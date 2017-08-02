Історія дівчини, яка втекла від трьох матерів та 27 братів і сестер

Копирайт изображения Faith Bistline Image caption "У мене було три матері та 27 братів і сестер", - розповідає Фейт Бістлайн, яка народилась у родині мормонів-полігамістів

Фейт Бістлайн виросла в родині, яка сповідує культ полігамії. 2011 року дівчина втекла. В інтерв'ю BBC Future вона розповіла, яким було життя в релігійній комуні.

За 140 км на північний схід від Великого каньйону в безплідній пустелі, оточеній червоними скелями та величними каньйонами, лежить містечко Шорт-Крік (зараз відоме як Колорадо-Сіті).

Його заснували послідовники Фундаменталістської церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів - групи, яка відкололося від релігійної течії мормонів на початку XX століття.

Спільнота відома надзвичайно консервативним способом життя: тут заборонені телебачення та інтернет, жінки носять довгі сукні.

Комуна сповідує полігінію - вид полігамії, при якому чоловік може мати кілька дружин.

Після низки скандалів лідер релігійного руху Воррен Джеффс потрапив до в'язниці. Але комуна, яка мешкає в містах Гільдале та Колорадо-Сіті, продовжує вести спосіб життя, започаткований ще сторіччя тому.

Багаторічна практика полігамії призвела до серйозних генетичних проблем. Нещодавно лікарі виявили у кількох дітей спільноти дефіцит фумарази, порушення метаболізму, яке впливає на розвиток мозку.

Це генетичне захворювання є надзвичайно рідкісним - медикам відомі лише 13 випадків за всю історію. Однак хворобу діагностували у восьми дітей, що мешкають у родині полігамістів.

Журналістка BBC Future поговорила з колишньою мешканкою цієї релігійної спільноти і розпитала її про полігамний спосіб життя та ніч, коли дівчина вирішила втекти.

Розкажіть про свою родину

У мене три матері і 27 братів та сестер. Найстаршому брату - десь 42, а наймолодшому були чотири, коли я втекла, отже тепер йому має бути 10 років.

Мого батька вигнали, коли мені було 13 років, з того часу я його не бачила.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Комуна мормонів в Колорадо-Сіті в штаті Аризона веде полігамний спосіб життя

Окрім одного випадку, коли він прийшов на похорон мого дідуся за шість місяців після того, як його вигнали. Але він не впізнав багатьох із нас, це було якось дивно.

Майже кожен дорослий у Колорадо-Сіті перебуває у полігамному шлюбі.

Вони вірять, що чоловік повинен одружитися принаймні з трьома жінками, щоби потрапити в рай. Звичайно, не всім вдається мати багато дружин. Для цього чоловіка мають визнати гідним.

Тому у декого - лише одна чи дві жінки.

Яким було ваше повсякденне життя?

Ми вставали о п'ятій ранку. Вся родина збиралася на урок Біблії, під час якого батько читав нам проповіді пророка.

Після цього ми всі ставали на коліна в коло і молилися. Потім одна з матерів готувала сніданок, а батько йшов на роботу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідер секти полігамістів Воррен Джеффс 2011 року був засуджений до довічного ув'язнення за зґвалтування двох неповнолітніх

Дехто з матерів також працювали, вони теж йшли на роботу, а одна з них залишалася з дітьми.

Я була в школі цілий день, а ввечері після обіду ми знову збиралися на молитву.

Кожен день був однаковим.

Зрештою ви також мали би вийти заміж?

Звичайно. Це була система. Щоби одружитися або вийти заміж, ваш батько мав піти до Воррена Джеффа і сказати: "Мій син чи донька готові".

Після цього Джефф влаштовував їх в якийсь шлюб. Якщо ви були першою дружиною вашого чоловіка, з часом у нього могла з'явитися ще одна.

Якщо у деяких чоловіків є кілька дружин, чи означає це, що в інших може не бути жодної?

Такої проблеми зазвичай не було, тому що багатьох молодих чоловіків виганяли із спільноти, коли вони ще були підлітками. Хтось з них дивився фільми, а це заборонено. Отже, дівчат залишалося більше, ніж хлопців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Повсякденне життя в комуні: чоловіки працюють, жінки доглядають дітей

Чому вигнали вашого батька?

Насправді він цього так ніколи і не дізнався. Але коли Воррена Джеффа арештували, поліція оприлюднила його записи.

Виявилося, що він вів облік абсолютно всього. Він вирішив, що мій батько здав його ФБР. Можливо, це й стало причиною.

А хтось із ваших братів також залишив комуну?

