Что с нами произойдет, если исчезнет гравитация?

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Если бы сила притяжения внезапно исчезла, перспектива уплыть в открытый космос оказалась бы далеко не самой серьезной из ваших проблем.

Гравитация — точнее, открытые недавно гравитационные волны - сейчас у многих на устах.

Всем нам известно действие гравитации, или силы притяжения. Ее действие можно испытать на себе, просто подпрыгнув. Увы, тех из нас, кого прельщает карьера Супермена, ждет разочарование: каждый прыжок неизменно заканчивается возвращением на землю.

Но что произошло бы, если бы силу притяжения можно было "отключить"?

Законы физики неумолимы - такого просто не может произойти. Что не мешает людям рассматривать подобную ситуацию в теории.

Копірайт зображення Alamy Image caption Благодаря гравитации все, что взлетает вверх, неизменно возвращается на землю

Предлагаем вам наиболее вероятный сценарий развития событий, основанный на предположениях ряда ученых.

Физик Джей Баки, в прошлом - астронавт НАСА, рассказывает о влиянии отсутствия гравитации на человеческий организм в короткой видеолекции (доступны субтитры на русском языке) в рамках образовательного проекта Ted-Ed.

Сила привычки

По словам Баки, наш организм адаптирован к силе земного притяжения. Если человек определенное время проводит в условиях измененной силы тяжести - например, на борту космической станции, - его организм начинает изменяться.

Раны заживают дольше, иммунитет организма падает

Общеизвестно, что члены экипажей космических кораблей за время экспедиции теряют костную массу и мышечный тонус. Изменениям подвергается и чувство равновесия.

Отсутствие гравитации влечет за собой и другие проблемы, объясняет доктор Кевин Фонг на страницах журнала Wired. По не вполне понятной ученым причине, количество эритроцитов в организме падает, что приводит к так называемой космической анемии.

Раны заживают дольше, иммунитет организма падает. В условиях слабой или отсутствующей силы притяжения наблюдаются также проблемы со сном. И все это происходит лишь после короткого времени, проведенного в космосе.

"А что бы произошло, если бы мы выросли в отсутствие гравитации? - спрашивает Баки. - Как бы развивались части нашего организма, зависящие от силы притяжения - такие как мышцы, вестибулярный аппарат, сердце и кровеносные сосуды?"

Можно смело предположить, что в таком случае человеческое тело эволюционировало бы по-иному.

Копірайт зображення NASA/Science Photo Library Image caption Жизнь в отсутствие гравитации изменяет человеческий организм

Баки упоминает эксперимент, в котором новорожденному котенку закрыли один глаз повязкой. Когда через несколько недель повязку сняли, оказалось, что этим глазом животное не видит.

Хотя само по себе глазное яблоко было физически абсолютно нормальным, связь его со зрительной корой головного мозга попросту не сформировалась, поскольку от глаза с самого начала не подавалась никакая визуальная информация. Очень наглядная иллюстрация поговорки "используй, или потеряешь".

Мгновенно "отключить" гравитацию - все равно что выпустить бечевку из рук

Скорее всего, и другие органы нашего организма реагировали бы на отсутствие стимулов таким же образом.

Если бы не было гравитации, действие которой приходится компенсировать сердцу, мускулатуре и скелету, наши органы развивались бы совсем по-другому.

Однако в случае внезапного исчезновения силы тяжести долгосрочные последствия для организма были бы самой незначительной из наших проблем.

Все пропало?

Астроном Карен Мастерс из Портсмутского университета в Великобритании рассказывает в колонке Ask an Astronomer о том, какие физические явления произошли бы немедленно после исчезновения гравитации. Первая проблема, с которой столкнулось бы человечество, заключается в том, что Земля вращается с большой угловой скоростью. Представьте себе, что вы раскручиваете над головой бечевку с грузом на конце.

Копірайт зображення Alamy Image caption Тем, кто при исчезновении силы тяжести будет находиться внутри помещений, повезет несколько больше

"Мгновенно "отключить" гравитацию - все равно что выпустить бечевку из рук, - пишет Мастерс. - Любые предметы, не прикрепленные к земной поверхности, продолжат движение по прямой и улетят прямо в космос".

Ну и, конечно, мы все умрем

Тот, кто окажется в этот момент на улице, навсегда покинет Землю. Находящимся внутри помещений повезет больше, поскольку здания, как правило, настолько заглублены в грунт, что при исчезновении гравитации останутся на месте - по крайней мере, на какое-то время, пишет Мастерс.

Все остальное, не прикрепленное достаточно надежно к поверхности Земли, унесется в открытый космос. Одними из первых нас покинут атмосферный слой, а также вода в океанах, реках и озерах.

"Ну и, конечно, мы все умрем", - пишет Джолин Крейтон в колонке на научном портале Futurism.

Отсутствие силы притяжения в конечном счете разрушит саму планету, пишет Мастерс: "Скорее всего, Земля развалится на части, которые разлетятся в разные стороны".

Похожая участь постигла бы и Солнце, как показано на видео канала Discovery News. Без "скрепляющей" силы притяжения колоссальное давление в ядре нашего светила разнесло бы его на клочки материи.

Tо же самое произошло бы со всеми другими звездами во Вселенной. Однако из-за гигантских расстояний последний свет умирающих звезд достиг бы нас лишь через долгие годы.

В конечном счете не осталось бы ни звезд, ни планет. Вселенная представляла бы собой "бульон" из рассеянных атомов и молекул, неспособных соединяться в более крупные скопления материи.

Копірайт зображення Alamy Image caption Хэппи-энда не будет

Этот сценарий - повторим, исключительно гипотетический - показывает, насколько важным является наличие гравитации для Вселенной.

Гравитация - одно из четырех достоверно известных нам так называемых фундаментальных взаимодействий, объясняющих физические процессы во Вселенной.

Остальные три не менее важны. Без электромагнитного, сильного и слабого взаимодействий сами атомы распались бы на части.

Но гравитационное взаимодействие - единственное, чей эффект известен каждому из нас.

Наверное, именно по этой причине человечество настолько захватывают идеи наподобие антигравитации и такие научные достижения, как открытие гравитационных волн - даже если они никогда напрямую нас не затронут.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Earth.