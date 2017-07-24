Як визначити характер людини за її розмовою

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Чи могли би ви визначити вдачу незнайомців, випадково почувши їхню розмову в автобусі?

Чи може те, що вони кажуть, і як висловлюють свої думки, розповісти про їхню особистість? А якби ви прочитали маленьке оповідання? Чи проглядає крізь рядки слів вдача його автора?

Нам часто радять добре подумати, перш ніж щось сказати. Але, виявляється, що слова, за допомогою яких ми формулюємо свої думки, можуть розповісти про нас набагато більше, ніж те, що ми намагаємось донести слухачу.

Дослідники знайшли чимало підтверджень тому, що те, як ми висловлюємо думки, - в розмові чи дописі в соцмережах - дозволяє досить точно визначити наш характер. Навіть вибір електронної адреси може бути доволі красномовним.

На перший погляд, тут немає нічого дивного. Звичайно, екстраверти* балакають більше і гучніше, ніж їхні більш стримані знайомі. Вони також схильні розмовляти швидше.

(* В статті використовуються назви рис особистості за прийнятою в сучасній психології моделлю, яка складається з п'яти основних аспектів: відкритість досвіду, сумлінність, екстраверсія, доброзичливість, нейротизм. - Ред.)

Жінки-екстраверти обожнюють спілкуватися в групових чатах, а чоловіки-інтроверти частіше розмовляють самі з собою.

Але особистості з різними темпераментами також дуже по-різному користуються мовою.

Кілька років тому група дослідників під керівництвом Каміля Б'юкебума з Вільного університету Амстердама провела невеликий експеримент.

Вчені запропонували групі з 40 волонтерів проглянути кілька фотографій із різноманітними соціальними ситуаціями та вголос описати, що на них відбувається.

Дослідники з'ясували, що екстраверти надають перевагу абстрактним висловлюванням, тоді як інтроверти формулюють свої думки більш конкретно.

Екстраверт: "Ця стаття - чудова".

Інтроверт: "Ця стаття - дуже інформативна".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Як і всі екстраверти, Мухаммед Алі був балакучим і гучно розмовляв

Цьому відповідають й висновки інших досліджень. Наприклад, що інтроверти (англомовні, в даному випадку) частіше використовують артиклі the / a, які потрібні для опису окремих об'єктів чи подій.

Вони зазвичай висловлюють свою думку обережніше, використовуючи слова зі значенням сумніву ("можливо", "мабуть"), а також поняття, які можна визначити в конкретних числах.

Екстраверти: "Ходімо поїмо".

Інтроверти: "Може, нам з'їсти по сендвічу".

З точки зору психології, це цілком обґрунтовано. Життя багатьох екстравертів - більш насичене. Вони, як правило, частіше вживають алкоголь, мають більше сексуальних партнерів та більш схильні до ризику, ніж інтроверти.

І отже, в мовленні вони також більш самовпевнені: вони сміливо оперують фактами, висловлюють свої думки більш спонтанно і схильні до перебільшень.

Взаємозв'язок між особистістю та мовленням виявляється й на письмі.

Дослідники Джейкоб Хірш та Джордан Петерсон із Торонтського університету попросили студентів описати свій минулий досвід та плани на майбутнє.

Науковці помітили, що учасники, які набрали високі бали за показником екстраверсія, частіше використовували слова, які описують стосунки. Що цілком виправдано, оскільки екстраверти ведуть активне соціальне життя, зазначили експерти.

Йдеться не лише про екстравертів та інтровертів - інші аспекти особистості також відбиваються в мовленні.

Люди відкриті досвіду багато говорять про почуття, у мовленні невротиків більше відчувається тривога та невпевненість у собі, а сумлінні особистості частіше використовують слова, пов'язані з досягненнями та професійною діяльністю.

Невротик: "Мені так сумно".

Відкритий досвіду: "Тобі просто треба виговоритися".

Сумлінний: "Ми можемо над цим попрацювати".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Особистості широких поглядів частіше використовують дієслова зі значенням "писати"

Типи особистості яскраво відбиваються й в написанні художніх творів.

