Що з нами станеться, якщо зникне гравітація

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Якби силу тяжіння на Землі раптово "відключили", перспектива поплисти у відкритий космос стала би далеко не найбільшою з ваших проблем.

Гравітацію - точніше, відкриті нещодавно гравітаційні хвилі - зараз багато обговорюють.

Дію сили тяжіння ми відчуваємо постійно. Саме вона змушує приземлитися невдовзі після того, підстрибнеш. І саме через неї кар'єру Супермена нам не здійснити.

Але що сталося б, якби силу тяжіння можна було "відключити"?

Закони фізики непохитні - такого просто не може відбутися. Однак це не заважає поміркувати про таку гіпотетичну ситуацію.

Копирайт изображения Alamy Image caption Завдяки гравітації все, що злітає вгору, незмінно повертається на землю

Пропонуємо вам найвірогідніший сценарій розвитку подій, заснований на припущеннях ряду вчених.

Фізик Джей Бакі, в минулому - астронавт NASA, розповідає про вплив невагомості на людський організм у короткій відеолекції на сайті Ted-Ed.

За словами Бакі, наш організм адаптований до сили земного тяжіння.

Якщо людина певний час проводить в умовах зміненої сили тяжіння - наприклад, на борту космічної станції, - її організм зазнає змін.

Всім відомо, що астронавти, які певний час перебувають на орбіті, втрачають кісткову масу і м'язовий тонус. У них також змінюється відчуття рівноваги.

Рани загоюються повільніше, а імунітет організму падає

Відсутність гравітації призводить й до інших проблем, пояснює доктор Кевін Фонг на сторінках журналу Wired.

З причин, не досить зрозумілих, кількість еритроцитів в організмі знижується, що викликає так звану космічну анемію.

Рани загоюються повільніше, а імунітет організму падає.

В умовах слабкої сили тяжіння або її повної відсутності виникають проблеми зі сном. І все це відбувається лише після короткого часу, проведеного в космосі.

"А що б сталося, якби ми виросли за відсутності гравітації? - запитує Бакі. - Як би розвивалися органи нашого організму, що залежать від сили тяжіння - такі як м'язи, вестибулярний апарат, серце і кровоносні судини?"

Можна сміливо припустити, що в такому випадку людське тіло еволюціонувало б геть по-іншому.

Копирайт изображения NASA/Science Photo Library Image caption Життя за відсутності гравітації змінює людський організм

Бакі згадує експеримент, в якому новонародженому кошеняті закрили одне око пов'язкою. Коли згодом пов'язку зняли, виявилося, що цим оком тварина не бачить.

Хоча саме очне яблуко було фізично абсолютно нормальним, зв'язок його із зоровою корою головного мозку просто не сформувався, оскільки око не отримувало жодної візуальної інформації.

Швидше за все, й інші органи нашого організму реагували б на відсутність стимулів так само.

Земна атмосфера, океани, річки та озера полетять в космос першими

Однак у разі раптового зникнення сили тяжіння довгострокові наслідки для організму були би найменшої із наших проблем.

Астроном Карен Мастерс із Портсмутського університету у Великій Британії розповідає в колонці Ask an Astronomer про те, які фізичні явища відбулися б негайно після зникнення гравітації.

Перша проблема, з якою стикнулося би людство, полягає в тому, що Земля обертається з великою кутовою швидкістю. Уявіть собі, що ви розкручуєте над головою мотузку з вантажем на кінці.

"Миттєво "відключити" гравітацію - все одно що випустити мотузку з рук, - пише Мастерс. - Будь-які предмети, які не прикріплені до земної поверхні, продовжать рух по прямій і полетять прямо в космос".

Копирайт изображения Alamy Image caption Тим, хто перебуває всередині приміщень, пощастить трохи більше

Перехожі на вулиці одразу залишать Землю.

Тим, хто перебуває всередині приміщень, пощастить трохи більше, оскільки будівлі, міцно заглиблені в ґрунт, при зникненні гравітації залишаться на місці, принаймні на деякий час, пояснює Мастерс.

Все, що не прикріплено досить надійно до поверхні Землі, понесеться у відкритий космос. Першими полетять від нас атмосфера, океани, річки та озера.

Зрештою взагалі не залишиться ані зірок, ані планет, ані жодних шматків матерії.

"Ну й всі ми, звичайно, помремо", - пише Джолін Крейтон у колонці на науковому порталі Futurism.

Відсутність сили тяжіння зрештою зруйнує саму планету, пише Мастерс: "Швидше за все, Земля розвалиться на частини, які розлетяться в різні боки".

Схожа доля спіткала б й Сонце, як показано на відео каналу Discovery News. Без "з'єднувальної" сили тяжіння колосальний тиск в ядрі Сонця розніс б його на клаптики матерії.

Tе саме відбулося б з усіма іншими зірками у Всесвіті. Однак оскільки вони розташовані на гігантській відстані, їхні останні спалахи дійдуть до нас ще через багато років.

Зрештою взагалі не залишиться ані зірок, ані планет, ані жодних шматків матерії. Всесвіт перетвориться на рідкий суп із розсіяних атомів і молекул, які просто плаватимуть навколо.

Копирайт изображения Alamy Image caption Хепі-енду не буде

Хоча цей сценарій, як ми вже казали, цілком гіпотетичний, він показує, яку важливу роль у Всесвіті відіграє гравітація.

Вона є одною з чотирьох фундаментальних сил, які керують Всесвітом.

Ну і, звичайно, ми всі помремо

Решта три - не менш важливі. Без електромагнітної, сильної та слабкої взаємодії самі атоми розпалися б на частини.

Але гравітаційна сила - єдина, чий ефект ми відчуваємо на власному досвіді.

Напевно, саме тому нас так захоплюють розмови про невагомість і такі наукові досягнення, як відкриття гравітаційних хвиль - навіть якщо вони ніколи не торкнуться нас безпосередньо.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Earth.