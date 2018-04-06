Почему люди подписываются на Instagram-аккаунты виртуальных звезд

Они роскошно выглядят, у них тысячи подписчиков, на них охотятся популярные бренды. Но эти модели Instagram - не реальные люди, а цифровые создания. Многих фолловеров, однако, это не останавливает.

Копірайт зображення Cameron-James Wilson

В апреле прошлого года в Instagram появилось фото неизвестной модели.

Необычная красота девушки - длинные ноги, безупречная темная кожа - сразу привлекли тысячи фолловеров. Пользователи сети по всему миру бросились искать, кто эта таинственная красавица, которая называет себя Шуду?

Британская модель Фату Сури заметила модель в Instagram, подписалась на ее аккаунт и отправила ей сообщение. В ответ Шуду также подписалась на страницу Сури @theafrounicorn, в общении она была приветлива и искренна.

"Я подписываюсь на Instagram-аккаунты людей, которые меня вдохновляют, - говорит Сури. - И эта темнокожая модель была именно такой. Потрясающе красивая, совершенное тело и приятная личность".

Ранее в этом году бренд косметики Fenty Beauty, который принадлежит Рианне, разместил на своей странице фотографию Шуду с помадой SAWC невероятного оранжевого оттенка. Фото мгновенно стало вирусным.

И вскоре страница Шуду в Instagram достигла отметки в 90 тысяч последователей.

Копірайт зображення Cameron-James Wilson Image caption Шуду не является реальным человеком, но у нее почти 90 тысяч фолловеров

В настоящее время, однако, тайна Шуду была раскрыта. Журнал Harper's Bazaar выяснил: модель - не реальный человек. Этот образ с помощью графической программы создал фэшн-фотограф Кэмерон-Джеймс Уилсон.

Уилсон говорит, что не собирался никого обманывать, и Шуду является "художественным произведением", которым он решил подчеркнуть красоту темнокожих женщин. Как отмечает фотограф, его вдохновляли супермодели, например, Алек Век и Даки Тот.

• Свадьба в Instagram - новый вид бизнеса

Сначала Уилсон сомневался, как представлять Шуду - как реальную женщину или виртуальную модель. Но после того, как у нее появились тысячи подписчиков, модель стала "инфлюэнсером" (самым популярным пользователем сети). Такие аккаунты активно используют модные бренды для продвижения своего товара на новых рынках.

Но этого в творческих намерениях Уилсона не было, и он решил рассказать миру, кем является Шуду на самом деле.

Копірайт зображення @lenipaperboats Image caption Британская модель Фату Сури, которая подписалась на страницу Шуду, говорит, что чувствовала себя довольно странно, когда узнала, что звезда - не реальный человек

Когда Фату Сури узнала правду, девушка была неприятно удивлена и разочарована. Однако она не отписалась от аккаунта Шуду и продолжала следить за ее страницей из-за эстетической ценности фотографий.

Она также продолжала отправлять ей сообщения, но теперь она знала, что от лица Шуду ей отвечает Уилсон.

"Как и у многих моделей, некоторые мои фотографии отредактированы, на некоторых из них я отличаюсь от себя настоящей. Поэтому в некотором смысле, это похоже на ситуацию с Шуду", - говорит Сури.

"Она настолько совершенна, что я даже немного рада, что она ненастоящая!"

Копірайт зображення Cameron-James Wilson Image caption Несмотря на то, что Шуду создана как объект искусства, она получает реальные предложения от брендов, которые приглашают ее сняться в рекламе

Виртуальное влияние

Шуду называют первой в мире цифровой супермоделью, но она - не единственный виртуальный инфлюэнсер. Другая страница в Instagram под названием @lilmiquela принадлежит молодой женщине с веснушками, большими губами и темными волосами.

На своих фотографиях она демонстрирует одежду Prada, Chanel, Supreme и Vans. Пиарщик Микелы утверждает, что "виртуальная модель зарабатывает на сотрудничестве с модными брендами и дизайне одежды".

