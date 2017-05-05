Чим небезпечна пропаганда грудного вигодовування

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Грудне молоко, безперечно, має багато переваг, але тиск, який чинять на жінок державні кампанії на підтримку природного вигодовування, несе в собі потенційні загрози. Оглядачка BBC Future пояснює, чому в матерів має бути право вільного вибору.

Коли Сьюзанн Барстон очікувала на народження своєї першої дитини, вона була налаштована зробити все як треба, зокрема годувати свого сина грудьми. "Я навіть пройшла школу підготовки до грудного вигодовування", - каже жінка, яка мешкає в Чикаго.

Але вже за кілька днів стало ясно, що дитина не може правильно смоктати груди, і Сьюзанн довелось зціджувати молоко і годувати малюка з пляшки.

Ця процедура займала кілька годин щодня, практично не залишаючи жінці часу на себе. Психічне і фізичне виснаження призвели до післяпологової депресії. Її син також не почувався добре, в нього були висипи на шкірі і часто кров у випорожненнях. Лікар сказав, що це може бути алергія на якісь продукти в харчуванні матері і запропонував спробувати гіпоалергенну молочну суміш.

Буквально за два дні травлення в малюка налагодилося, і всі неприємні симптоми зникли. Добре, що все скінчилось саме так, але згадуючи свої страждання, Барстон обурюється. Навіщо так тиснути на матерів, адже "важливість грудного вигодування сильно перебільшено".

Сильно перебільшено? Звучить як маячня. "Грудне вигодування - найкраще" радять в один голос ВООЗ, ЮНІСЕФ і безліч інших шанованих інститутів охорони здоров'я. Вони зазначають, що в перші шість місяців життя малюки повинні отримувати виключно грудне молоко, що має величезні переваги, як для здоров'я них самих так і їхніх матерів.

Грудне молоко вважають таким корисним, що жінкам рекомендують не кидати годування, поки дитині не виповниться один рік, а то й більше.

Головне питання - не груди або суміш, а чи отримує дитина регулярне і достатнє харчування

Проте, останнім часом ідею грудного вигодовування будь-якою ціною дедалі частіше піддають сумніву. Активісти, серед яких є матері, як-от Барстон, лікарі та дослідники, стверджують, що якщо годування не дається жінці легко, тиск на неї може завдати серйозної шкоди.

До того ж, у деяких жінок фізично не виробляється достатньо молока. Якщо на це вчасно не звернути уваги, малюки можуть потерпати від зневоднення організму, іноді навіть з ризиком пошкодження мозку.

Головне питання - не груди або суміш, а чи отримує дитина регулярне і достатнє харчування, кажуть активісти.

"Нам багато кажуть про користь грудного вигодовування - чудово, але розкажіть й про ризики теж, і нехай жінки зроблять свій вибір", - зауважує Емі Татер, колишня акушерка із США і авторка книжки Push Back ("Чиніть опір"), в якій вона жорстко розкритикувала рух за природне материнство.

А що з приводу цього кажуть фактичні дані досліджень?

Копирайт изображения Getty Images Image caption До того як переваги грудного вигодовування стали очевидними, лікарі та медсестри активно пропагували молочні суміші

Офіційне ставлення до грудного вигодовування сьогодні дуже відрізняється від того, яким воно було в минулому. Коли молочні суміші набули популярності в першій половині XX-го століття, виробники почали рекламувати свою продукцію, стверджуючи, що суміш краща за грудне молоко.

Медичні працівники відмовляли жінок від грудного вигодовування, вважаючи його старомодним або притаманним нижчому класу.

Тепер це видається принаймні дивним, адже нам відомо, що грудне молоко містить величезну кількість корисних речовин, зокрема антитіл до багатьох бактерій. Склад молока також змінюється день у день, задовольняючи потреби дитини в різноманітних мікроелементах. І навіть протягом одного годування спочатку малюк отримує більш водянисте молоко, щоби втамувати спрагу.

У країнах, що розвиваються, існує інша проблема. Суміш зазвичай виготовлять у вигляді порошку, який треба змішати з водою, а в бідних країнах може не бути доступу до чистої питної води або можливості закип'ятити її.

З 1970-х років обурення рекламою молочних сумішей в країнах третього світу призвело до бойкоту одного з найбільших виробників дитячого харчування - компанії Nestle. Тепер багато країн забороняють рекламу штучного молока, а медичний персонал наполегливо рекомендує батькам грудне вигодовування.

