонии чувства постепенно нарастают - от напряженного ожидания и подозрения, что что-то происходит, до чрезвычайно эмоциональной кульминации, рассказывает основатель парижского свадебного агентства Николя Гарро.

С момента открытия его фирмы ApoteoSurprise в 2006 году он организовал 1600 признаний. Кроме идей клиентов, он предлагает три десятка собственных сценариев по цене от 290 евро.

Один из них (стоимостью 19 900 евро) предусматривает поездку через весь Париж на кабриолете Rolls Royce Corniche с собственным шофером и изысканный обед на террасе усадьбы с видом на долину Сены.

Завершает церемонию потрясающее авиашоу, во время которого самолеты рисуют в небе огромное сердце.

Копірайт зображення Petronella Photography Image caption Место для признания в любви "Париж в Нью-Йорке", созданная лос-анджелесским свадебным агентством The Heart Bandits

Впрочем, чаще всего для романтического события заказывают карету Золушки, запряженную лошадью, с шоколадной туфелькой соответствующего размера, говорит Гарро.

Поездка в карете по Парижу завершается ужином на лодке, курсирующей по Сене.

Стоимость такого признания - 1909 евро.

"Мой бизнес заключается в том, чтобы заставить женщин заплакать от счастья, - улыбается Гарро. - Если этого не произойдет, я буду считать, что дело провалилось".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.