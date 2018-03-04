Ив Сен-Лоран: человек, навсегда изменивший моду
Недавно в мире открылись сразу два музея Ива Сен-Лорана - в Париже и Марракеше. Обозреватель BBC Culture по вопросам моды и дизайна исследует, какой была жизнь гениального кутюрье.
Более полувека с тех пор, как Ив Сен-Лоран открыл свой дом моды, мир продолжает увлекаться легендарным дизайнером.
В 2014 году вышли сразу две биографические ленты, посвященные его жизни.
Одна из них, "Ив Сен-Лоран" режиссера Джалиля Леспере, была официальным байопиком, вторая - "Сен-Лоран. Стиль - это я" - была снята без разрешения правообладателей.
И руководство Дома Yves Saint Laurent, и друг и партнер стилиста Пьер Берже решительно выступили против съемок фильма, который, однако, получил немало номинаций.
Недавняя смерть Берже вызвала новую волну внимания к наследию дизайнера, который родился в Алжире, а жил и работал в Париже и Марракеше.
Тысячи поклонников объединила и борьба за целостность модного бренда, название которого в 2012 году сократили до Saint Laurent.
Парижский модный бутик Colette даже выпустил футболки с лозунгом "Is not Laurent Without Yves" ("Без Ива не Лоран").
Жизнь и творчество Ива Сен-Лорана теперь увековечили еще два музея.
Парижский музей расположен по знакомому адресу: в особняке на авеню Марсо, где более 30 лет находилась штаб-квартира Дома YSL, а затем - фонд Пьера Берже.
А музей дизайнера в Марракеше построен около сада Мажорель и виллы Oasis, которую Лоран и Берже приобрели в 1980 году.
На территории музея площадью более 4 тыс. кв. м находятся помещения для экспозиций, концертные и лекционные залы, театры, кафе и библиотека.
Оба музея имеют чрезвычайно богатую экспозицию.
Ив Сен-Лоран, который сначала работал у Кристиана Диора и после его смерти возглавил модный дом, был одним из первых модельеров, кто начал систематически сохранять лучшие образцы своих коллекций.
Экспозиция парижского музея насчитывает 5 тыс. предметов одежды, 15 тыс. аксессуаров и тысячи рисунков и эскизов, документов со спецификациями тканей и цветов, образцов текстиля, видео показов и вырезок из прессы.
"Идея заключается в том, чтобы показать посетителям весь творческий процесс создания одежды", - рассказывает директор музея Оливье Флавиано.
Все о Сен-Лоране
Музей позволяет заглянуть и в частную жизнь модельера. Экспозиция содержит личные фотографии Лорана и Берже и их многочисленных домов, которые интересуют поклонников дизайнера не меньше, чем созданная им одежда.
Музей тщательно воспроизвел и оригинальную студию Сен-Лорана. "За этим простым столом он работал", - объясняет Флавиано.
Среди других предметов интерьера - пара бронзовых львов, принадлежавших дизайнеру. Ив Сен-Лоран был суеверен, а лев был его знаком зодиака. Здесь также висит его портрет кисти Бернара Бюффе, фотографии его собак и палка Диора.
На открытии музея в Париже показали коллекцию Сен-Лорана 1962 года. В ней было знаменитое двубортное пальто-бушлат - одна из его самых новаторских идей, благодаря которой утилитарная мужская одежда вошла в женскую моду.
Зал для показа оформили в стиле знаменитого эклектичного интерьера парижской квартиры на Рю де Бабилон, где Лоран и Берже жили в 1970-х.
Роскошная мебель ар-деко от Эйлин Грей и Эмиль-Жака Рульмана дополняет декор в стиле поп-арт - портреты задумчивого Ива Сен-Лорана кисти Уорхола, и табуретки-овцы французской четы скульпторов Франсуа-Ксавье и Клода Лаланнов.
Экспозиция музея в Марракеше содержит более тысячи единиц одежды, предоставленных парижским фондом. Помещение музея состоит из постоянной и временной экспозиций, дизайн которых разработал Кристоф Мартин.
Также там есть библиотека с богатой коллекцией книг об истории и искусстве Марокко, лекторий для дизайнеров и историков моды, книжная лавка и кафе.
На фасаде музея, разработанном французской архитектурной фирмой Studio KO, нет окон. Это преследует прежде всего практическую цель, объясняет директор Бьорн Далстрем.
"Коллекция одежды нуждается в защите как от солнечного света, так и от значительных перепадов температуры в Марракеше днем и ночью. Оптимальная температура в помещении должна быть от 20 до 25 °С", - добавляет он.
