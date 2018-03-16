Фильм, снятый на смартфон, - смерть киноискусства?

Новую ленту с британской актрисой Клер Фой и Мэттом Дэймоном снимали на смартфон. Обозреватель BBC Culture размышляет - а не с этого ли начинается новая эра киноискусства?

Копірайт зображення Bleeker Street

С тех пор как Мэтт Дэймон появился в камео в фильме, снятом на iPhone, съемка кино на мобильный телефон наверняка станет мейнстримом.

И пусть создателем этого фильма выступил известный режиссер Стивен Содерберг, с которым у звезды сложились плодотворные рабочие отношения, вся операторская техника, использованная во время съемок ленты, уместилась в рюкзаке.

Фильм "Не в себе" (Unsane) был представлен в конкурсной программе Берлинского международного кинофестиваля. Решение Содерберга снять киноленту с помощью мобильных технологий было известно публике заранее и широко рекламировалось.

Чего не скажешь о последнем фильме, снятом на iPhone, - "Мандарин" Шона Бейкера, который получил широкое признание. О его происхождении зрители узнали уже из финальных титров на премьере.

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Свою карьеру Содерберг начал в 1989 году с ультраэкспериментального фильма "Секс, ложь и видео" (Sex, Lies and Videotape).

Режиссер рассказывает, что во время съемок "Не в себе" хотел пережить те же острые ощущения, не прибегая к спецэффектам. В этой киноленте снялась Клер Фой (сериал "Корона").

Актриса играет молодую женщину, которая по чужой воле оказывается в психиатрической клинике, где, по ее мнению, работает ее преследователь.

Копірайт зображення Bleeker Street Image caption Вся операторская техника, использованная во время съемок последнего фильма Содерберга "Не в себе", уместилась в рюкзаке

"Я хотел выпустить этот фильм под другим именем, - признается режиссер. - Но номер не прошел. Поэтому я пытался как можно дольше держать информацию в секрете".

"Я решил не оправдываться, когда ленту называли "тот снятый на iPhone фильм". Если люди просто из любопытства пойдут на нее в кино - что ж, это тоже цена билета".

Покойтесь с миром, кинопленки?

Снятый таким образом фильм для широкой аудитории - достаточно большая редкость.

Однако тот неистовый энтузиазм, с которым публика встретила "Мандарин" в 2015 году (кассовые сборы фильма в восемь раз превзошли его бюджет), вызвал у Шона Бейкера беспокойство из-за того, что он может уничтожить любимый носитель.

"Меня беспокоит смерть кинопленки, - признался он тогда. - Пленка обладает уникальными свойствами. Сколько бы фильтров у вас ни было на цифровой камере, того же эффекта добиться не удастся".

Если мы хотим, чтобы наши рассказы были искренними, они должны развиваться Тимур Бекмамбетов, режиссер

А вот Тимур Бекмамбетов, режиссер казахского происхождения, снявший фильм "Особо опасен" (2008) с Анджелиной Джоли и провальный блокбастер "Бен Гур" (2016), такими сомнениями не страдает.

Его фильм "Профиль" также демонстрировали в Берлине. Это история журналистки, которая создает в Facebook фейковый профиль новоиспеченной исламской радикалки.

Действие разворачивается полностью в пределах экрана компьютера, а в процессе производства съемочная группа использовала Skype и мобильные телефоны, чтобы снимать одновременно в разных странах.

С помощью тех же методов Бекмамбетов уже снял в 2015 году хоррор "Удалить из друзей". Сам режиссер называет такие работы "фильмами, которые рождаются на экране".

"Человеческая драма не стоит на месте, - утверждает он, - и если мы хотим, чтобы наши рассказы были искренними, они должны развиваться. Мы мигрировали на цифровые интерфейсы. Наше общение и взаимодействие теперь неотделимы от телефонов и планшетов. Люди ложатся спать с телефонами в руках".

Теперь Бекмамбетов планирует снять на мобильные телефоны целый фильм, а также кинематографическую версию "Ромео и Джульетты".

Жизнь сквозь экран

"А еще мне бы очень хотелось увидеть фильм-катастрофу, в котором события разворачиваются на экране мобильного устройства. Потому что если это, не дай Бог, произойдет, если начнутся катастрофические события, мы все будем снимать и стримить, все равно, что там будет происходить вокруг нас", - добавляет режиссер.

Копірайт зображення Bazelevs Entertainment Image caption В новом фильме "Профиль" все действие происходит на экране компьютера

Так же, как и в "Мандарине", сюжетная линия фильма "Профиль" полностью приспособлена к смартфонам. Техника стала значительно совершеннее с тех пор, как в 1999 году на дрожащую камеру сняли "Ведьму из Блэйр: Курсовая с того света" (и создатели фильма оправдывались, что сценарий был написан с учетом плохого качества съемки).

