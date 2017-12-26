Найчарівніші різдвяні ярмарки Європи

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Напередодні Різдва старовинні європейські міста починають нагадувати наші улюблені казки дитинства.

Середньовічні площі потопають в тисячах вогнів. Ятки пряничних будиночків рясніють різдвяними прикрасами, ласощами та ремісними виробами.

Ця ароматна, строката та галаслива мішура наповнює атмосферу святковим настроєм і стає чудовою альтернативою прісному передноворічному мас-маркету.

Забудьмо на пару хвилин про супермаркети і торговельні центри та здійснімо подорож до кількох найвідоміших різдвяних ярмарків Європи.

Тут оживають святкові традиції доби трубадурів та міннезінгерів, маскарадів та різдвяного вертепу.

Кельн

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Німецькі різдвяні ярмарки вже давно здобули репутацію найкращих у світі. Найстаріший з них щороку проходить у Кельні на тлі величного Кельнського собору.

Почніть свою подорож на площі біля Собору, куди відкидає свої готичні тіні грандіозна споруда, а потім прямуйте до середньовічного різдвяного базару.

Яскраві вироби ручної роботи та жива музика зможуть захопити уяву найвибагливішого мешканця сучасного міста.

Коли: з 22 листопада по 23 грудня

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Що купити: дерев'яних чоловічків з люлькою (Räuchermännchen), лускунчиків, дитячі дерев'яні іграшки та коштовні благодійні товари.

Їжа та напої: скуштуйте ароматні запечені яблука та смажений мигдаль з традиційним глінтвейном, приправленим корицею. Здорова конкуренція та вироби дрібних фермерських підприємств гарантують екологічно-чисту продукцію.

Для дітей: На площі Старого ринку розкинувся справжній рай для дітлахів з каруселями та ляльковим театром. Покататися на ковзанах можна на другій за розміром кельнській площі Хоймаркт.

Відень

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Віденські різдвяні ярмарки цілком втілюють елегантний та затишний стиль австрійської столиці. Усі площі міста взимку перетворюються на зимову країну чудес.

Почніть із площі перед Міською ратушою - Ратхауплац, а потім вирушайте на ринок до розкішного Шенбруннського палацу, колишньої резиденції Габсбургів.

І, безперечно, вас усюди супроводжуватиме віденський вальс, що додає атмосфері свята особливого шарму.

Коли: з середини листопада до Різдва.

Що купити: ручне скло, ювелірні прикраси, свічки та дитячі колиски ручної роботи.

Їжа та напої: яблучний штрудель, смажені каштани, братвурст і пряники лебкухен. А випити? Глнітвейн або пунш, натюрліх.

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Для дітей: малюки будуть у захваті від віденської Міської ратуші, яку прикрашають у вигляді гігантського адвент-календаря.

Тут можна самому змайструвати іграшку у справжній різдвяній майстерні, покататися на поні та каруселі і заблукати в чарівному зимовому саду.

Брюгге

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Середньовічна краса цього міста зі скромною витонченістю архітектури та мальовничими каналами розквітає ще більше з приходом зими.

Окрім різдвяного ярмарку обов'язково зазирніть до Фестивалю скульптур зі снігу та льоду, але вдягайтеся тепліше, щоби покуштувати коктейлі в Крижаному барі.

Коли: з 26 листопада по 2 січня

Що купити: Фантастичне розмаїття виробів бельгійського шоколаду, кераміка, зокрема, традиційні бельгійські пивні кухлі, та затишний одяг ручного виробництва.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фестиваль скульптур зі снігу та льоду в Брюгге

Їжа та напої: ви ж у Бельгії, тож пийте пиво. Спробуйте один з насичених святкових елей, які виготовляються спеціально до Різдва.

Для дітей: а втомлених від покупок дітлахів ведіть на ковзанку на Ринковій площі.

Страсбург

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Страсбург, серце Ельзасу, франко-німецького регіону Франції, вважають батьківщиною першої новорічної ялинки.

Різдвяний страсбурзький ярмарок, найстаріший у Франції, пропонує святкові зимові розваги з 1570 року.

Прогуляйтеся від площі Брольє до Клебер під блискучими вогниками, якими прикрашений весь центр міста, і ви нарешті опинитеся біля величезної різдвяної ялинки - Sapin de Noël.

Коли: з 27 листопада по 31 грудня

Що купити: вирушайте до Соборної площі за страсбурзькими різдвяними прикрасами, які тут виготовляють з XVII сторіччя, і на площі де Меюньє - за традиційними ельзаськими стравами.

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Їжа та напої: поки дорослі насолоджуватимуться vin chaud (буквально "гарячим вином" - глінтвейном), діти потягуватимуть теплий помаранчевий сік із медом.

Окрім традиційних німецьких смаколиків, обов'язково скуштуйте бредель (ельзаське вершкове печиво зі смаком імбиру та анісу) і меннель, бріош у формі чоловічка.

Для дітей: лялькові вистави, відвідини Святого Миколая, веселі ігри, катання на ковзанах, різдвяний вертеп та крижаний дитячий майданчик.

Прага

Копирайт изображения Huw Evans picture agency Image caption Різдвяна казка на Староміській площі в Празі

Припорошені снігом готичні шпилі та бій астрономічного годинника на вежі в Старому місті перетворюють Прагу в середньовічну зимову казку.

Староміська площа, дивовижна в будь-яку пору року, на Різдво стає просто приголомшливою.

Довершує богемську феєрію різдвяна ялинка, яку щороку привозять з гір Крконоше на півночі Чехії.

Коли: з 27 листопада по 2 січня

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Що купити: різьблені ляльки та інші дерев'яні іграшки, богемський кришталь, чеське скло та декоративні керамічні кухлі. Для традиційної чеської різдвяної вечері вам також знадобиться карп - живу рибу продають прямо на вулиці з діжок.

Їжа та напої: підсмажена перепічка у цукрі з корицею, трдло, та глінтвейн або медовина (медовий лікер). А якщо треба зігрітися чимось міцнішим - тоді "Бехеровка". Чехи присягаються, що ковток цього пряного лікеру смакує самим Різдвом.

Для дітей: чеські ляльки ручної роботи не залишать байдужими навіть дуже втомлених маленьких мандрівників.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Традиційна чеська перепічка в цукрі з корицею - трдло

Зазирніть також до контактного зоопарку, де можна попестити та погодувати тварин, та до різдвяної сцени проста неба, де виступають чеські дитячі колективи.

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