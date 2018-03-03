Почему мы так восхищаемся котиками и другими домашними любимцами?

Люди - единственный вид, который держит домашних питомцев. Но почему мы это делаем, ведь уход за животными требует немало усилий и ресурсов?

Копірайт зображення unsplash

Когда четверо шимпанзе поймали детеныша крошечной антилопы - голубого дуикера - и начали с ним играть, можно было предположить, что они хотели сделать его своим домашним животным.

Впрочем, в конце концов игра стала выглядеть довольно опасной для антилопы. Шимпанзе обращались с ней очень грубо, и все закончилось гибелью животного. Обезьяны еще некоторое время продолжали играть с его телом.

Антилопа не была "домашним животным" в том смысле, как это понимаем мы, ведь животные их не заводят.

Вы не увидите шимпанзе, выгуливающего собаку, или слона, который проводит время в компании черепахи.

Кажется, только люди могут сделать другое животное членом своей семьи. Но почему и зачем?

Копірайт зображення MIXA / Alamy Image caption Взяли бы одного з них?

Трудно сказать, когда люди начали заводить домашних любимцев.

Известно, что тысячи лет назад наши предки держали дома волков. Очевидно, они ловили их еще маленькими и приручали, выяснив, что они могут быть полезными на охоте.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Собаки с рельсов вернулись домой

Постепенно они стали более покорными компаньонами и эволюционировали в собак. Как показывает исследование, опубликованное в мае 2015 года, это могло произойти еще 27 тысяч лет назад.

С тех пор люди держат дома собак и других животных, и присутствие домашнего питомца стала частью многих культур.

Люди не живут дольше, если у них есть домашний любимец

Эта привычка, однако, выглядит довольно странной, ведь домашний любимец требует немалых усилий и ресурсов.

Его надо кормить, лечить, ухаживать за ним и проводить с ним время.

Большинство домашних любимцев, кроме сторожевых собак, не приносят никакой практической пользы.

В отличие от ваших потомков, они не будут заботиться о вас в старости и не обеспечат сохранность вашего рода, передав гены следующим поколениям.

Впрочем, миллионы людей во всем мире держат дома собак, кошек, морских свинок и других животных, считая их полноценными членами своей семьи.

Копірайт зображення Galgen/CC 2.0 Image caption Эти глаза растопят сердце каждого

Существует много предположений, почему это происходит.

В течение нескольких десятилетий ученые считали, что домашние любимцы улучшают психическое здоровье человека и даже продлевают жизнь.

Результаты исследований, однако, оказались противоречивыми. Несколько последних из них, к примеру, доказали, что домашние любимцы не только не влияют на уровень удовлетворенности жизнью их хозяев, но и могут повышать риск психических расстройств.

Впрочем, жизнь вместе с животным в прошлом могла иметь больше преимуществ. Женщина, которая была способна помочь беспомощному животному, очевидно, также должна была стать хорошей матерью в будущем. А забота о домашних животных воспитывала доброту и сострадание.

По другой теории, домашний любимец, например собака, мог быть свидетельством благополучия человека, ведь он был способен прокормить не только себя, но и животное.

Копірайт зображення unsplash Image caption Птицы также могут быть замечательными домашними любимцами

"В истории и культуре может быть много объяснений, но очевидно, что желание заботиться о животных присуще человеческой природе", - считает Джон Брэдшоу из Школы ветеринарии при Бристольском университете.

Профессор Джеймс Серпелл из Пенсильванского университета, изучающий животных и этичное отношение к ним, идет на шаг дальше. Ученый утверждает, что и сегодня забота о питомце имеет эволюционное значение.

Поскольку мы, люди, чрезвычайно социализированный вид, мы постоянно нуждаемся в общении, в том числе и с животными.

"Люди, которым не хватает социальной поддержки, более уязвимы к болезням и инфекциям", - отмечает профессор Джеймс Серпелл.

Он, однако, добавляет, что объективно доказать этот эффект достаточно сложно, поэтому выводы исследований являются обычно такими противоречивыми.

Копірайт зображення unsplash Image caption Грызуны также могут быть очень милыми

Культура также играет важную роль - не во всех обществах принято держать домашних любимцев.

Межкультурный анализ 60 стран показал, что в 52-х из них принято держать дома собак, но только половина этих наций считает собак компаньонами или домашними любимцами.

В некоторых культурах к домашним животным относятся очень жестоко, как увидел антрополог Джаред Даймонд в одном из племен Новой Гвинеи.

Другие относятся к домашним животным сугубо практично. Племя Киембу в Кении, например, держит собак только для защиты своих домов.

В их языке нет слова для обозначения домашнего питомца, собак никогда не пускают внутрь дома и никогда не ласкают.

Исследователь Гарольд Герцог из Университета Западной Каролины в США считает, что это подтверждает тот факт, что забота о домашних питомцах обусловлена культурой.

Мы держим домашних животных, поскольку так делают и другие члены общества.

"Увлекаться милым животным, кажется, характерно для нашей природы. Маленькие щенки и котята выглядят такими трогательными. Но щенок, которым любуются, например, в США, в Южной Корее может стать обедом. Как это возможно?"

Копірайт зображення Image Source / Alamy Image caption Мило чи вкусно?

Гарольд Герцог объясняет это тем, что забота о домашних животных является социальной привычкой, которую мы перенимаем друг от друга. Это - что-то вроде культурного мема, тенденции, которая подпитывает сама себя.

Эволюционная теория не объясняет полностью этого явления. Анализ данных Американского клуба собаководства, в котором за всю историю существования зарегистрировали более 48 млн собак, свидетельствует об определенной цикличности в популярности домашних животных.

"Мода на определенные породы так же появляется и исчезает, как например, на кроссовки. Общее увлечение может продолжаться где-то лет 25", - говорит Герцог.

Например, сегодня английский бульдог снова становится популярным, а вот мода на чистокровные породы уходит. Все больше людей решают взять собаку в приюте. И это также тенденции, которые меняются волнообразно.

Копірайт зображення Karan Shah Image caption Люди - это единственный вид, который держит домашних любимцев

Профессор Серпелл не согласен с этим мнением. Он считает, что привычка заботиться о домашних животных была свойственна обществам охотников-собирателей, и поэтому она является неотъемлемой, врожденной особенностью человека.

"Эта практика не может зависеть от изменчивой моды, поскольку она существует с ранней стадии развития человечества", - говорит он.

Возможно и так, но культура в форме искусства, музыки и языка существовала еще до того, как люди приручили собак.

Хотя увлечение маленькими и миловидными животными заложено в нашей природе, оно не является достаточным для того, чтобы считать практику заботиться о домашних любимцах универсальной чертой человечества.

"Вот почему домашние любимцы играли далеко не одинаковую роль в разных обществах и в разные времена", - добавляет исследователь.

Точно объяснить, почему мы держим домашних питомцев, достаточно сложно. Очевидно, этому способствовала комбинация факторов.

Но эти маленькие пушистые клубочки ведь не становятся от этого менее милыми?

Копірайт зображення unsplash

Следите за нами в Telegram!Мы посылаем главные новости и сборник лучших статей.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайтеBBC Earth.