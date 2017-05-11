Чому ми все менше займаємось сексом

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Сексуальна активність людей помітно знизилася в останні десятиріччя. У чому причини і як вирішити цю проблему, досліджував оглядач BBC Future.

Ми живемо в добу найбільшої сексуальної свободи в історії людства. Нові технології, що з'явились в останні 40 років, як-от протизаплідні таблетки або сайти знайомств (Grindr, Tinder), відкрили безліч можливостей.

Сексуальна революція поступово змінила соціальні норми, зробивши суспільство більш толерантним до гомосексуальності, розлучень, дошлюбного сексу і таких форм сексуальних стосунків, як-от поліаморність та свінгерство.

Тим більш парадоксальним виглядає факт, який підтверджують численні дослідження. Сьогодні ми займаємося сексом менше, ніж раніше.

У березні американські дослідники Джин Твендж, Райн Шерман і Брук Веллс опублікували статтю в "Архіві сексуальної поведінки", в якій зазначили, що американці на початку 2010-их в середньому щороку мали на дев'ять сексуальних контактів менше, ніж наприкінці 1990-х, тобто середня кількість сексу знизилися з 62 разів на рік до 53-х - на 15%.

На початку 2010-тих американці протягом року мали на дев'ять сексуальних контактів менше, ніж наприкінці 1990-х

Зниження сексуальної активності було приблизно однаковим у представників різних статей, рас, національностей, у людей з різною освітою та професійною зайнятістю. Найнижчим цей показник був в одружених пар.

І хоча можна заперечувати, що результати одного дослідження ще нічого не означають, ця тенденція зростає по всьому світу.

У 2013 році Національне дослідження сексуальних стосунків і способу життя (Natsal) показало, що британці віком від 16 до 44 років мали в середньому менше п'яти сексуальних контактів на місяць.

У попередньому опитуванні 2000 року цей показник був 6,2 рази на місяць для чоловіків і 6,3 - для жінок. Ситуація, вочевидь, є найбільш серйозною в Японії, де, як свідчать останні дані, 46% жінок і 25% чоловіків 16-25 років мають "зневажливе" ставлення до сексу взагалі.

Хоча цьому можна знайти багато очевидних пояснень, журналісти BBC Future вирішили дізнатись про глибші причини зниження сексуальної активності людей в усьому світі.

Порно і соцмережі

Перше пояснення, яке лежить на поверхні, - це нові технології, які стають дедалі доступнішими, насамперед, порнографія і соціальні мережі.

Зростання популярності онлайн порнографії дає привід деяким дослідникам вважати "залежність від сексу в інтернеті" психічним розладом. Захоплення порнографією заміняє секс у реальному житті і суттєво знижує сексуальне бажання в спальні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дослідники вважають, що соцмережі і порно руйнують наше сексуальне життя

Порнографію також звинувачують у створенні нереалістичного образу сексу, що призводить до таких психічних розладів, як "сексуальна анорексія" та "сексуальна дисфункція, спровокована порно".

Дослідження 2011 року виявило, що серед 28 тисяч італійців, які регулярно дивляться порно, багато хто відвідує порносайти майже щодня. Як стверджує один з авторів дослідження Карло Фореста, ці люди звикають до "несамовитих зображень" сексуальних стосунків і в результаті мають проблеми із збудженням в умовах реального життя.

Деякі дослідники навіть стверджують, що перегляд порнографії впливає на шанси знайти постійного партнера. Дослідження, опубліковане 2014 року в Eastern Economic Journal виявило залежність між частотою перегляду порнографії і одруженням. Насамперед ця кореляція була помітна серед чоловіків.

І це стосується не лише порнографії.

Соціальні медіа є другою головною причиною, яка відволікає людей від сексуального життя.

Якщо раніше дослідники доводили, що телевізор в спальні суттєво знижує сексуальну активність, тепер таким чинником стали Facebook, Twitter та Instagram.

Утім, не всі вчені погоджуються з такими висновками. Дослідження 2015 року, в якому взяли участь 280 чоловіків, і результати якого опубліковано в журналі Sexual Medicine, стверджує, що перегляд порно 40 хвилин принаймні два рази на тиждень підвищує бажання займатися сексом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сайти знайомств максимально спростили пошуки сексуального партнера, однак, мілленіали, як виявляється, менше займаються сексом, ніж попередні покоління

Те саме можна сказати й про соцмережі. Хоча смартфони й відбирають час у реального життя, сайти знайомств і додатки на кшталт Grindr та Tinder зробили секс більш доступним.

