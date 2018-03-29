Магическая сила детской игры

Недавно увидевший свет цикл фотографий Марка Невилла "Детская игра" исследует детство в зонах военных конфликтов, лагерях для беженцев и городских гетто. Эти фотографии рассказывают о жизненной потребности каждого ребенка в игре и изучают психологию этого явления.

Мальчик с веревкой в парке развлечений Тоффи, Лондон, 2016 год

Копірайт зображення Mark Neville

"Дети все видят, обдумывают и ощущают по-своему", - писал французский философ Жан-Жак Руссо в педагогическом трактате 1762 года "Эмиль, или О воспитании».

"Нет ничего более бессмысленного, чем пытаться навязать им взрослую точку зрения". Фотографии Марка Невилла полностью соответствуют совету французского просветителя.

"Детская игра остается для меня загадкой на многих уровнях, - рассказывает он в интервью BBC Culture. - Часть привлекательности этого проекта заключается в том, чтобы пролить свет на ее тайну".

Дети на площадке в Тоттенхэме развели огонь в барбекю, 2011 год

Копірайт зображення Mark Neville

"Большинство фотографий детей - неинтересны, дети на них просто улыбаются, - говорит Невилл. - Но мир детства гораздо сложнее того, который нам обычно показывают на традиционных детских снимках".

Выставка Марка Невилла проходила в Музее бывшего лондонского приюта для сирот Foundling Museum.

Куратор музея Никола Фриман сравнивает работы Невилла с картинами Уильяма Хогарта, бывшего директора приюта, который "рисовал детей, опираясь на собственный опыт работы с маленькими жителями сиротского дома".

"На его картинах проступают тревожные черты детства: анархическая энергия детей и их жестокость, и вообще способность ко всему, к чему способны взрослые".

Строительство домика на дереве на площадке Тоффи, Лондон, 2016 год

Копірайт зображення Mark Neville

"Здоровая игра - это та, которой дети управляют сами, - говорит Невилл. - В которой они сами устанавливают границы, проявляют навыки общения, чувствуют себя частью команды".

На снимках Невилла дети держат в руках пилу или что-то мешают в горячем котле и с вызовом смотрят в камеру. Такую сторону детства не увидишь на беспечных рекламных фото.

Бывший воспитатель и советник правительства Адриан Уоче назвал игру "забытым правом" детей. Он объясняет, что во время вольных игр дети тратят больше энергии, чем в организованных видах спорта".

"Как показали исследования, это способствует формированию новых связей между нейронами в головном мозге. Игра в прямом смысле необходима для развития мозга и всей нервной системы".

На игровой площадке в парке Тоффи, Лондон, 2016 год

Копірайт зображення Mark Neville

По мнению Невилла, для здорового развития ребенок не должен находиться все время под присмотром взрослых.

"Сегодня резко возросло количество психических расстройств и ожирения у детей, а также случаев самокалечения и самоубийства у подростков", - говорит фотограф.

"На мой взгляд, существует прямая связь между этими проблемами и сокращением периода детства, под которым я подразумеваю уменьшение пространства и времени для игры. С одной стороны, в городах остается все меньше игровых площадок, с другой - школа отнимает все больше времени".

Его фотографии - это попытка показать то, на что взрослые часто не обращают внимания.

"Взрослые практически не видят настоящую детскую игру".

Начальная школа Сибрайт, Хакни, Лондон, 2012 год

Копірайт зображення Mark Neville

Но если мы действительно хотим понять игру, мы должны отойти от своих стереотипных представлений о ней. В книге "Мир через игру" (2011) Мэтью Кайзер утверждает, что "мы влюбились в идею игры, идеализировали ее".

Мы должны "отбросить сентиментальные глупости о шалунишках и утопию детства", пишет Кайзер.

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Уоче соглашается: "Дети играют везде, где бы они ни оказались, и большинство из них живут далеко не в Аркадии или утопическом мире".

Лягушачий пруд в парке развлечений Тоффи, Лондон, 2016 год

Копірайт зображення Mark Neville

Уоче исследует разные теории, которые объясняют психологию детской игры, в частности, работы философов Фридриха Шиллера и Герберта Спенсера.

Они утверждали, что "игра является проявлением "избыточной энергии", которую накапливают дети, пока родители обеспечивают им защиту и другие потребности выживания".

"Детская игра лежит в основе искусства и абстрактного творчества".

С другой стороны, психолог Карл Гросс делает вывод, что "игра - это способ тренировать и овладевать навыками, необходимыми для выживания во взрослой жизни".

В последнее время психологи также обнаружили, что игра - это основной способ "не только поддерживать эмоциональный комфорт, но и познавать себя и учиться жить здесь и сейчас, что является необходимым условием счастливой жизни", - добавляет Невилл.

Кристина на следующий день после обстрелов в Луганском, Украина, 2016 год

Копірайт зображення Mark Neville

"Я видел, насколько важна для детей игра, когда бывал в зонах военных конфликтов", - рассказывает Невилл.