Так, три моїх брати. Один через кілька років після того, як пішов, вступив до коледжу, де вивчав біофізичну інженерію. Два інших живуть у Лос-Анджелесі. Один з них все ще намагається покаятися, бо хоче повернутися в релігію.

Другий спочатку теж хотів, але тепер ніби вже пристосовується до зовнішнього світу. Після того як ви залишаєте комуну, вам не дозволяють спілкуватися із сім'єю. Отже, про життя братів я дізналась тільки тоді, коли втекла.

Ви коли-небудь ставили під сумнів цю релігію?

У церкві нам завжди казали, якщо у вас є якісь питання, забудьте. Вони мали на увазі, що нам не треба ні про що хвилюватися, тому що Воррен Джефф знає, що робить. Я не думаю, що люди багато обговорювали це, адже за ними стежили.

Копирайт изображения Faith Bistline Image caption Фейт Бістлайн до і після того, як вона залишила комуну мормонів, чия релігія вимагає, щоби жінки носили довгі сукні

Я була впевнена, що народитися в спільноті Церкви було благословенням. Нас лякали, що зовнішній світ - дуже поганий, нечестивий. Я вірила, що звичайні люди страшенно страждають.

Коли я намагалася вирішити, чи треба мені піти, я подзвонила своєму братові, який залишив комуну за шість років до цього. Я спитала в нього, чи не шкодує він, і він сказав, що це найкраще, що він зробив у житті.

Ось тоді я раптом почала замислюватися, в мене виникли питання.

Коли ви вирішили втекти?

Після зустрічі зі своїм хлопцем. Спочатку я просто думала зателефонувати йому. Я розсердилася, тому що він почав всім розповідати, що ми зустрічаємось, а це ж заборонено. Тоді він вже залишив комуну, але приїжджав у місто, щоби побачитися з друзями.

Зрештою ми все ж таки зустрілися.

Навколо мого будинку була висока цегляна стіна, і він припаркував авто так, щоби його не було видно. Я непомітно прокралася з дому, але незабаром родина помітила мою відсутність.

П'ятеро моїх братів ускочили у вантажівку і кинулися за мною. Мій хлопець дуже хвилювався.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Комуна Фундаменталістської церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів мешкає у маленькому містечку посеред червоних скель Великого Каньйону

Брати вимагали, щоб ми зупинились. Але коли я спитала, що вони збираються зробити, вони відповіли, що зламають моєму хлопцеві шию.

Ми поїхали ще швидше. Вже почало темніти, і коли ми повернули за ріг, ми ледь не врізалися. Я злякалася, попросила пригальмувати і вистрибнула з авта. Тоді мої брати забрали мене додому.

Наступного дня мені вдалося перетнутися з моїм хлопцем, якого я бачила лише кілька разів до цього, і він дав мені телефон, щоби ми могли зв'язатися.

Я сховала його у бюстгальтері. Пізніше вночі я ввімкнула телефон і побачила повідомлення від нього: "Я тебе кохаю".

Як ви втекли?

Через кілька місяців мене вигнали з церкви, але залишили в комуні - так вони карають людей. Моя сім'я почала цуратися мене. Це було дуже боляче, і саме тоді я зрозуміла, що маю піти.

Мій хлопець заїхав за мною вночі, він припаркував авто за цегельною стіною і вимкнув фари. У його маленькій машині було ще п'ятеро людей, але мені вдалося прихопити кілька сумок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Я була здивована, що мене не вдарила блискавка, коли я втекла"

Я забрала всі свої щоденники, коробку з листами, три пари джинсів і три сорочки. Я залишила весь традиційний одяг, який носила в комуні, окрім сукні, яка була на мені.

Мені так промили мозок, що я була здивована, що мене не вдарила блискавка, коли я втекла.

До чого було звикнути найскладніше?

Все було геть іншим, але я намагалася пристосуватись. Це звучить дико, але я довго не знала, що робити з моїм волоссям. Ми завжди носили його підібраним назад, і я ніяк не могла зрозуміти, як у дівчат воно так красиво лежить довкола обличчя.

Ще одна річ - макіяж. Я довго не могла навчитися фарбувати очі так, щоби не вимазати всі повіки. І мені знадобився цілий рік, щоби звикнути до штанів.

Я раптом відчула себе дуже привабливою - у мене з'явилися ноги!

Чи вважаєте ви полігамний шлюб правильним?

Ні, в жодному разі. Я думаю, це - несправедливо. В полігамних шлюбах, які я бачила, чоловіки були на головних позиціях, а жінки - нижчі за статусом.

Для мене це неприйнятно. Я вірю в рівність статей, а в полігамії це не так.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.