Два города - две истории
Музеи не случайно открыли именно в этих городах - здесь дизайнер провел большую часть своей жизни. Сен-Лоран впервые посетил Марракеш в 1966 году, и город сразу его очаровал.
Он стал отдушиной для Сен-Лорана, где он мог отдохнуть от своего напряженного рабочего графика в Париже.
С конца 1960-х годов он отпустил волосы, как у Христа, устраивал богемные вечеринки для своих парижских друзей, курил гашиш и носил роскошные восточные халаты, выцветшие джинсы и рубашки в стиле хиппи, расстегнутые до пояса.
Сен-Лорана пьянила экзотика и гедонизм Марракеша. "В Марокко я понял, что цвета, которые я использую в коллекциях, я бессознательно заимствовал из мозаик дворцов и традиционных джелабов и кафтанов", - как-то заметил он.
"Смелой палитрой своих моделей я обязан этой красочной стране", - сказал модельер.
Марокканская культура, очевидно, вдохновила и ряд его самых известных коллекций в фольклорном стиле, которым дизайнер начинает увлекаться в 1970-х годах.
Это и русская коллекция 1976 года, в которой он использует элементы казацкой и крестьянской национальной одежды и черпает вдохновение в костюмах балета Дягилева.
И его китайская коллекция 1977-го с красными лакированными шляпами и силуэтами в форме пагоды.
И хотя дань фольклорной традиции и заставляет эти коллекции выглядеть несколько консервативно, важно помнить, что Сен-Лоран прославился прежде всего как мятежник и авангардный дизайнер.
Революционизировать моду он начал еще в Доме Dior. В коллекции 1958 года он заменил классический диоровский силуэт в форме песочных часов платьями-трапециями.
А свою последнюю коллекцию у Диора в 1960-м году он выпустил в основном в черных тонах, посвятив ее поколению битников.
В 1966 году он создает свою знаковую модель Le Smoking - женский брючный костюм со смокингом в маскулинном стиле.
Смокинг и его другие классические брючные костюмы и комбинезоны постепенно освобождают женщин от стереотипа платьев и юбок.
В том же году Сен-Лоран первым из кутюрье запускает линию готовой одежды "прет-а-порте". Демократичность его коллекции, несомненно, вдохновили майские протесты в Париже в 1968 году и витавший в воздухе дух свободы.
А в 1971 году, снявшись в обнаженном виде для рекламы первых мужских духов Yves Saint Laurent, дизайнер откровенно выступил за сексуальное раскрепощение.
Чрезвычайной привлекательности дизайна Лорана способствовали и его творческие союзы с такими иконами стиля, как Палома Пикассо, которая разрабатывала аксессуары для его коллекций, и Лулу де ла Фалез, а также со знаменитой нью-йоркской Студией 54.
В 1964 году Сен-Лоран решил вести архив своих коллекций, сохраняя лучшие экземпляры с показов, отмечает Флавиано.
"Как рассказал Берже, все началось однажды, когда Сен-Лоран посмотрел на коричневое коктейльное платье и сказал: "Оно такое красивое, что я хотел бы его оставить".
Постепенно в его коллекции накапливалось все больше предметов одежды.
Сначала их держали просто в чемоданах - в 1960-х еще и не думали об отдельном помещении для архива, а о специальных условиях хранения одежды и подавно.
С 1982 года Сен-Лоран начинает обозначать модели, которые бы он хотел сохранить для архива, буквой "M", то есть "музей". А с 1997 года для коллекции создали специальное хранилище в парке Ла-Вилетт в Париже.
Несмотря на присущую ему застенчивость и депрессию, от которой он страдал в последние годы жизни, Сен-Лоран был абсолютно уверен в художественной ценности своих произведений и стремился сохранить их для потомков.
Возможно, его страстное увлечение искусством - они с Берже имели впечатляющую художественную коллекцию, а его модели нередко вдохновляли художников - позволило дизайнеру осознать, что его творчество размывает границы между искусством и модой.
Впрочем, в деле сохранения наследия выдающегося кутюрье главная заслуга принадлежит все же Берже.
Это была его идея создать ретроспективу произведений Сен-Лорана в нью-йоркском музее Метрополитен в 1983 году.
На роль биографов кутюрье он приглашал звезд французской литературы, в частности Маргерит Дюрас, Франсуазу Саган, Бернара Анри-Леви, стараясь придать его творчеству не только художественный, но и интеллектуальный статус.
Не менее амбициозную цель теперь воплощают в жизнь два новых музея Ива Сен-Лорана.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.