"Я помню, как в поселке Луганское на востоке Украины, всего через несколько часов после обстрелов дети выбежали на улицу, чтобы поиграть. Игра была им нужна как терапия, как способ спрятаться в своем мире, где они могли действовать по своим правилам" .

Как отмечает Уоче, "даже в тяжелых условиях войны и нищеты, в лагерях для беженцев или после потери близкого человека дети все равно находят время и пространство для игры".

Это их способ "пережить трагедию и восстановить душевные силы, адаптироваться к жизненным трудностям, превращая их в игру или убегая от них в воображаемый мир".

Школа для девочек Лашкаргах, провинция Гильменд, Афганистан, 2011 год

Копірайт зображення Mark Neville

"Чтобы попасть в эту школу, нам пришлось несколько часов ехать машиной. Школы для девочек в те времена были редкостью, ведь Талибан ограничивал образование для женщин".

Когда мы приехали, во дворе школы проходил урок. Одна девочка вернулась к нам и начала позировать перед камерой с платком. Она выглядела как кинозвезда времен немого кино, как Норма Десмонд из "Бульвара Сансет".

"И я подумал, что она пародирует западную культуру, так, как она ее себе представляет, - рассказывает фотограф. - Это было удивительно".

На вахте в Над-Али, Афганистан, 2011 год

Копірайт зображення Mark Neville

"Интересно, когда дети начинают позировать, и технически это помогает мне, потому что сфотографировать детей во время игры довольно трудно - обычно они повернуты к вам спиной или стоят группкой".

Этот мальчик подошел к Невиллу после того, как некоторое время наблюдал за ним. "Я был рядом с солдатами на вахте и снимал камерой, к которой была прикреплена большая вспышка", - рассказывает фотограф.

"Он некоторое время шел за нами, я увидел, что фотовспышка заинтересовала его. А потом он опустил руки в лужу с грязью и поднял их вверх, имитируя вспышку. В этом была какая-то театральность".

На вахте в Сангине, Афганистан, 2011 год

Копірайт зображення Mark Neville

Взгляды Невилла на детство менялись на протяжении многих лет, но существует нечто общее, что объединяет игру в разных культурах.

"В детской игре есть что-то вневременное. На этой фотографии кенийские дети играли с колесом".

"Такую же игру можно было увидеть и в Афганистане, в нее играли и в викторианской Англии. Кажется, такие игры универсальны, они не зависят от континента или времени, как и потребность играть в них".

Семья в резервации в Шаматтави, провинция Манитоба, Канада, 2012 год

Копірайт зображення Mark Neville

Невилл сделал серию снимков в канадской резервации индейцев пять лет назад, но некоторые из этих фотографий ранее не обнародовал.

"Я ждал благоприятного момента, - объясняет он. - Частота детских самоубийств очень высока в резервациях, так как условия жизни в них ужасные".

"И дело не только в деньгах, там царит какая-то общая атмосфера безысходности и отчаяния, которая передается детям. Люди здесь лишены собственного достоинства и ценностей".

Как отмечает Уоче: "Детство - это конструкт, отражающий моральные нормы и надежды, а также тревоги своего времени и культуры".

"В ложном (западном) восприятии, которое преимущественно происходит от романтиков, все еще царит идеал детства как эпохи, когда человечество имеет самую близкую связь с чистотой и гармонией природы".

Питье воды из земли, лагерь беженцев Какума, Кения, 2016 год

Копірайт зображення Mark Neville

Дети на этом снимке заняты тем, что одновременно является и игрой, и техникой выживания. "Они выкапывают в земле ямку и по очереди пьют из нее воду, выплевывая ее, пока она не станет достаточно чистой", - объясняет Невилл.

"Но для них это игра, они смеются и шутят, они соревнуются друг с другом. А наградой станет пригодная для питья вода в конце процесса".

Репетиция пьесы "Книга джунглей", Академия Севикли, Питтсбург, 2012

Копірайт зображення Mark Neville

Невиллу нравится противоречивость этого фото. "Между тремя юными актерами что-то происходит. Мальчик посередине выглядит одновременно маленьким и умудренных опытом. Его серьезный взгляд контрастирует с забавным костюмом животного".

В их фигурах чувствуется вызов, а не послушание. По словам Фримана, фотографии Невилла "наделяют детей правом голоса, правом обратиться к нам со своими требованиями".

Ребенок, куртка, зарезанная коза, сладости, Рождество, провинция Гильменд, Афганистан, 2010

Копірайт зображення Mark Neville

О своей афганской серии фотографий Невилл говорит, что "контекст на них заставляет переоценить понятие детской игры и вообще детства".

"Дети имеют огромный запас энергии, врожденную силу, - пишет Уоче. - Но в отличие от веселых и милых ангелочков в рекламном стереотипе, они - просто люди. Они проявляют всю гамму сложных эмоций, играя и усваивая человеческий опыт".

"И во время игры, когда они чувствуют наибольшую свободу и имеют большое ощущение контроля, они максимально выражают весь спектр того, что значит быть ребенком".

"Они воспринимают жизнь во всей ее уродливости и одновременно красоте и переосмысливают ее в игре, миг за мигом".

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Culture

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