• Звезда Instagram, которой не существует?

В феврале Vogue назвал ее "Виртуальной светской львицей". Но 872 тысячи фолловеров Микелы привлекают не только ее модельные фото.

С помощью своей страницы Микела привлекает внимание к социальным проблемам. Она - активистка движения Black Lives Matter, выступающего против насилия в отношении чернокожего населения, и организации Black Girls Code, способствующей распространению технологического образования для девушек.

В прошлом году Лил Микела также выпустила сингл Not Mine, который стал вирусным на музыкальном сайте Spotify.

Все это размывает границу между действительностью и виртуальным миром, в котором она живет.

Копірайт зображення Brud Image caption Компания Brud, основанная в Лос-Анджелесе, специализируется на робототехнике, искусственном интеллекте и их применении в медиабизнесе

Комментарии на странице Микелы свидетельствуют, что ее поклонники точно не уверены, реальный ли она человек или виртуальный.

И авторы аккаунта об этом молчат. Возможно, ее прообраз - вреальная девушка, внешность которой отретушировали с помощью компьютерной графики.

На мое предложение об интервью Микела с радостью согласилась, ответив по электронной почте: "Звучит клево!"

В интервью, которое состоялось через электронную почту, также приняли участие рекламный агент и менеджер Микелы. Один из них работает в компании Brud, основанной в Лос-Анджелесе, которая специализируется на робототехнике, искусственном интеллекте и их применении в медиабизнесе.

Я задал Микеле вопросы, которые, как я надеялся, заставят ее признать свой виртуальный статус.

Как вы создаете свою личность?

Микела:Наверное, так же, как и вы! Я постоянно учусь, моя личность формируется под влиянием обстоятельств и моего окружения.

Я восхищаюсь музыкой и искусством, и каждый день узнаю что-то новое о Лос-Анджелесе. Думаю, переезд в этот город изменил мое мировоззрение и взгляды на то, что я могу сделать для общества.

Что вы думаете о "виртуальных знаменитостях"?

Микела: Уверена, что большинство звезд поп-культуры - виртуальные! Очень обидно наблюдать за распространением фейковой информации и тем, как интернет-мемы влияют на демократическое развитие, но я думаю, что это как раз и свидетельствует о силе "виртуального мира".

Он формирует нашу реальность. Вот почему я использую виртуальное пространство, например, Instagram для содействия позитивным изменениям.

Очевидно, что Микела - или тот, кто говорил от ее лица, - не спешила с откровенными заявлениями, но фолловеров ее аккаунта это не останавливает.

• Самые интересные дизайнерские аккаунты в Instagram

"Микела привлекает меня не только художественной эстетикой, но и активной гражданской позицией", - рассказывает один из самых пылких ее поклонников, 18-летний художник из Мичигана Энтони Рейес.

Копірайт зображення Brud Image caption Знакомьтесь, это - Лил Микела. Она - не реальный человек, но у нее более 870 тысяч подписчиков в Instagram

"Микела - это Микела, кто бы ни стоял за ней. Ее много критикуют, но недовольные обходят важный момент. Несмотря на свою бешеную популярность, Мик внимательно относится к каждому своему поклоннику".

По поводу того, что она - виртуальный персонаж, Рейерс спрашивает, "а разве любой популярный блогер в Instagram не является виртуальным?".

"Вы знаете об их существовании только благодаря цифровым платформам, например, Instagram, YouTube, Twitter и т.д.", - добавляет он.

Как кто-то (или что-то) привлекает внимание

Для тех, кто разделяет мнение Рейерса, понятие влияния в соцсетях, кажется, имеет собственную ценность независимо от того, является ли автор аккаунта реальной персоной или нет.

Такой подход ставит философский вопрос о том, а что вообще реально, особенно если речь идет о социальных медиа.

