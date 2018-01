Самые интересные дизайнерские аккаунты в Instagram

Копірайт зображення Pierre Yovanovitch

Социальная сеть Instagram изменила жизнь тех, кто интересуется интерьерами и дизайном - как с профессиональной целью, так и просто ради удовольствия.

Формат Instagram - прежде всего визуальный и прекрасно подходит как для снимков с тщательно выверенной композицией, так и для спонтанных кадров. Прямоугольная форма фотографий привлекает своей простой изысканностью.

Поклонникам дизайна во всех его формах Instagram дает возможность самовыражения и вдохновения.

Соцсеть является также и полезным коммерческим инструментом, с помощью которого можно представить миру свои дизайнерские творения и рекламировать их совершенно бесплатно.

Ведь Instagram имеет немало функций для визуальной презентации, такие как "истории" или "карусель" (несколько разных изображений, присоединенных к одному сообщению).

Все это делает соцсеть чрезвычайно привлекательной для всех, кто причастен к креативной индустрии и визуальному творчеству.

Это, например, журналы дизайна и архитектуры, например Dezeen (@dezeen) и It's Nice That (@itsnicethat), музеи дизайна, в частности Cooper Hewitt в Нью-Йорке (@cooperhewitt) и Лондонский музей дизайна (@designmuseum). Также большие дизайнерские компании, такие как Pentagram (@pentagram) или производитель мебели Herman Miller (@hermanmiller).

С помощью хэштегов Instagram объединяет людей с утонченным художественным вкусом и визуальной восприимчивостью со всего мира.

В отличие от агрессивного стиля общения в Twitter, Instagram является безопасным местом обмена изображениями и мыслями, где гораздо меньше шансов столкнуться с жесткой критикой или осуждением.

С момента запуска Instagram в 2010 году сообщество быстро растет. Уже в сентябре 2017 оно насчитывало 800 млн пользователей.

Ниже представлены несколько интересных аккаунтов, посвященных дизайну интерьеров.

@thejungalow

Копірайт зображення Justina Blakeney

Страница художницы и дизайнера из Лос-Анджелеса Джастины Блейкни посвящена богемскому стилю декора. Блейкни - автор блогов на тему интерьеров и книги The New Bohemians Handbook: Come Home to Good Vibes.

У Блейкни 880 тыс. фолловеров. Instagram является идеальной витриной для ее сочных произведений с роскошными флористическими мотивами.

Копірайт зображення Kate Watson-Smyth

Instagram-аккаунт британки Кейт Уотсон-Смит (80 тыс. подписчиков) похожим образом рекламирует ее деятельность: она пишет для журналов дизайна и ведет личный блог, в котором рассказывает преимущественно об интерьере своего дома.

Британский Vogue включил ее страницу в Instagram в 10 лучших аккаунтов, посвященных дизайну.

@pierre.yovanovitch

Копірайт зображення Pierre Yovanovitch

Французский дизайнер интерьера Пьер Йованович присоединился к соцсети в 2015 году, теперь у него почти 80 тыс. фолловеров.

"Мне нравится интерактивность платформы, - отмечает художник. - Вы можете увеличивать изображения, отправлять их другим пользователям. Это - вторая жизнь миллениалов, поколения, которое придет на смену нашему".

@paddy.designs

Копірайт зображення Paddy Pike

Страница дизайнера мебели и блогера Пэдди Пайк, который для своих снимков использует фотокамеру Leica TL2.

@miguelfloresvianna

Копірайт зображення Miguel Flores-Vianna

Фотограф-фрилансер и автор блогов о дизайне интерьеров Мигель Флорес Вианней, у которого 64 тыс. подписчиков, отмечает, что его основная цель - делиться своим опытом.

"Я много путешествую, вижу замечательные вещи. Я надеюсь, что мои фотографии помогут людям узнать обо всех этих местах. Instagram - это очень щедрый инструмент, ведь он позволяет делиться прекрасным.

@camillewalala

Копірайт зображення Camille Walala

Пестрая Instagram-страница лондонского дизайнера Камиллы Валалы изображает ее яркие произведения, среди которых фрески и расписная посуда.

Она черпает вдохновение в оптическом искусстве 1960-х и у группы итальянских дизайнеров 1980-х Memphis.

"Instagram-страницы дизайнеров привлекают не только оригинальными работами, но и личным опытом, которым они делятся со своими подписчиками, и закулисными секретами, которые вряд ли можно увидеть в другом месте", - отмечает представитель социальной сети.

Instagram канал художника - это его личный дневник, который обновляется до бесконечности.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.