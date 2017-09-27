15 найдивовижніших ландшафтів і скель

Ці неймовірні ландшафти й скельні утворення природа відточувала мільйони років. Вони містять безцінні ключі до розуміння минулого й майбутнього нашої планети.

Чарівні димарі, Туреччина

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Ці дивні гостроверхі скелі конічної форми розташовані в Каппадокії, регіоні Туреччини.

Декілька мільйонів років тому активні вулкани вивергали попіл, який вкривав землю.

Дощова вода й вітер потроху руйнували м'який спресований вулканічний попіл, залишаючи твердіші поверхневі базальти. Так формувалися "чарівні димарі".

Бухта Халонґ, В'єтнам

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Видовищний краєвид поцяцькований колонами, арками й печерами з вапняку.

Ці скелі утворилися внаслідок постійного підйому і зниження рівня моря протягом 500 мільйонів років. Також у цій бухті понад 1600 островів та острівців; більшість із них - безлюдні.

Якщо вірити легенді, ці острови та скелі створили дракони, щоб перекрити завойовникам шлях до В'єтнаму.

Око Сахари, Мавританія

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З висоти пташиного польоту Око Сахари (офіційна назва - Структура Ришат) скидається на "яблучко" мішені.

Геологічна структура у формі купола діаметром приблизно 50 км розташована в пустелі Сахара.

Колись її походження приписували падінню метеорита, але тепер вважається, що структура виникла внаслідок підняття скельної породи, яку пізніше оголила ерозія.

Велика синя печера, Беліз

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Ця підводна печера має 320 м у діаметрі й 125 м завглибшки. Одне з найкращих місць у світі для підводного плавання.

Це - частина Белізького бар'єрного рифу, який, своєю чергою, належить до Мезоамериканського рифу.

Вважається, що ця вирва сформувалася під час останнього льодовикового періоду, коли обвалилося склепіння вапнякової системи печер.

Їх затопила вода, коли піднявся рівень моря. У печері можна побачити велетенські сталактити й сталагміти - свідчення клімату давно минулих епох.

Валуни Моеракі, Нова Зеландія

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Ці сферичні камені, що нагадують панцирі гігантських черепах, лежать на пляжі Коехохе в Новій Зеландії.

Валуни почали утворюватись як осад на морському дні понад 60 мільйонів років тому.

Карбонати нашаровувалися довкола центрального ядра - подібно до того, як у мушлі з піщинки утворюються перли.

За легендами племені маорі, ці валуни — залишки гарбузів та кошиків з вугрями, які викинуло на берег внаслідок катастрофи міфічного каное.

Чжан'є Данься, Китай

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Ці веселкові гори неначе зійшли з картини якогось художника.

Ландшафтні утворення Данься в геопарку, розташованому в китайській провінції Ганьсу, складаються з шарів червоного пісковику, які відкладалися мільйонами років і тепер нагадують коржі торта з прошарками.

Але зверніть увагу: чимало фотографій цих пагорбів, які ви побачите в інтернеті, ймовірно, будуть обробленими.

Кам'яний ліс, Китай

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Схожі на леза колони з вапняку заввишки понад 10 м. формують ландшафтне утворення, яке нагадує ліс із каменів. Ця область належить до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

270 мільйонів років кам'яні ліси утворилися в морі, яке в ті часи було мілким.

Накопичившись на морському дні, пісковик і вапняк зрештою здіймалися в повітря над поверхнею води. Далі вітер і вода довершили почате - сформували ці видовищні кам'яні колони.

Місячна долина, Аргентина

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Цей голий ландшафт, суворий і пустельний, справді навіює думку про поверхню Місяця. Але насправді це кладовище викопних решток.

Тут, у цій долині, знайдено поклади скам'янілостей пізнього тріасового періоду (250-200 мільйонів років тому): залишки динозаврів, риб, амфібій, рептилій і понад 100 видів рослин.

Є тут і велетенські стовбури скам'янілих дерев.

Кам'яна хвиля, Австралія

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Ця увігнута скеля має 14 м заввишки й 110 м завдовжки.

Її можна побачити з північного боку природного скельного утворення Гайден, гігантського гранітного виступу віком понад 2,7 мільярда років, розташованого в парку дикої природи Гайден на заході Австралії.

Вважають, що скеля-хвиля сформувалася в результаті постійної дії води на граніт. А кольорові смуги на її поверхні - мінеральні відкладення, що залишилися від потоків дощової води.

Шоколадні пагорби, Філіппіни

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На Філіппінах, у провінції Бохоль, є близько 1500 таких вапнякових підвищень. Зазвичай вони вкриті травою, але в сухий сезон змінюють колір на темно-коричневий.

1988 року Шоколадні пагорби було проголошено найважливішою, третьою за значенням геологічною пам'яткою країни.

Стежка велетнів, Північна Ірландія

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Ці масивні шестигранні базальтові колони здіймаються й акуратно з'єднуються між собою, наче сходинки. Їх понад 40 тисяч.

Імовірно, вони сформувалися 50-60 мільйонів років тому завдяки вулканічній активності.

Розміри цих колон, скоріше за все, залежали від швидкості, з якою холонула вивержена лава.

Каньйон Брайс, штат Юта

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Національний парк "Каньйон Брайс" лежить на плато Колорадо на півдні штату Юта.

Це - природний амфітеатр, у якому багато гостроверхих скель і так званих "гуду", геологічних структур, що виникли під дією вітру, води й ерозії осадкових порід.

Індіанці племені пают називали його "червоні скелі, схожі на людей, що стоять у каньйоні-мисці".

Гуду сформувалися, коли вода замерзала й танула у вертикальних тріщинах скель з осадкових порід. Деякі гуду сягають висоти 10-поверхових будівель.

Кручі Верміліон, штат Аризона

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Кручі Верміліон - це коштовний розсип глибоких каньйонів і крутих урвищ. Шанувальники туристичних походів дуже люблять цю місцину. Зокрема, й за "Хвилю" (на фото) з пагористого пісковику.

Пам'ятка розташовується на плато Колорадо. Пісковик, з якого і сформувався весь місцевий ландшафт, надає їй розкішних червонястих відтінків. До того ж, поки день переходить у вечір, кольори змінюються.

Печера кристалів, Мексика

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У цій печері містяться велетенські мечеподібні кристали селеніту, структурного різновиду гіпсу.

Вона розташована на глибині 300 м у шахтному комплексі "Найка" в штаті Чіуауа, Мексика. Відкрили печеру двоє братів, що шукали свинець і срібло.

Вважається, що гігантські кристали утворилися, коли насичені гіпсом підземні води текли крізь печеру, нагрівалися від гарячої магми під нею, а потім охолоджувалися.

Вік деяких найбільших кристалів може сягати більше 500 тисяч років.

Розлом Сан-Андреас, штат Каліфорнія

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Велетенський розлом на поверхні Землі, близько 1300 км завдовжки.

Лінія розлому почала формуватися понад 30 мільйонів років тому, коли зіштовхнулися дві масивні тектонічні плити - Тихоокеанська і Північноамериканська.

Найближчими десятиліттями розлом Сан-Андреас може відчути на собі дію великого землетрусу.

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