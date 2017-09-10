Подводные призраки: корабли и самолеты, затонувшие во время войн

Копірайт зображення Steve Jones/www.millionfish.com Image caption Обломки американского бомбардировщика B-17G Flying Fortress

Мастера подводной фотографии поделились снимками затонувших кораблей и самолетов, покоящиеся на морском дне - зрелище, от которого захватывает дух.

В прошлом году британский фотограф Стив Джонс снимал в водах Адриатики (рядом с хорватским островом Вис) американский бомбардировщик B-17G Flying Fortress, хорошо сохранившийся на дне моря.

Самолет был сбит зенитным огнем в 1944 году, и один из его пилотов, Эрнест Вьенно, погиб.

Дайвинг в таких местах, по словам Джонса, "захватывает и волнует", но также может наводит на грустные мысли - ведь здесь погибли люди. На снимке выше это очень чувствуется.

Фотографии, сделанные Джонсом у острова Вис, неожиданно повлияли на его жизнь.

После того, как он подал эти работы на конкурс "Подводный фотограф года" и они были опубликованы, снимки увидели родственники погибшего пилота.

Члены семьи Эрнеста Вьенно связались со Стивом Джонсом.

"Они никогда не видели фотографий с места его гибели, - рассказывает фотограф. - Переписка с ними приобрела для меня даже большее значение, чем само погружение".

Копірайт зображення Steve Jones Image caption Британский линкор-дредноут HMS Audacious стал первым военным кораблем, который Британия потеряла в Первую мировую

Копірайт зображення Anders Nyberg Image caption Военный мотоцикл BSA M20, найденный в Красном море на потопленном в 1941 году немецкой авиацией британском вооруженном сухогрузе Thistlegorm

"То, что я вижу под водой, производит невероятное впечатление", - говорит Джонсон.

Однако эти памятники кровавым страницам в истории человечества постепенно исчезают, и уже в ближайшие годы от многих кораблей и самолетов времен двух мировых войн может не остаться ничего.

Поскольку с течением времени остатки кораблей разрушаются, отмечает Джонсон, фотографируя их, "мы сохраняем долю истории, которую можем больше не увидеть".

"Когда ныряешь к судну или самолету, пролежавшему на морском дне лет сто, ощущение такое, что время остановилось", - рассказывает Андерс Нюберг, шведский фотограф-фрилансер.

Копірайт зображення Steve Jones Image caption Британская субмарина HMS Stubborn, списанная после Второй мировой и затопленная в 1946 году у побережья Мальты

Копірайт зображення Anders Nyberg Image caption Обломки греческого сухогруза Giannis D у побережья Египта: солнечные лучи, пробивающиеся сквозь иллюминаторы, добавляют драматизма этому снимку

Копірайт зображення Anders Nyberg Image caption Немецкий грузовой пароход SS Hornstein более века назад курсировал по Балтийскому морю

Однако то, что больше всего поразило Нюберга под водой, ему не удалось снять.

Вместе со своей женой он нырял к судну SS President Coolidge, затонувшему в 1942 году у одного из островов тихоокеанского государства Вануату. Вдруг трюм корабля наполнился голубыми вспышками.

"Постепенно это сияние полностью окружило нас, и я почувствовал, что окончательно потерял ориентацию", - рассказывает он.

Оказалось, что странные голубые огни - это биолюминисцентные глаза рыб, которые проплывали рядом с ними. Причем феномен можно было наблюдать только в темноте - как только Нюберг включил фонарь, эффект сияния исчез.

Подводное исследование затонувших кораблей, по словам фотографа, "напоминает медитацию, позволяет отвлечься от повседневности".

Копірайт зображення Jennifer Idol Image caption Спасательное судно USS Kittiwake, затопленное у Каймановых островов специально для дайверов

Копірайт зображення Jennifer Idol Image caption "Kittiwake лучше фотографировать панорамной съемкой, чтобы запечатлеть все его величие", - считает американский фотограф Дженнифер Айдол

Копірайт зображення Jennifer Idol Image caption Грузовое судно Eber Ward лежит на дне в проливе Макино, соединяющего два Великих озера - Гурон и Мичиган. Оно затонуло в 1909 году

Копірайт зображення Jordi Benitez Image caption Еще одно судно, затопленное в 1990-х у побережья Таррагоны в Испании специально для привлечения подводных туристов

Копірайт зображення Jordi Benitez Image caption Грузовое судно Chrisoula K затонуло в Красном море, столкнувшись с коралловым рифом

Этикет исследователей затонувших кораблей

1. Уважайте военные могилы. Относитесь к обломкам судов и самолетов так же, как и к могилам на кладбище.

2. Уважайте подводный мир. Относитесь к нему с такой же заботой, как и к коралловым рифам.

3. Уважайте будущее. Фотографируйте, а не собирайте сувениры.

4. Уважайте историю. Если вы обнаружили что-то интересное, сообщите о своей находке соответствующей организации.

5. Уважайте себя. Совершайте такие погружения только после надлежащей подготовки.

6. Уважайте своих родных и близких. В трюмах судов и среди обломков самолетов иногда остаются боеприпасы или другой опасный груз - не прикасайтесь к ним.

7. Уважайте закон. Изучите и соблюдайте морское право.

Источник: British Sub-Aqua Club

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Earth.