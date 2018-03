Ив Сен-Лоран: человек, навсегда изменивший моду

Копірайт зображення Reginald Gray

Недавно в мире открылись сразу два музея Ива Сен-Лорана - в Париже и Марракеше. Обозреватель BBC Culture по вопросам моды и дизайна исследует, какой была жизнь гениального кутюрье.

Более полувека с тех пор, как Ив Сен-Лоран открыл свой дом моды, мир продолжает увлекаться легендарным дизайнером.

В 2014 году вышли сразу две биографические ленты, посвященные его жизни.

Одна из них, "Ив Сен-Лоран" режиссера Джалиля Леспере, была официальным байопиком, вторая - "Сен-Лоран. Стиль - это я" - была снята без разрешения правообладателей.

И руководство Дома Yves Saint Laurent, и друг и партнер стилиста Пьер Берже решительно выступили против съемок фильма, который, однако, получил немало номинаций.

Недавняя смерть Берже вызвала новую волну внимания к наследию дизайнера, который родился в Алжире, а жил и работал в Париже и Марракеше.

Тысячи поклонников объединила и борьба за целостность модного бренда, название которого в 2012 году сократили до Saint Laurent.

Парижский модный бутик Colette даже выпустил футболки с лозунгом "Is not Laurent Without Yves" ("Без Ива не Лоран").

Копірайт зображення Musée Yves Saint Laurent Paris / DR Image caption Ив Сен-Лоран в своей студии в 1986 году

Жизнь и творчество Ива Сен-Лорана теперь увековечили еще два музея.

Парижский музей расположен по знакомому адресу: в особняке на авеню Марсо, где более 30 лет находилась штаб-квартира Дома YSL, а затем - фонд Пьера Берже.

А музей дизайнера в Марракеше построен около сада Мажорель и виллы Oasis, которую Лоран и Берже приобрели в 1980 году.

На территории музея площадью более 4 тыс. кв. м находятся помещения для экспозиций, концертные и лекционные залы, театры, кафе и библиотека.

Оба музея имеют чрезвычайно богатую экспозицию.

Ив Сен-Лоран, который сначала работал у Кристиана Диора и после его смерти возглавил модный дом, был одним из первых модельеров, кто начал систематически сохранять лучшие образцы своих коллекций.

Копірайт зображення Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, Paris Image caption Среди многих экспонатов парижского музея Ива Сен-Лорана - эскизы коллекции от-кутюр весна/лето 1962 года

Экспозиция парижского музея насчитывает 5 тыс. предметов одежды, 15 тыс. аксессуаров и тысячи рисунков и эскизов, документов со спецификациями тканей и цветов, образцов текстиля, видео показов и вырезок из прессы.

"Идея заключается в том, чтобы показать посетителям весь творческий процесс создания одежды", - рассказывает директор музея Оливье Флавиано.

Все о Сен-Лоране

Музей позволяет заглянуть и в частную жизнь модельера. Экспозиция содержит личные фотографии Лорана и Берже и их многочисленных домов, которые интересуют поклонников дизайнера не меньше, чем созданная им одежда.

Музей тщательно воспроизвел и оригинальную студию Сен-Лорана. "За этим простым столом он работал", - объясняет Флавиано.

Среди других предметов интерьера - пара бронзовых львов, принадлежавших дизайнеру. Ив Сен-Лоран был суеверен, а лев был его знаком зодиака. Здесь также висит его портрет кисти Бернара Бюффе, фотографии его собак и палка Диора.

Копірайт зображення Alamy Image caption Сад Мажорель в Марракеше был разработан Жаком Мажорелем в 1924 году, в 1980-м Сен-Лоран и Берже купили его вместе со студией художника

На открытии музея в Париже показали коллекцию Сен-Лорана 1962 года. В ней было знаменитое двубортное пальто-бушлат - одна из его самых новаторских идей, благодаря которой утилитарная мужская одежда вошла в женскую моду.

Зал для показа оформили в стиле знаменитого эклектичного интерьера парижской квартиры на Рю де Бабилон, где Лоран и Берже жили в 1970-х.

Роскошная мебель ар-деко от Эйлин Грей и Эмиль-Жака Рульмана дополняет декор в стиле поп-арт - портреты задумчивого Ива Сен-Лорана кисти Уорхола, и табуретки-овцы французской четы скульпторов Франсуа-Ксавье и Клода Лаланнов.

Экспозиция музея в Марракеше содержит более тысячи единиц одежды, предоставленных парижским фондом. Помещение музея состоит из постоянной и временной экспозиций, дизайн которых разработал Кристоф Мартин.

Также там есть библиотека с богатой коллекцией книг об истории и искусстве Марокко, лекторий для дизайнеров и историков моды, книжная лавка и кафе.

На фасаде музея, разработанном французской архитектурной фирмой Studio KO, нет окон. Это преследует прежде всего практическую цель, объясняет директор Бьорн Далстрем.

"Коллекция одежды нуждается в защите как от солнечного света, так и от значительных перепадов температуры в Марракеше днем ​​и ночью. Оптимальная температура в помещении должна быть от 20 до 25 °С", - добавляет он.

Два города - две истории

Музеи не случайно открыли именно в этих городах - здесь дизайнер провел большую часть своей жизни. Сен-Лоран впервые посетил Марракеш в 1966 году, и город сразу его очаровал.