Барстон каже, що відчувала осуд через те, що не годує дитину грудьми, попри те, що докладала чимало зусиль для цього. Вона почала вести блог під назвою "Годування сумішшю без страху і докору" (Fearless Formula Feeder), щоби підтримати інших у схожому становищі.

Я чула багато жахливих історій. Деякі жінки були на межі самогубства Сьюзанн Барстон, активістка

У коментарях під блогом половина жінок розповіли, що мали післяпологову депресію через тиск, який вони відчували.

Звичайно, багато жінок отримують задоволення від грудного вигодовування. Але для багатьох воно перетворюється на справжні муки, які підсилюють й без того важке життя новоспечених батьків - брак часу для себе, позбавлення сну.

Теоретично партнер може допомагати жінці і годувати дитину зцідженим грудним молоком із пляшки, але, по-перше, не всі жінки можуть зціджувати молоко, а по-друге, деякі немовлята рішуче відмовляються брати пляшку. І тоді тягар годування повністю лягає на маму.

"Фізичне виснаження погано впливає на стан психічного здоров'я, - каже Барстон. - Я чула багато жахливих історій. Деякі жінки були просто на межі самогубства".

Копирайт изображения Alamy Image caption В реальності кожна сьома жінка не має достатньо молока, щоби повністю вигодувати дитину

Окрім психологічного навантаження, деякі жінки фізично не здатні повністю вигодувати дитину. Жінкам зазвичай кажуть, що таке трапляється рідко. Наприклад, на сайті Національної служби охорони здоров'я Великої Британії зазначається, що "майже всі жінки в змозі годувати грудьми".

Але в реальності кожна сьома жінка не має достатньо молока, щоби повністю вигодувати дитину, як свідчить дослідження, проведене Маріанною Нейферт з Лікарні Святого Луки в Денвері, що в штаті Колорадо.

Навіть у жінок із достатньою кількістю молока, в повній мірі воно починає вироблятися лише за кілька днів після народження дитини. А в ці перші дні в малюка може розвитися зневоднення організму або жовтяниця, яка є побічним ефектом браку молока.

Педіатр із лондонської клініки Barts Health Саша Говард бачив багато випадків зневоднення в малюків, які були виключно на грудному вигодовуванні.

"Їх доводилося догодовувати сумішшю з пляшки або назогастрального зонду. А декому була навіть потрібна крапельниця, - каже лікар Говард. У деяких рідкісних випадках зневоднення призводило до пошкодження мозку і смерті.

Молочну суміш тримають у шафах під замком, ніби це якійсь наркотик, який відпускається тільки за рецептом лікаря

Десять років тому, коли процес грудного вигодовування ішов не дуже добре, медичний персонал втручався раніше, пропонуючи пляшку. Але тепер в лікарнях багатьох країн слідують інструкціям ЮНІСЕФ, які активно заохочують до грудного вигодовування.

У післяпологових відділеннях цих лікарень молочну суміш тримають у шафах під замком, ніби це якійсь наркотик, як, наприклад, морфій, що відпускається тільки за рецептом лікаря.

"Звичайно ніхто не переслідує матерів та не змушує їх відчувати себе винуватими", - каже Тріш Макенроу, виконавчий директор програми Baby-Friendly в США. Вона зазначає, що раніше немовлят забирали в мами одразу після народження і давали їм пляшку, хотіла цього мати чи ні.

Мета програми полягає в тому, щоби припинити цю практику, яка перешкоджала природному процесу.

Якщо суміш починають використовувати регулярно, дитина менше смокче груди і в жінки зменшується кількість молока, а дитина не отримує безліч корисних речовин, каже Макенроу. Зрештою численні дослідження довели, що грудне вигодовування знижує ризик інфекцій і алергій, а також впливає на здоров'я, стрункість і навіть розумові здібності дітей у подальшому житті.

Копирайт изображения Alamy Image caption Сьогодні деякі матері можуть відчувати провину через те, що годують свого малюка з пляшки, а не природним способом

У цьому аргументі є принаймні дві проблеми. По-перше, підгодовування дитини сумішшю не становить загрози грудному вигодовуванню. Молоко не зникне, якщо суміш давати один-два рази на день. Багато жінок успішно поєднують грудне і штучне вигодовування протягом багатьох місяців. "Для декого це - найкращий варіант".

По-друге, є сумніви, чи дійсно переваги грудного вигодовування такі великі, як кажуть. Більшість досліджень, які проводилися з цього приводу, не є абсолютно точними.

