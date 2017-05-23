А чи правильно ви миєте руки?

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Гаряча вода або холодна? Антибактеріальне мило чи звичайне? Рушник або сушарка? Як виконати цей важливий ритуал найкращим чином, спробувала дізнатися оглядачка BBC Future.

Вимийте руки! Здається, що може бути простіше, але це не зовсім так. Хоча всім відомо, що миття рук після вбиральні, поїздки в громадському транспорті або перед їжею зменшує ризик хвороб, тільки 5% людей завжди миють руки так, як треба.

Спостереження за трьома тисячами людей, які відвідали громадський туалет, показало, що 10% взагалі не мили руки, а 33%, якщо і підставляли руки під воду, то не користувалися милом.

Але це дуже важливо. На жаль, ми не можемо не торкатися нашого обличчя, і таким чином мікроби з рук потрапляють у рот чи ніс, а звідти всередину організму. Бразильські і американські дослідники підрахували, що ми торкаємося поверхні в громадських місцях у середньому 3,3 рази на годину, а рота і носа - близько 3,6 разів.

Отже, той факт, що руки обов'язково треба мити, сумніву не викликає. Але, як це правильно робити, тут думки часто розходяться.

Краще мити гарячою водою?

69% дорослих американців впевнені, що температура води впливає на ефективність миття рук. Звісно, багато бактерій гинуть при високій температурі, але в такому разі вам доведеться мити руки окропом.

Сальмонела, наприклад, виживає при температурі 55 градусів за Цельсієм протягом 10 хвилин. Але якщо ви вимиєте руки такою гарячою водою, ви обпечетесь у перші 30 секунд.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одноразові паперові рушники є найбільш гігієнічним способом висушити руки

Дослідники з Флориди спробували точно з'ясувати, скільки мікробів залишається на руках після миття у воді температурою від 4,4 до 50 градусів за Цельсієм. Для цього волонтерам протирали руки спеціально виготовленим "бактеріальним супом" або сирим яловичим фаршем. А потім промивали у воді певної температури.

Після цього учасники експерименту надягали латексні рукавички із спеціальним розчином всередині. Після ретельного масажу, щоб усі бактерії змились з рук, вчені за допомогою піпетки брали зразок рідини.

Виявилося, що кількість бактерій, які залишились на руках після миття холодною, гарячою або теплою водою, була практично однаковою.

Але демонтувати крани з гарячою водою у громадських туалетах, напевно, не варто. Якщо вода буде надто холодною або надто гарячою, ми не триматимемо руки під краном достатньо довго, щоби змити усі бактерії. А приємно тепла вода сприятиме тому, що ми проведемо біля вмивальнику трохи більше часу.

Антибактеріальне мило більш ефективне?

Це питання бентежило дослідників іще більше. Але практично всі випробування показали, що основна складова антибактеріального мила - триклозан - знищує не більше мікробів, ніж звичайне мило.

Пізніше кілька лабораторних досліджень довели, що триклозан сприяє резистентності до бактерій, а також може впливати на рівень гормонів у тварин. У результаті в США та країнах ЄС триклозан заборонили.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сучасні струменеві сушарки висушують руки за 10 секунд

Отже, мило і вода будь-якої приємної для вас температури - найкращий варіант.

Чи треба руки добре висушувати?

Коли ми поспішаємо, часто просто струшуємо краплі води з рук. Але волога шкіра швидше "збирає" бактерії, до того ж сушка допомагає позбутися тих бактерій, які залишилися на шкірі після миття.

Сушарка для рук або рушник?

Більшість досліджень схиляються на користь одноразових паперових рушників. По-перше, це швидше, ніж електрична сушарка, яка висушує руки в середньому за 45 секунд. Багатьом не хочеться чекати так довго.

Нове покоління реактивних сушарок працює швидше (достатньо всього 10 секунд) і висушує руки так само ефективно, як і паперові рушники.

Проте, деякі дослідники стверджують, що вони настільки потужні, що поширюють мікроби по всій кімнаті. Дослідження, проведене в Вестмінстерському університеті, показало, що найпотужніші сушарки для рук можуть видувати бактерії на відстань від 1,5 до 3 метрів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Головне робити це довше, ніж ви вважаєте за потрібне

Але дослідження проводилися в лабораторіях, а фінансували їх переважно компанії з виробництва паперових рушників або електричних сушарок старого типу.

Вочевидь, для з'ясування цього питання потрібні подальші дослідження, проведені в реальних громадських туалетах, а не лабораторії.

Отже, як виявляється, головне - це довше промивати руки водою, а потім висушувати їх. Будь-які методи, які спонукають вас це робити, і є ефективними.

Велике значення тут також відіграє чистота громадських туалетів. Якщо в них приємно, люди, швидше за все, зупиняться і вимиють руки, як слід.

Неважливо, як саме ви миєте руки, головне робити це довше, ніж ви вважаєте за потрібне. Для того, щоби добре намилити долоні і тильний бік до зап'ястя - а також шкіру між пальцями і під нігтями - потрібно не менше 15-30 секунд.

Щоби визначити правильний час, спробуйте тричі проспівати Happy Birthday. Тільки не голосно, якщо ви в громадському туалеті.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.