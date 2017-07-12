Як підвищити свій шарм - 5 порад від спецагента ФБР

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Позитивне або негативне враження про вас складається у присутніх в кімнаті незнайомців, щойно ви переступили поріг. Втім, покращити свої шанси на успіх все ж таки можна. Ось п'ять способів, як підвищити свою чарівність.

У кожного з нас є один-два таких знайомих. Він чи вона входить у кімнату повну чужих людей, а залишає її з десятком нових друзів, домовленістю про обід наступного дня або обіцянкою бути представленим бізнес-інсайдеру.

Загальні улюбленці. Як їм вдається так невимушено подобатися геть усім, тоді як іншим доводиться докладати для цього чимало зусиль? Попри те, що харизма здається вродженим талантом, науковцям вдалося розкрити деякі її секрети.

Ми починаємо справляти враження на людей, задовго до того як перекинемося з ними першими словами. Так, дослідження, проведене в Принстонському університеті, показало, що люди здатні зробити висновок про приємність, надійність або компетентність незнайомої людини менш ніж за десяту частку секунди.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Завдяки природному шарму Джеймсу Бонду сходило з рук буквально все

"Хоча деякі риси, приміром, впливовість пов'язують з фізіологічною будовою обличчя, інші, як-от надійність і навіть привабливість, сильно залежать від його виразу", - зазначає професор психології Олександр Тодоров, який описав цей феномен у книжці "Номінальна вартість: непереборний вплив першого враження".

Звичайно, така блискавична оцінка може здатися упередженою, але відбувається вона практично на підсвідомому рівні.

Усміхнене обличчя виглядає більш надійним

І має досить серйозні наслідки. Наприклад, може впливати на наш політичний вибір або, ще гірше, фінансові рішення.

Так, один експеримент показав, що зовнішній вигляд позичальника суттєво впливає на його шанси отримати кредит, навіть коли в працівників банку є інформація про економічний статус людини або її кредитну історію.

Усміхайтеся

Дослідження професора Тодорова показали, що люди сприймають усміхнене обличчя як більш надійне і доброзичливе.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ми починаємо справляти враження на людей, задовго до того, як перекинемось з ними першими словами

Проте, перше враження не обов'язково має бути останнім. Навіть, у тих ситуаціях, коли спочатку ви не дуже сподобались, завоювати симпатії все ж таки можливо, впевнений професор Тодоров.

Якщо пізніше вам вдасться познайомитись з людиною ближче і вразити її, вона може змінити свою першу думку про вашу особистість.

Вмикайте чарівність

Саме в цей момент у вас і з'являється шанс виявити всю свою чарівність, вважає Олівія Фокс Кобейн, консультант із питань кар'єри і авторка книжки "Міф про харизму".

На її думку, шарм - це вміння подобатись, здатність зробити так, щоб людям було приємно з вами спілкуватись.

Попри поширений стереотип, привабливі люди мають переваги в професійному житті і в ділових стосунках. Підприємці з кращими соціальними навичками досягають більшого успіху в бізнесі, а працівники, які вміють зачаровувати, отримують кращі посади.

Сьюзан де Жанаш, доцент кафедри менеджменту з Університету Сіетла, підкреслює, що навички міжособистісного спілкування стають дедалі важливішими в професійному середовищі, оскільки старі ієрархічні структури відходять у минуле.

Копирайт изображения Social Perception Lab / Princeton University Image caption Радісний вираз обличчя справляє довірливе враження

Втім, чарівності можна навчитися, впевнений психолог і колишній агент ФБР Джек Шафер, який тепер проводить тренінги про те, як подобатись людям.

У своїй книжці "Вмикаємо чарівність" (The Like Switch) Шафер наводить приклад відомого американського телеведучого Джонні Карсона, який багато років вів популярну програму Tonight Show на каналі NBC.

Карсон роками не давав інтерв'ю, а одного разу розповів журналісту LA Times, що після шоу майже ніколи не залишався на вечірки з гостями.

"Карсон був інтровертом, який навчився бути екстравертом на камеру, - розповідає Шафер. - Щойно шоу завершувалося, він ховався в свою мушлю і поспішав додому. Але на екрані телевізора він був надзвичайно веселим, завжди сміявся і дотепно жартував".

Піднімайте брови

Так що треба зробити, щоб підвищити свій шарм? Шафер каже, що чарівність починається з піднятих брів.

"Наш мозок підсвідомо визначає в навколишньому середовищі друзів або ворогів, - пояснює фахівець. - Коли ми наближаємось до незнайомої людини, три речі сигналізують про наші добрі наміри: швидкий рух бровами вгору, а потім вниз, легкий нахил голови та усмішка".

Головне - зробити це невимушено, щоб ваше обличчя не виглядало як гримаса маніяка.

Міміка, яка демонструє добрі наміри: швидкий рух бровами вгору, а потім вниз, легкий нахил голови та усмішка

Наступний крок - це спілкування, темою якого має стати ваш співрозмовник. Тобто ви маєте говорити про нього, а не про себе.

"Золоте правило дружби полягає в тому, щоб дати людям відчути свою значущість. Якщо людині подобається, як вона почувається поруч з вами, ви їй теж подобатиметеся", - каже Шафер.

Але це діє, тільки коли ваш інтерес до співрозмовника дійсно справжній, додає Олівія Кобейн.

"Уявіть, що ваш співрозмовник - герой артхаусного фільму, - радить Кобейн. - Такі персонажі зазвичай поступово розкривають всю глибину своєї особистості. Ваше уважне спостереження за манерами співрозмовника справить враження щирої зацікавленості".