У 2010 році німецькі психологи провели експеримент, під час якого вони запропонували 100 учасникам написати невелике оповідання і використати в ньому п'ять слів-підказок: "авіакатастрофа", "покоївка", "феєрверк", "Середньовіччя" та "супермаркет".

Дослідження показало, що твори учасників із широкими поглядами були більш оригінальними, а доброзичливі особистості частіше писали про стосунки між людьми.

Цікаво, що коли групі випробуваних показали оповідання інших учасників і попросили визначити риси особистості їхніх авторів, вони зробили це досить точно. Принаймні стосовно таких особистісних параметрів, як відкритість досвіду та доброзичливість.

Згадані дослідження переважно аналізували монологічне мовлення. А як щодо спілкування з іншими?

Один такий експеримент показав, що якщо в одній кімнаті зібрати інтровертів, їхні розмови врешті-решт зведуться до обговорення проблем: "Я маю шукати нову квартиру, бо мої сусіди по кімнаті зводять мене з розуму".

Копирайт изображения Getty Images Image caption ...Тоді як у мовленні екстравертів частіше лунають дієслова зі значенням "пити"

А от розмови екстравертів зазвичай охоплюють ширший спектр тем і вони частіше присвячені приємним речам та розвагам: "Обожнюю бігати" і "Стейнбек - дивовижний письменник".

Але це знову ж таки відповідає тому, що багатьом відомо й так: екстраверти більше за інших вміють просто насолоджуватися життям.

Звичайно, сьогодні ми спілкуємось переважно в чатах, електронних листах, блогах та соцмережах.

Виявляється, що ми так само відкриваємо риси своєї особистості й у віртуальному просторі.

Дослідники з Університету Техасу в Остіні проаналізували вміст близько 700-та блогів загальним обсягом у сотні тисяч слів.

Вони виявили, що слова, які використовували їхні автори, в цілому співвідносилися з тим, як вони самі описували себе. Наприклад, ті, хто оцінив себе, як приємну особистість, використовували помітно менше лайливих слів.

Дослідники, однак, пішли ще далі, спробувавши прослідити зв'язок між рисами характеру та використанням певних слів.

Вони з'ясували, приміром, що особистості широких поглядів частіше використовували дієслова зі значенням "писати", а екстраверти - зі значенням "випивати".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відомий актор-трансвестит РуПол називає себе інтровертом, який добре замаскувався під екстраверта. Як і всі інтроверти, він схильний формулювати свої думки більш конкретно

Аналіз дописів у Twitter виявляє схожу ситуацію.

Екстраверти більше говорять про позитивні емоції та ситуації спілкування з людьми.

А невротичні (або емоційно нестабільні) особистості, як правило, частіше використовують займенники першої особи однини - "я" та "мені".

Екстраверт: "Ми такі щасливі!"

Невротик: "Я добре провів / провела час".

У це важко повірити, але зв'язок між рисами особистості та мовленням є настільки послідовним, що учасники того ж експерименту безпомилково визначали характер незнайомих їм людей лише за їхніми дописами в Twitter.

Насправді, ми завжди намагаємося розшифрувати, що за людина перед нами, майже підсвідомо аналізуючи те, як вона розмовляє.

Процес оцінювання інших людей - практично неминучий. Однієї електронної адреси або імені в соцмережах достатньо, щоб ми почали складати своє враження про іншу людину.

Так, приміром, ті, в чиїй електронній адресі багато цифр, здаються нам більш легковажними, а власники жартівливої електронної адреси (honey.bunny77@hotmail.de) - екстравертами, хоча дослідження показують, що це не завжди так.

Думка про те, що ми відкриваємо надто багато про себе щоразу, коли щось говоримо або пишемо, може бентежити. Насамперед, якщо ви не надто відверта особа.

Але це також дає можливість справляти на інших людей бажане враження.

Змінивши свої мовленнєві звички, ми могли би видавати себе за того, ким хотіли би бути.

Якщо це про вас, тоді у вашій особистості безумовно є щось підступне.

А поки ви не здогадались, які риси притаманні автору цієї статті, я краще поставлю крапку.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.