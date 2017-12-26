Самые сказочные рождественские ярмарки Европы
Накануне Рождества старинные европейские города напоминают любимые сказки детства.
Средневековые площади сияют тысячами огоньков. Лотки пряничных домиков пестрят рождественскими украшениями, сладостями и ремесленными изделиями.
Эта ароматная, пестрая и шумная мишура наполняет атмосферу праздничным настроением и становится отличной альтернативой пресному предновогоднему масс-маркету.
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Забудем же о супермаркетах и торговых центрах и совершим путешествие по самым популярным и сказочным рождественским ярмаркам Европы!
Здесь оживают праздничные традиции эпохи трубадуров и миннезингеров, маскарадов и рождественского вертепа.
Кельн
Немецкие рождественские ярмарки уже давно завоевали репутацию лучших в мире. Старейшая из них ежегодно проходит в Кельне на фоне величественного Кельнского собора.
Начните свое путешествие с площади у Собора, куда отбрасывает свою готическую тень грандиозное сооружение, а затем направляйтесь к средневековому рождественскому базару.
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Яркие изделия ручной работы и живая музыка смогут восхитить самого искушенного жителя современного города.
Когда:с 22 ноября по 23 декабря.
Что покупать: деревянных человечков с люлькой (Räuchermännchen), щелкунчиков, детские деревянные игрушки и ценные благотворительные товары.
Еда и напитки: попробуйте ароматные запеченные яблоки и жареный миндаль с традиционным глинтвейном, приправленным корицей. Здоровая конкуренция и изделия мелких фермерских предприятий гарантируют экологически чистую продукцию.
Для детей: на площади Старого рынка раскинулся настоящий рай для детей с каруселями и кукольным театром. Покататься на коньках можно на второй по величине кельнской площади Хоймаркт.
Вена
Венские рождественские ярмарки - продолжение элегантной и по-домашнему уютной австрийской столицы. Все площади города зимой превращаются в зимнюю страну чудес.
Начните с площади перед городской ратушей - Ратхауплац, а затем отправляйтесь на рынок к роскошному Шёнбруннскому дворцу, бывшей резиденции Габсбургов.
И все это будет происходить в ритме венского вальса, звучащего отовсюду и придающего атмосфере праздника особый шарм.
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Что покупать: стекло ручной работы, ювелирные украшения, свечи и детские колыбельки ручной работы.
Еда и напитки: яблочный штрудель, жареные каштаны, братвурст и пряники лебкухен. А выпить стоит глинтвейн или пунш, натюрлих!
Когда: с середины ноября до Рождества.
Для детей: малыши будут в восторге от венской Городской ратуши, которую украшают в виде гигантского адвент-календаря.
Здесь можно самому смастерить игрушку в настоящей рождественской мастерской, покататься на пони и карусели и заблудиться в волшебном зимнем саду.
Брюгге
Средневековая красота этого города со скромной изысканностью архитектуры и живописными каналами расцветает еще больше с приходом зимы.
Кроме рождественской ярмарки, обязательно загляните на Фестиваль скульптур из снега и льда, только оденьтесь потеплее и не забудьте попробовать коктейли в Ледяном баре.
Что купить: Фантастическое разнообразие изделий из бельгийского шоколада, керамику, в частности, традиционные бельгийские пивные кружки, и уютную одежду hand made.
Когда:с 26 ноября по 2 января.
Еда и напитки: вы в Бельгии, поэтому - пейте пиво! Попробуйте один из самых насыщенных праздничных елей, которые изготавливаются специально к Рождеству.
Для детей: а уставших от покупок детей ведите на каток на Рыночной площади.
Страсбург
Страсбург, сердце Эльзаса, франко-немецкого региона Франции, считают родиной первой новогодней елки.
Рождественская страсбургская ярмарка, старейшая во Франции, предлагает праздничные зимние развлечения с 1570 года.
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Прогуляйтесь от площади Бролье до Клебер под яркими огоньками, которыми украшен весь центр города, и вы окажетесь возле огромной рождественской елки - Sapin de Noël.
Что купить: отправляйтесь на Соборную площадь за страсбургскими рождественскими украшениями, которые здесь изготавливают с XVII века, и на площадь де Меюнье - за традиционными эльзасскими яствами.
Когда: с 27 ноября по 31 декабря.
Еда и напитки: пока взрослые будут наслаждаться vin chaud (буквально "горячим вином" - глинтвейном), дети могут полакомиться теплым апельсиновым соком с медом.
Кроме традиционных немецких сладостей, обязательно попробуйте бредель (эльзасское сливочное печенье со вкусом имбиря и аниса) и меннель - бриош в форме человечка.
Для детей: кукольные представления, посещение Святого Николая, веселые игры, катание на коньках, рождественский вертеп и ледяная детская площадка.
Прага
Припорошенные снегом готические шпили и бой астрономических часов на башне в Старом городе превращают Прагу в средневековую зимнюю сказочную страну.
Староместская площадь, поражающая воображение в любое время года, на Рождество становится просто потрясающей.
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Довершает Богемскую феерию роскошная рождественская елка, которую ежегодно привозят с гор Крконоше на севере Чехии.
Когда: с 27 ноября по 2 января.
Что купить: резные куклы и другие деревянные игрушки, богемский хрусталь, чешское стекло и декоративные керамические кружки. Для традиционного чешского рождественского ужина вам также потребуется свежий карп - живую рыбу продают прямо на улице из бочек.
Еда и напитки: выпечка в виде трубочек в сахаре с корицей - трдло, и глинтвейн или медовина (медовый ликер). А если надо согреться чем-то покрепче - тогда "Бехеровка". Чехи клянутся, что глоток этого пряного ликера - настоящий вкус самого Рождества.
Для детей:чешские куклы ручной работы не оставят равнодушными даже очень уставших маленьких путешественников.
Загляните также в контактный зоопарк, где можно погладить и покормить животных, и на рождественскую сцену под открытым небом, где выступают чешские детские коллективы.
Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Travel