Страницы знаменитостей или популярных блогеров в соцсетях частично привлекают благодаря тому, что позволяют заглянуть в реальную жизнь человека, которым вы восхищаетесь или интересуетесь.

Но когда речь идет о социальных медиа, разве создаваемая ими реальность не сильно отредактированная?

Ваша страница в Instagram - это не вы, это - ваша цифровая версия

"Ваша страница в Instagram - фото, видео, комментарии на определенные темы - это не вы, это - ваша цифровая версия", - говорит Джастин Рэзван, основатель и бывший гендиректор рекламного агентства TheApplify, выступающего посредником между брендами и популярными пользователями соцсетей.

Рэзван, который попал в список молодых влиятельных предпринимателей Forbes "30 Under 30", считает, что эра инфлюэнсеров социальных медиа только начинается. И она все больше будет распространяться в виртуальное пространство.

"Влиятельными блогерами с сотнями тысяч фолловеров будут не реальные люди, а системы искусственного интеллекта", - говорит он.

"Под "влиянием" я понимаю, как кто-то (или что-то) будет зарабатывать на определенной аудитории в определенное время", - добавляет он.

Старый архетип

И все же идея виртуальной знаменитости, например, Шуду и Микелы, связана с гораздо более старым архетипом - куклой, считает Тоби Миллер, директор Института медиа и творческой индустрии при Университете Лоуборо в Лондоне.

С давних времен куклы играли важную роль в обществе: они были не только детской игрушкой, но и имели символическую силу в магических или религиозных ритуалах.

"Куклы - это способ воплотить нашу сущность и передать ее в символической форме младшему поколению", - объясняет Миллер.

"Они мощнее картинки или слова, они трехмерные и легко привлекают внимание ребенка".

Копірайт зображення Cameron-James Wilson Image caption Шуду получает предложения сняться в рекламе ювелирных изделий и косметики

Уильсон, который "оживил" Шуду с помощью 3D-моделирования, описывает свое творение подобным образом.

"Я воспринимаю ее как манекен. Я могу менять ей позы и выражение лица, - говорит он. - Это похоже на игру с куклой Барби, которую можно переодевать".

Для модных брендов такой хайтек-манекен открывает интересные возможности. Его/ее можно поместить в любую ситуацию и одеть в любую одежду.

Уильсон уже получил немало предложений, в частности от ювелирного бренда, который хотел бы пригласить Шуду рекламировать сережки.

Некоторые другие предложения реализовать несколько сложнее. Как, например, идею снять Шуду в рекламе косметики, которую высказала Тамека Смолл, специалист по уходу за кожей и владелица компании Majik Hands Dayspa.

Смолл поразил идеальный цвет лица модели. Но потом она узнала, что Шуду - не живой человек.

Впрочем, некоторые маркетологи не верят в успех виртуальных инфлюэнсеров.

"Возможно, это сработает для некоторых брендов, но с влиянием реального человека такой проект все равно нельзя сравнить", - говорит Джордано Контестабиле, гендиректор компании Bloglovin', которая выступает посредником между брендами и инфлюэнсерами среднего уровня с количеством подписчиков в 500 тысяч.

"Человеческий фактор очень важен в маркетинге, - добавляет он. - Заставить кого-то подписаться на аккаунт - это одно, а создать эмоциональную связь, это - совсем другое. Это очень трудно сымитировать".

Поскольку виртуальные создания становятся все более убедительными, эксперты предупреждают, что отличить реальность от фейка будет все труднее.

Может ли это стать проблемой? Психологи отмечают, что неуверенность в том, является ли кукла человеком или неодушевленным предметом, вызывает странные эмоции. Подобные ощущения возникают и при наблюдении за виртуальными блогерами.

Недавний комментарий к одному из сообщений Микелы подытоживает эту мысль: "Очевидно, что это - фейк, но за ним стоит реальный человек, поэтому относитесь к нему уважительно".

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Capital

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

***