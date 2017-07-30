Вгадаєте, чиї це очі?

В царстві тварин існує надзвичайне розмаїття очей за формою, кольором і навіть кількістю.

Спробуйте вгадати, кому належать ці очі. Але поки у вас не буде принаймні одного варіанту для кожного фото, у відповіді не підглядайте.

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Копирайт изображения Solvin Zankl/Naturepl.com

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Копирайт изображения Klein & Hubert/Naturepl.com

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Копирайт изображения Nick Garbutt/Naturepl.com

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Копирайт изображения Alex Hyde/Naturepl.com

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Копирайт изображения Alex Mustard/Naturepl.com

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Копирайт изображения Andy Rouse/Naturepl.com

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Копирайт изображения Alex Hyde/Naturepl.com

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Копирайт изображения Michael D. Kern/Naturepl.com

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Копирайт изображения Danny Green/Naturepl.com

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Копирайт изображения Alex Mustard/Naturepl.com

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ВІДПОВІДІ

1. Ці очі, схожі на радіодинаміки, належать звичайній фруктовій мусі (Drosophila melanogaster).

2. Якщо ви подумали, що це собака, ви майже вгадали, це - очі рудої або звичайної лисиці (Vulpes vulpes).

3. Золотоголовий сифака - вид приматів (Propithecus tattersalli).

4. Чотири ненажерливих ока? Вони належать павуку-стрибуну (Phidippus otiosus). Ці комахи мають відмінний зір, який дозволяє їм активно полювати, а не лише очікувати на здобич у павутині.

5. Камбала Brachirus heterolepis вміє добре маскуватися, навіть її очі важко помітити.

6. Ви не помилились, це - тигр, але чи вгадали ви підвид? Це - бенгальський тигр (Panthera tigris).

7. А ці очі із серйозним поглядом належать самиці гірської горили (Gorilla beringei).

8. А це - зовсім і не очі, а плями на крилах метелика сатурнії іо (Automeris io). Так метелик відлякує хижаків і приваблює особин протилежної статі.

9. Так, це дійсно очі рептилії. Вони належать гігантському пласкохвостому гекону (Uroplatus fimbriatus), який мешкає в тропічних лісах Мадагаскару.

Вважається, що його очі в 350 разів чутливіші, ніж око людини. Він розрізняє кольори навіть уночі. Якщо придивитися, видно, що в нього немає повік, тому, аби добре бачити, гекону доводиться облизувати їх.

10. Очі зайця (Lepus tomidus). Біле хутро тварини дозволяє їй ховатися від хижаків.

11. Так, це собака - щеня ретривера, якому лише шість тижнів від народження.

12. Ці чудові блакитні очі належать рибі. Та чи вгадали ви, якій саме? Це - синьоокий триплефін (Notoclinops segmentatus).

13. Ще один примат - сніжна мавпа, також відома як японська макака (Macaca fuscata). Мешкає в гірських лісах Японії.

14. Це око райки червоноокої - тропічної деревної жаби (Agalichnis callidryas). Напівпрозорі повіки дозволяють їй бачити, що відбувається навколо, навіть уві сні.

15. Тюлень звичайний. Як свідчить назва, найбільш поширений представник роду тюленів.

16. Ще один представник виду собачих. Очі сибірського хаскі важко не впізнати. Хаскі - спеціалізована порода їздових собак.

17. А це зловісне око належить короткомордій лимонній акулі (Negaprion brevirostris).

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