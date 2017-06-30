Чи можна плавати після їжі?

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Занурення у воду на повний шлунок вважається небезпечним. Можуть виникнути спазми та біль у животі, навіть є ризик захлинутися. Але чи підтверджують цю поширену думку наукові дослідження?

Пам'ятаю, як нудно тягнувся час у дитинстві, коли після перекусу на пляжі доводилося чекати годину, перш ніж знову пірнути в море.

Мені пояснювали, що плавати на повний шлунок небезпечно. Це може скінчитись спазмами в животі, в результаті чого людина не зможе плисти. Але чи підтверджують це наукові дані?

Причини виникнення спазмів до кінця не зрозумілі. Прямих доказів того, що фізична активність після їжі призведе до них, насправді немає. Хоча відомо, що енергійні вправи спрямовують потік крові від травної системи до шкіри та м'язів рук і ніг.

Отже, якщо їжа в шлунку перетравилася неповністю, може виникнути нудота. Таке саме відчуття з'являється й від сильного страху.

Організм при цьому мобілізується і переходить в режим "бий або тікай". Він призупиняє менш важливі в цю мить процеси, як-от травлення, і скеровує кров до м'язів, щоб людина могла захистити себе або бігти якомога швидше.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Як довго ця година тягнулася в дитинстві

Такі дослідження, однак, проводилися на професійних спортсменах під час бігу на великі дистанції або тріатлону. Звичайно, ці види спорту передбачають набагато більшу фізичну активність і витривалість, ніж плескання дитини у воді.

Професійні плавці не переїдають перед змаганнями, але й стежать за тим, щоб їхній шлунок не був порожнім. Адже щоб показати найкращий результат, потрібні сили.

Протягом довгих перегонів на витривалість, плавці можуть вживати їжу прямо під час запливу. А якщо в них виникають спазми, це радше результат перевтоми, ніж повного шлунку.

Трохи інша річ - кольки в боці, або, як кажуть дослідники, "пов'язаний з фізичною активністю минущий біль у животі". Його природа теж не до кінця зрозуміла.

Спортивний медик з Австралії Даррен Мортон, який вивчає кольки від фізичної активності, виявив, що вони частіше трапляються в професійних плавців, ніж у бігунів. Біль у боці виникав після ситного обіду, навіть якщо він був за одну-дві години до змагань.

Є й гарна новина. Виявляється, що з віком кольки в боці трапляються дедалі рідше.

З віком кольки в боці трапляються дедалі рідше

Одна теорія все ж таки може пояснити, чому після активних вправ виникає біль у боці. Мортон помітив, що кольки частіше виникають у бігунів, якщо вони вип'ють фруктовий сік із концентрату.

Сік спричинює здуття шлунку, в результаті чого виникає тиск на пристінкову очеревину - зовнішній шар черевної стінки. Ця ділянка є дуже чутливою, можливо, через це й виникають кольки.

Якщо здуття шлунку дратує цю ділянку, так само впливатиме на неї й їжа.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Як пояснити це дитині, яка рветься у воду?

Інше питання, чи може людина втонути, якщо у воді дійсно виникне спазм чи кольки? На мілководді, звичайно, можна перечекати напад, ставши ногами на дно, або полежати на спині.

Небезпечною здається тільки така ситуація, коли дитина перебуває на глибині, не має за що вхопитися та й взагалі не дуже добре тримається на воді. Але це ризиковано в будь-якому разі, незалежно від прийому їжі.

Якщо подивитися на статистику, щороку на воді дійсно гине багато дітей. У Китаї, приміром, утоплення - головна причина випадкової смерті дитини. Однак, їжу при цьому не вважають додатковим чинником ризику.

Наприклад, за даними американських центрів із контролю захворювань, основними ризиками є невміння плавати, відсутність огорожі навколо басейнів та недостатній нагляд дорослих.

А от у дорослих головною причиною нещасних випадків на воді є вживання алкоголю.

Попри це, є й інші вагомі причини не дозволяти дитині купатися одразу після обіду. Пообідній час є найбільш спекотним, а у тіні можна уникнути опіків та перегріву.

Однак, як пояснити дитині, яка рветься у воду, що це може бути небезпечно? Можна розповісти про ризик утонути. Хоча нам-то тепер відомо, що наука це не підтверджує.

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