І отже, хоча технології, безперечно, вплинули на наше сексуальне життя, вважати їх єдиною причиною зниження сексуальної активності аж ніяк не можна.

Робота і стрес

Іншим винуватцем часто називають роботу з її стресами, втомою і кількістю часу, який ми проводимо в офісі.

Однак і тут залежність не така очевидна. У 1998 році Джанет Гайд, Джон Деламатер і Еррі Гьюїт опублікували в "Журналі сімейної психології" результати дослідження, які не показали ніякої різниці в сексуальній активності, задоволенні сексом і бажанні в жінок, які працювали повний та неповний день і у домогосподарок.

Навіть навпаки, активне професійне життя, як правило, корелювало й з більшою частотою сексуальних контактів.

Але це не означає, що робота взагалі не впливає на сексуальність. Важливою, проте, виявляється її якість, а не кількість. Робота, яка не приносить задоволення, шкідливіша для психічного здоров'я, ніж навіть безробіття, і це також позначається на сексуальному житті.

Стрес дедалі частіше вважають основною причиною зниження сексуальної активності і задоволення.

Сучасне життя

Серед багатьох інших причин, які погано впливають на сексуальне життя, дослідники називають психічне здоров'я, добробут та відчуття щастя. Останнім часом у західних суспільствах спостерігається справжня епідемія психічних розладів, перше місце з яких посідає депресія і тривожність.

Численні дослідження доводять, що депресія спричинює труднощі в сексуальному житті і знижує статевий потяг. Науковці Твендж, Шерман і Веллс зазначають також, що між зниженням задоволеності життям і зменшенням сексуальної активності є безперечний причинно-наслідковий зв'язок.

Дослідники пояснюють спалах психічних розладів невпевненістю, притаманною сучасному життю, яка насамперед вдаряє по молодому поколінню.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Швидкий темп життя спричинює тривогу, втому і депресію, які негативно позначаються на сексуальному житті

Саме в цього покоління науковці й спостерігають найбільше зниження сексуальної активності. Як підкреслює Джин Твендж, мілленіали займаються сексом менше, ніж покоління X (народжені в 1960-1970 роках) і бебі-бумери (1950-1960 роках) у відповідному віці.

Брак стабільної роботи і житла, страх глобальних катастроф і самотність життя у великих містах погано впливають на психічне здоров'я.

І таким чином, зниження сексуальної активності можна вважати наслідком сучасного життя. Причина не в чомусь одному, а в сукупності багатьох чинників. Це, насамперед, - стрес, напруга на роботі, відсутність стабільності і технології.

Напевно, хтось скаже, що з огляду на надто вільні звичаї в сучасному суспільстві, зниження сексуальної активності - це не так вже й погано. Але секс є важливим. Він робить людину щасливішою і здоровішою, сприяє задоволенню від професійного життя. А головне - багатьом людям секс приносить радість.

Саме тому, по всьому світу активно намагаються вирішити цю проблему. У лютому цього року член муніципальної ради шведського містечка Оверторнеа Пер-Ерік Маскос запропонував ввести для 550 співробітників ради щотижневу оплачувану годину для сексу.

Пан Маскос підкреслив важливість сексу і заявив, що його пропозиція "надасть парам трохи вільного часу лише для себе".

Копирайт изображения Getty Images Image caption В останні десятиліття лікарі дедалі частіше ставлять діагнози - депресія і тривожність

Японія вже давно намагається впоратися з цією проблемою, насамперед через швидке падіння народжуваності в країні.

За народження дитини японcький уряд виплачує батькам премію, а підприємствам рекомендує давати співробітникам більше вільного часу на продовження роду. Так, одна з найбільших японських корпорацій Keidanren заохочувала своїх 1600 корпоративних членів надавати співробітникам більше вільного часу, який вони могли би провести зі своїми родинами.

Щоби підвищити народжуваність, місцева влада видає багатодітним сім'ям талони на продукти, а також фінансує сайти знайомств. Уряд Австралії проводить подібні заходи вже багато років.

Проте, всі ці заходи не вирішують глибинних проблем, тому що не впливають на рівень задоволеності життям, що могло би підвищити сексуальну активність людей.

Оскільки ця проблема - дуже складна, її вирішення також має бути багатовимірним. Воно насамперед вимагає покращення психічного здоров'я людей, на яке погано впливають стреси і ненадійність сучасного життя.

Покращення психічного здоров'я націй не тільки позитивно позначиться на їхньому сексуальному житті, але й поліпшить загальне самопочуття та добробут людей.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.