Якщо цей прийом вам не вдається, спробуйте роздивитись колір очей співрозмовника. Такий тривалий зоровий контакт вдало імітує інтерес до персони навпроти.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американський телеведучий Джонні Карсон, інтроверт за своєю природою, навчився "вмикати шарм" перед камерою

Шафер радить зробити припущення про почуття людини.

"Колись я зустрів у ліфті студента, який виглядав дуже задоволеним, - розповідає Шафер. - Я сказав йому: "Схоже, у вас чудовий день". І хлопець розповів мені, як щойно отримав високий бал на іспиті, до якого готувався цілий тиждень. Уся ця розмова була для нього дуже приємною".

Якщо ви краще знайомі з вашим співрозмовником, цю техніку можна застосувати ще ефективніше.

"Замість прямих лестощів, дозвольте людям самим полестити собі", - радить Шафер.

"Приміром, якби я дізнався ваш вік, я міг би сказати: "Вам лише 30 років, а ви вже пишете для BBC? Не так багато людей досягають такого".

Багато хто почувається ніяково в ситуації, коли потрібно завести ділове знайомство, а тему для розмови знайти не вдається. Спеціалісти радять згадати, що вам відомо про цю людину.

"Ви можете, приміром, сказати: "Я чула про чудові новини у вашому житті, розкажіть, як все пройшло", - додає Сьюзан де Жанаш.

Знайдіть спільну тему

Дослідниця також пропонує зробити акцент на спільних інтересах, навіть якщо ваші погляди на конкретне питання розходяться.

Чарівні співрозмовники завжди вміють знаходити такі спільні теми, навіть коли здається, що поговорити немає про що.

"Якщо ви не погоджуєтесь зі своїм співрозмовником, спробуйте все ж таки уважно вислухати його. Дослідження показують, що люди часто надто поспішають висловити свою позицію", - зазначає де Жанаш.

"Ви можете дотримуватися геть протилежної думки, але все ж знайти щось спільне з вашим співрозмовником", - додає вона.

Якщо ви стежите за актуальними подіями та новинками в свої галузі, спільна тема для обговорення знайдеться завжди.

Повторюйте жести співрозмовника

"Віддзеркалення" мови тіла вашого співрозмовника - ще один спосіб завоювати його симпатію. Коли люди, спілкуючись, починають підсвідомо повторювати рухи одне одного, це ознака зацікавленості, каже Шафер.

Розповідайте подробиці про себе поступово, крок за кроком, щоб підтримувати інтерес співрозмовника

"Це також спосіб перевірити, як розвивається ваша бесіда. Якщо ви змінюєте положення тіла і ваш співрозмовник робить те саме, значить, усе іде добре", - пояснює фахівець.

Ті, хто займається продажами, безумовно, використають цей момент, щоб почати розхвалювати товар.

Якщо ви бажаєте, щоб стосунки з вашим новим другом, не втратили швидко новизни, можна застосувати прийом, який Шафер називає "технікою Гензеля і Гретель".

Багато хто з нас припускається поширеної помилки: ми одразу вивалюємо на нових знайомих надто багато інформації про себе.

Натомість Шафер радить розкривати подробиці свого життя поступово, крок за кроком. Кожна нова деталь вашої біографії має викликати інтерес, інтригувати.

Копирайт изображения Alamy Image caption Швидкий рух бровами вгору може заохотити до спілкування з вами, тільки не забудьте усміхнутись, інакше ваше обличчя виглядатиме м'яко кажучи дивно

Втім, бувають ситуації, коли вам потрібно сподобатись людині дуже швидко.

Джек Шафер готовий поділитися кількома стратегіями на цей випадок. Його 20-річний досвід роботи у ФБР передбачав між іншим вміння швидко втертися в довіру і змусити людину відповідати на відверті запитання.

Одна із технік полягає у тому, що ви робите припущення: "Ви говорите так, ніби вам років 25-30". Зазвичай, співрозмовник або підтвердить це, або уточнить: "Мені 35".

Інший підхід - техніка quid pro quo (пам'ятаєте доктора Лектора?). Коли ви розповідаєте щось особисте, ваш співбесідник теж може поділитися деякими відвертими подробицями свого життя.

"Дослідження доводять, що чим швидше людина починає ділитися особистою інормацію, тим швидше розвиваються стосунки", - зазначає Шафер.

"Тож, якщо я хочу вам щось продати, я можу розповісти відверті подробиці про себе, а коли мені вдасться завоювати вашу прихильність, то й продати вам товар буде легше".

І нарешті завоювати довіру людини іноді можна, просто перебуваючи поруч з нею.

На початку своєї книжки "Вмикаємо чарівність" Шафер згадує історію про іноземного спецагента, який перебував під вартою у США.

Щодня Шафер приходив до нього в камеру і мовчки сидів із газетою в руках. Згодом інтерес пересилив страх, і шпигун сам розпочав розмову.

"Отже, спочатку я просто сидів поблизу від нього і чекав, - розповідає Шафер. - А потім поступово почав збільшувати контакт, я нахилявся ближче до нього, уважніше дивився в очі і таке інше".

Це зайняло кілька місяців, але зрештою Шафер отримав те, що хотів.

Отже, наступного разу, коли ви увійдете в кімнату з незнайомими людьми, докладіть трохи зусиль і, можливо, саме ви станете тим загальним улюбленцем, перед шармом якого просто не можна встояти.

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