Он стал отдушиной для Сен-Лорана, где он мог отдохнуть от своего напряженного рабочего графика в Париже.

Копірайт зображення Reginald Gray Image caption Марокканский фольклорный стиль оказал большое влияние на дизайнера, который в 1970-х годах отпустил длинные волосы и одевался в кафтаны и восточные халаты

С конца 1960-х годов он отпустил волосы, как у Христа, устраивал богемные вечеринки для своих парижских друзей, курил гашиш и носил роскошные восточные халаты, выцветшие джинсы и рубашки в стиле хиппи, расстегнутые до пояса.

Сен-Лорана пьянила экзотика и гедонизм Марракеша. "В Марокко я понял, что цвета, которые я использую в коллекциях, я бессознательно заимствовал из мозаик дворцов и традиционных джелабов и кафтанов", - как-то заметил он.

"Смелой палитрой своих моделей я обязан этой красочной стране", - сказал модельер.

Марокканская культура, очевидно, вдохновила и ряд его самых известных коллекций в фольклорном стиле, которым дизайнер начинает увлекаться в 1970-х годах.

Копірайт зображення Musée Yves Saint Laurent Marrakech Image caption Музей Ива Сен-Лорана в Марракеше расположен на площади более 4 тыс. кв. м около виллы дизайнера в саду Мажорель

Это и русская коллекция 1976 года, в которой он использует элементы казацкой и крестьянской национальной одежды и черпает вдохновение в костюмах балета Дягилева.

И его китайская коллекция 1977-го с красными лакированными шляпами и силуэтами в форме пагоды.

И хотя дань фольклорной традиции и заставляет эти коллекции выглядеть несколько консервативно, важно помнить, что Сен-Лоран прославился прежде всего как мятежник и авангардный дизайнер.

Революционизировать моду он начал еще в Доме Dior. В коллекции 1958 года он заменил классический диоровский силуэт в форме песочных часов платьями-трапециями.

Копірайт зображення Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, Paris Image caption Слева направо: модель в стиле дягилевского русского балета, 1976 год; мондриановское платье, 1965 год, модель из коллекции, посвященной Пикассо, 1979 год

А свою последнюю коллекцию у Диора в 1960-м году он выпустил в основном в черных тонах, посвятив ее поколению битников.

В 1966 году он создает свою знаковую модель Le Smoking - женский брючный костюм со смокингом в маскулинном стиле.

Смокинг и его другие классические брючные костюмы и комбинезоны постепенно освобождают женщин от стереотипа платьев и юбок.

В том же году Сен-Лоран первым из кутюрье запускает линию готовой одежды "прет-а-порте". Демократичность его коллекции, несомненно, вдохновили майские протесты в Париже в 1968 году и витавший в воздухе дух свободы.

А в 1971 году, снявшись в обнаженном виде для рекламы первых мужских духов Yves Saint Laurent, дизайнер откровенно выступил за сексуальное раскрепощение.

Копірайт зображення Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, Paris Image caption В течение многих десятилетий Ив Сен-Лоран и Пьер Берже были любовниками и деловыми партнерами

Чрезвычайной привлекательности дизайна Лорана способствовали и его творческие союзы с такими иконами стиля, как Палома Пикассо, которая разрабатывала аксессуары для его коллекций, и Лулу де ла Фалез, а также со знаменитой нью-йоркской Студией 54.

В 1964 году Сен-Лоран решил вести архив своих коллекций, сохраняя лучшие экземпляры с показов, отмечает Флавиано.

"Как рассказал Берже, все началось однажды, когда Сен-Лоран посмотрел на коричневое коктейльное платье и сказал: "Оно такое красивое, что я хотел бы его оставить".

Постепенно в его коллекции накапливалось все больше предметов одежды.

Сначала их держали просто в чемоданах - в 1960-х еще и не думали об отдельном помещении для архива, а о специальных условиях хранения одежды и подавно.

С 1982 года Сен-Лоран начинает обозначать модели, которые бы он хотел сохранить для архива, буквой "M", то есть "музей". А с 1997 года для коллекции создали специальное хранилище в парке Ла-Вилетт в Париже.

Копірайт зображення Stephane de Sakutin/AFP/Getty Images Image caption Друг и партнер Ива Сен-Лорана Пьер Берже позирует возле портрета кутюрье, созданного Энди Уорхолом

Несмотря на присущую ему застенчивость и депрессию, от которой он страдал в последние годы жизни, Сен-Лоран был абсолютно уверен в художественной ценности своих произведений и стремился сохранить их для потомков.

Возможно, его страстное увлечение искусством - они с Берже имели впечатляющую художественную коллекцию, а его модели нередко вдохновляли художников - позволило дизайнеру осознать, что его творчество размывает границы между искусством и модой.

Впрочем, в деле сохранения наследия выдающегося кутюрье главная заслуга принадлежит все же Берже.

Это была его идея создать ретроспективу произведений Сен-Лорана в нью-йоркском музее Метрополитен в 1983 году.

На роль биографов кутюрье он приглашал звезд французской литературы, в частности Маргерит Дюрас, Франсуазу Саган, Бернара Анри-Леви, стараясь придать его творчеству не только художественный, но и интеллектуальный статус.

Не менее амбициозную цель теперь воплощают в жизнь два новых музея Ива Сен-Лорана.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.