Но Содерберг признает: даже в 2018-м он должен был подстраивать сюжет фильма под возможности телефонной съемки. Похоже, "Не в себе", психологический хоррор со стремительным развитием сюжета и атмосферой фильмов категории "Б", отвечает этим требованиям.

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"Думаю, позитив в том, что я за считанные секунды могу перевести объектив на что угодно. За несколько минут можно провести репетицию и снять сцену. Это экономит силы и время. Единственные настоящие недостатки - телефон чрезвычайно чувствителен к вибрации, а его датчики очень маленькие", - объясняет режиссер.

Кино - это искусство, и за созданием красоты фильма стоит работа многих технических специалистов Бруно Смаджа, основатель "Фестиваля мобильных фильмов"

Бруно Смаджа основал "Фестиваль мобильных фильмов". Это произошло еще в 2005 году, когда в телефонах появились камеры. Но он до сих пор считает, что эта разновидность кинопроизводства должна быть "рисунком, предшествующим рисованию".

"Великие художники делают наброски перед тем, как приступить к рисованию картины. Часто эти зарисовки сами по себе бывают прекрасными. Но потом их все-таки переносят на полотно", - объясняет он.

В конкурсе фестиваля 2018 года приняли участие кинематографисты из 22 стран. По правилам, их фильм может длиться всего одну минуту.

В 2011 году победу одержал молодой режиссер из Франции Морган Саймон. После этого он взялся снимать свой первый полнометражный художественный фильм "Вкус чернил", который демонстрировали на кинофестивале в Торонто в 2016 году.

Копірайт зображення Magnolia Pictures Image caption Кассовые сборы фильма Шона Бейкера 2015 года "Мандарин" (снятого на смартфон) в восемь раз превзошли бюджет

Несмотря на то, что сам г-н Смаджа - основатель этого фестиваля, он признается: "Я не уверен, что снимать художественный фильм на телефон вообще когда-нибудь будет приемлемым. Нет. Киноиндустрия тесно связана с искусством, и за созданием красоты фильма стоит работа технических специалистов. Я бы не хотел, чтобы это было утрачено".

Сразу же после "Мандарина" Шон Бейкер вернулся к традиционным кинематографическим методам - так появился "Проект "Флорида", номинированный на премию "Оскар". Однако Стивен Содердберг говорит, что после съемок "Не в себе" ощутил новый прилив энтузиазма.

"Через неделю я возьмусь за новый фильм, - рассуждает он. - И сомневаюсь: выбрать "привычный" способ работы или сдаться в плен возможностям, которые открываются передо мной благодаря новым технологиям? По ощущениям это очень напоминает мои съемки первых фильмов в подростковом возрасте".

Кино с маленькой буквы

Решающую роль здесь может сыграть реакция критиков на фильм "Не в себе". По словам Содерберга, он предупреждал актеров - они снимают фильм в малобюджетном стиле на смартфон за неделю.

Поэтому "ощущение будет не просто таким, как будто одиннадцатиклассники сняли кино. Ощущение будет таким, как будто это кино сняли девятиклассники". Именно так и произошло. В частности, Дэвида Руни по изданию Hollywood Reporter вид готовой ленты ничуть не впечатлил.

"Фильм никакой. И большинство задействованных в нем актеров производят не самое лучшее впечатление. Хотя, возможно, так и было задумано", - написал критик.

Копірайт зображення Bleeker Street Image caption "Я планировал снять фильм, который смотрели бы как обычное кино, чтобы зритель не подозревал, как его на самом деле снимали", - говорит Содерберг

Однако режиссера может утешить (или нет) неоднозначное восприятие сценария фильма. Именно на него, а не на способ съемки, нацелены стрелы большинства критиков. Один из них даже назвал сюжет "пантомимой".

"Я намерен продемонстрировать, что зрители, посмотрев этот фильм в кино, не поймут, как его снимали. Но им будет безразлично, потому что фильм похож на обычный", - объясняет Содерберг.

Однако фильм "Не в себе" вряд ли взяли бы в кинопрокат, если бы в нем не фигурировали имена Содерберга и Фой.

Впрочем, Содерберг отстаивает мнение о том, что его упражнения в мобильных съемках - это часть потенциального тектонического сдвига в современном кинематографе.

"Технологии развиваются такими быстрыми темпами, что уже в следующем году могут появиться камеры не больше телефона, с солидными сенсорами. И интересно увидеть, кто эту технологию воспримет, а кто - нет", - прогнозирует режиссер.

"Я хотел поставить себя на место молодого кинематографиста и понять, какие решения принял бы я сам, - говорит Содерберг. - Когда я только начинал, снять даже короткометражку было очень дорого. Но теперь у вас уже нет оправданий".

"Единственная преграда для создания фильма - вы сами", - добавил он.

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