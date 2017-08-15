Животные, которые умеют становиться невидимыми

Удивительная способность этих животных контролировать свет позволяет им искусно прятаться от хищников.

Копірайт зображення Solvin Zankl/naturepl.com

Способность мимикрировать свойственна многим животным. Кальмары и осьминоги, например, с помощью пигмента могут "сливаться" с окружающей средой.

А как насчет умения становиться полностью невидимым, будто бы вас и вовсе не существует?

Достичь этого эффекта можно двумя способами. Свет либо должен проходить через ваше тело беспрепятственно, либо огибать его так, чтобы в глазах наблюдателя оно не отражалось.

Непростая задача, но некоторым животным она под силу.

Стеклянный осьминог

Копірайт зображення Solvin Zankl/naturepl.com Image caption Глубоководный осьминог (Vitreledonella richardi)

Существа, которые живут на дне океана, прячутся в кораллах или "сливаются" с окружающей средой - песком и скалами. На большой глубине обычно так темно, что превращаться в невидимку нет необходимости.

Животные, которые живут близко к поверхности океана, умеют отражать солнечный свет так, что хищник думает, что это - блики солнца на поверхности моря (это явление называется биолюминесценция).

Однако у животных, которые живут на средней глубине, нет ни одного из этих вариантов. Этот участок называют пелагическая зона, и именно она стала домом для многих невидимых существ.

Самый простой способ спрятаться в открытом океане, где нет песка или скал - это быть прозрачным. Эта способность оказалась такой полезной, что она развилась у многих совсем не похожих видов животных.

Один из них - стеклянный осьминог (Vitreledonella richardi) - почти полностью прозрачен. Его желеобразное тело вместе со щупальцами может достигать 45 см в длину.

Живет он на глубине 300-1000 м в тропических и субтропических морях. Он почти полностью невидим для хищников, за исключением пищеварительной системы, зрительных нервов и глаз.

Впрочем, осьминог, как и другие виды прозрачных существ, научился хорошо маскировать непрозрачные части своего тела.

Например, его глаза имеют вытянутую форму, что ограничивает периферийное зрение, однако минимизирует тень, которую они отбрасывают. Он также поворачивает свое тело так, чтобы тень от него была как можно меньше.

Хитроумные способы маскировки глаз применяют и другие прозрачные животные. Многие моллюски, например, маскируют глаза своеобразными зеркалами, которые в открытом океане отражают только воду и поэтому невидимы.

Стеклянный кальмар

Копірайт зображення Solvin Zankl/naturepl.com Image caption Стеклянный кальмар (Cranchia scabra)

Семейство стеклянных кальмаров насчитывает около 60 видов, почти полностью прозрачных, кроме больших глаз. Это создает опасность, поскольку хищник на большой глубине может видеть тень, которую они отбрасывают.

Кальмар скрывает глаза с помощью фотофор - специальных органов под глазами, которые создают поток света, очень похожий на блики солнечных лучей в воде.

Кроме того, как выяснили исследователи из Университета Пенсильвании, фотофоры кальмаров способны регулировать количество света так, чтобы он отражался в разных направлениях, создавая вокруг животного своеобразный "плащ-невидимку".

Глубоководный червь

Копірайт зображення Visuals Unlimited/naturepl.com Image caption Планктонный многощетинковый червь (Tomopteris pacifica)

Увидеть морских планктонных червей практически невозможно, так как они практически полностью прозначны. При этом, по крайней мере 11 видов этих животных могут излучать яркий цветной свет, преимущественно голубой.

Но один вид планктонных червей, Tomopteris nisseni, светится желтым, что является достаточно уникальной способностью в мире животных.

Чтобы отвлечь хищника, некоторые представители рода отторгают часть своего тела - так называемые параподии - небольшие отростки на теле червя, которые также излучают свет.

Это сбивает с толку хищника, который начинает преследовать параподии, а не само животное.

Морская сальпа

Копірайт зображення David Shale/naturepl.com Image caption Глубоководная сальпа (Iasis zonaria)

Эти существа питаются фитопланктоном, который они отфильтровывают, пропуская сквозь себя воду.

Хотя внешне они похожи на медуз, это - намного более сложные организмы, родственные рыбам и позвоночным, поскольку они имеют сердце и жабры, а также могут размножаться половым путем.

Сальпы имеют уникальный жизненный цикл. Часть жизни они проводят в одиночестве, затем клонируют себя, образуя цепочки и другие формы связанных между собой организмов.

Отдельные сальпы синхронизируют свои движения, общаясь с помощью электрических сигналов.

Гиперииды

Копірайт зображення David Shale/naturepl.com Image caption Амфипод-гипериида (Hyperia sp)

Иногда одной прозрачности бывает недостаточно. Стекло тоже может отражать свет, если направить на него луч.

Так же поступают и многие океанические хищники, которые во время охоты используют специальный прожектор.

Чтобы скрыться от опасности, эти похожие на креветок морские существа имеют нечто вроде нанотехнологии, с помощью которой они преломляют вокруг себя свет и становятся совершенно невидимыми.

Морской сапфир

Копірайт зображення Solvin Zankl/naturepl.com Image caption Морской планктонный копепод (Sapphirina sp)

Эти морские животные размером с муравья живут в теплых тропических и субтропических морях. Они относятся к группе ракообразных, которая называется копеподы.

Различные виды этих существ излучают яркий переливающийся свет от бирюзового до красных и золотистых оттенков.

Их удивительной особенностью является то, что они, подобно фонарику, могут мгновенно выключать свой свет и становиться практически невидимыми. Это зависит от того, под каким углом на них падает луч.

Ученые также выяснили, что на их коже есть крошечные хрустальные пластины, расположенные в форме шестиугольников. Они содержат гуанин, одну из четырех оснований ДНК, а слои пластин отделяются друг от друга жидким веществом - цитозолом.

Толщина цитозола как раз и определяет цвет, которым светится морской сапфир. Толстые слои цитозола отражают более длинные световые волны, придавая существу красный или пурпурный оттенок.

Цвет также зависит от угла падения света. Когда он уменьшается, волна света становится короче, а цвет - фиолетовым.

Стеклянная бабочка

Копірайт зображення Rod Williams/naturepl.com Image caption Стеклянная бабочка (Greta oto)

В отличие от морской среды, быть прозрачным на суше - гораздо сложнее, поскольку в воздухе свет движется быстрее, чем через толщу воды.

Есть и другая причина. Организмам, которые обитают на суше нужны пигменты, например меланин, для защиты от ультрафиолетового излучения.

Однако исключения из этого правила все же есть. Один из них - это стеклянная бабочка (Greta oto), живущая в Центральной Америке.

Хотя прозрачные у нее только крылышки, хищникам все равно сложно отследить насекомое во время полета. Чтобы понять, как достигается прозрачность, ученые рассмотрели крылышки бабочки под электронным микроскопом.

Они обнаружили на их поверхности бугорки наноразмера, которые расположены в произвольном порядке и имеют разную длину.

Эти крошечные наросты помогают минимизировать отражение света от крыльев бабочки, и таким образом делают их невидимыми.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Earth.