Оскільки грудне вигодування - це дуже особиста справа, вчені не можуть поділити випробуваних на групи і змусити їх годувати своїх малюків тільки таким чином, а не іншим. А тому єдиний спосіб - це спостерігати за процесом годування і згодом оцінювати результати.

Такі дослідження дійсно свідчать про зв'язок між грудним вигодовуванням і кращим станом здоров'я, але такий зв'язок не є точним. Це все одно, що стверджувати, ніби кросівки покращують вашу фізичну форму. Певним чином вони, звісно, пов'язані, але є й третій чинник - заняття спортом.

При грудному вигодовуванні таким третім чинником може бути рівень доходів і освіта. Сьогодні природне вигодовування більш поширене в родинах з високим рівнем доходу, почасти тому, що вони більше дотримуються порад щодо здоров'я, а почасти й тому, що мами можуть дозволити собі піти в тривалу декретну відпустку.

Якщо ви порівняєте дітей в одній родині, то довгострокових переваг грудного вигодовування ви не помітите

Крім того в заможних людей стан здоров'я кращий з цілої низки причин, ніяк не пов'язаних із грудним вигодовуванням, вони, приміром, менше курять та вживають алкоголь. І отже не дивно, що немовлята, яких годують грудьми виростають здоровішими. Це просто - ознака середнього класу.

Так, в одному американському дослідженні вчені спостерігали за родинами, в яких одну дитину годували грудьми, а її брат чи сестра отримували молочну суміш. Дослідникам не вдалось встановити суттєвих довгострокових переваг для здоров'я дітей у тому чи другому способі годування.

Втім, у певних ситуаціях переваги все таки є. У недоношених дітей грудне молоко зменшує ризик проблем із кишечником та важких інфекцій, як-от сепсис. У бідних країнах природне вигодовування дозволяє уникнути захворювань через відсутність чистої води для розчинення суміші.

Копирайт изображения Alamy Image caption У недоношених дітей грудне молоко зменшує ризик проблем із кишечником та важких інфекцій

Грудне вигодовування знижує ризик інфекцій у перший рік життя й в малюків у розвинених країнах. Ці дані підтверджено об'єктивними дослідженнями. Немовлята на природному вигодовуванні менше хворіють на застуди чи діарею. Але дія цього ефекту зникає одразу після припинення грудного вигодовування, і отже довгострокові переваги для здоров'я, про які так палко говорять ентузіасти природного вигодовування, навряд чи існують.

Якщо ви запропонуєте вихователям будь-якого дитячого садку вгадати, хто з дітей у їхній групі був на грудному вигодовуванні, а хто на штучному, вони не зможуть відповісти", - каже Барстон.

Хтось може стверджувати, що якщо нам відомо про певні переваги грудного молока, не буде нічого поганого в тому, щоб дещо перебільшити їх заради реклами природного вигодовування. Але такий підхід означає позбавити жінок усвідомленого вибору. Медицина більше не повинна патерналістською.

Ніхто не має права дезінформувати людей, коли вони стоять перед таким складним і особистим рішенням в один з найбільш напружених моментів свого життя. Тільки сама жінка може зважити всі за і проти грудного вигодовування, розуміючи як воно вплине на її психічне і фізичне здоров'я, на час, який вона може витратити на своїх інших дітей, або на фінансовий стан родини, який може потребувати її виходу на роботу.

У США відпустка з догляду за дитиною в середньому триває 10 тижнів

Зрештою, якщо жінка працює повний робочий день навіть з дому, годувати дитину виключно грудьми дуже важко. Незліченні брошури і плакати стверджують, що грудне вигодовування є безкоштовним, але це так, тільки якщо мама може дозволити собі піти у відпустку з догляду за дитиною. У США жінки беруть таку відпустку в середньому на 10 тижнів, а майже третина виходять на роботу практично одразу після пологів.

Теперішня пропаганда грудного вигодовування, без сумніву, має свої плюси. З'явилось більше фахової допомоги жінкам, в яких є проблеми з лактацією. А в суспільстві багато говорять про те, що ніхто не може засуджувати жінку за те, що вона годує грудьми в громадському місці.

Звичайно, мова не йде про те, щоби скасувати цю підтримку. Але активісти, як-от Сьюзанн Барстон хочуть, щоб жінки були вільні в своєму виборі, щоби вони могли вирішувати, ґрунтуючись на об'єктивних фактах і особистих обставинах і щоб їхній вибір ніхто не засуджував.

"Має бути спосіб підтримати грудне вигодовування іншими способами, не проголошуючи суміш вселенським злом", - додає Барстон.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.