Подводные призраки: корабли и самолеты, затонувшие во время войн
Мастера подводной фотографии поделились снимками затонувших кораблей и самолетов, покоящиеся на морском дне - зрелище, от которого захватывает дух.
В прошлом году британский фотограф Стив Джонс снимал в водах Адриатики (рядом с хорватским островом Вис) американский бомбардировщик B-17G Flying Fortress, хорошо сохранившийся на дне моря.
Самолет был сбит зенитным огнем в 1944 году, и один из его пилотов, Эрнест Вьенно, погиб.
Дайвинг в таких местах, по словам Джонса, "захватывает и волнует", но также может наводит на грустные мысли - ведь здесь погибли люди. На снимке выше это очень чувствуется.
Фотографии, сделанные Джонсом у острова Вис, неожиданно повлияли на его жизнь.
После того, как он подал эти работы на конкурс "Подводный фотограф года" и они были опубликованы, снимки увидели родственники погибшего пилота.
Члены семьи Эрнеста Вьенно связались со Стивом Джонсом.
"Они никогда не видели фотографий с места его гибели, - рассказывает фотограф. - Переписка с ними приобрела для меня даже большее значение, чем само погружение".
"То, что я вижу под водой, производит невероятное впечатление", - говорит Джонсон.
Однако эти памятники кровавым страницам в истории человечества постепенно исчезают, и уже в ближайшие годы от многих кораблей и самолетов времен двух мировых войн может не остаться ничего.
Поскольку с течением времени остатки кораблей разрушаются, отмечает Джонсон, фотографируя их, "мы сохраняем долю истории, которую можем больше не увидеть".
"Когда ныряешь к судну или самолету, пролежавшему на морском дне лет сто, ощущение такое, что время остановилось", - рассказывает Андерс Нюберг, шведский фотограф-фрилансер.
Однако то, что больше всего поразило Нюберга под водой, ему не удалось снять.
Вместе со своей женой он нырял к судну SS President Coolidge, затонувшему в 1942 году у одного из островов тихоокеанского государства Вануату. Вдруг трюм корабля наполнился голубыми вспышками.
"Постепенно это сияние полностью окружило нас, и я почувствовал, что окончательно потерял ориентацию", - рассказывает он.
Оказалось, что странные голубые огни - это биолюминисцентные глаза рыб, которые проплывали рядом с ними. Причем феномен можно было наблюдать только в темноте - как только Нюберг включил фонарь, эффект сияния исчез.
Подводное исследование затонувших кораблей, по словам фотографа, "напоминает медитацию, позволяет отвлечься от повседневности".
Этикет исследователей затонувших кораблей
1. Уважайте военные могилы. Относитесь к обломкам судов и самолетов так же, как и к могилам на кладбище.
2. Уважайте подводный мир. Относитесь к нему с такой же заботой, как и к коралловым рифам.
3. Уважайте будущее. Фотографируйте, а не собирайте сувениры.
4. Уважайте историю. Если вы обнаружили что-то интересное, сообщите о своей находке соответствующей организации.
5. Уважайте себя. Совершайте такие погружения только после надлежащей подготовки.
6. Уважайте своих родных и близких. В трюмах судов и среди обломков самолетов иногда остаются боеприпасы или другой опасный груз - не прикасайтесь к ним.
7. Уважайте закон. Изучите и соблюдайте морское право.
Источник: British Sub-Aqua Club
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Earth.