10 найкращих фільмів про кінець світу

Якщо кінець світу дійсно неминучий, краще підготуватися до нього заздалегідь.Як вижити на постапокаліптичній Землі? Відповідь можна знайти в кінематографі, який уже не одне десятиріччя захоплюється цією темою.

Режисери й сценаристи уявляють усі можливі варіанти кінця світу - від ядерної війни й екологічної катастрофи до смертельного вірусу, що вражає людство.

Якщо вам пощастить вціліти, вижити на спустошеній планеті допоможуть поради з цих кінострічок.

Вітаємо у Зомбіленді

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Лише за два місяці після того, як мутований вірус коров'ячого сказу потрапив у бургер, люди перетворюються на кровожерливих зомбі, що харчуються плоттю.

Одним з небагатьох уникає цієї долі студент коледжу на ім'я Коламбус (Джесс Айзенберг).

Йому вдається не перетворитися на людський "Хеппі Міл" тільки завдяки тому, що він педантично дотримується правил, які стають його фірмовим жартом: "завжди перевіряй заднє сидіння авта" і "стережись туалетів".

На шляху додому Коламбус зустрічає Таллахассі (Вуді Харрельсон), а трохи пізніше вони знайомляться з двома аферистками (Емма Стоун та Абігейл Бреслін), які шукають сховку.

Четверо незнайомців (які кличуть одне одного за географічними назвами, де вони зустрілися, щоб не прив'язуватися) проводять час, розправляючись з ходячими мерцями.

Вони роблять це у дуже винахідливі способи за допомогою будь-чого, що трапиться під руку: дверцятами автомобіля, кувалдою, садовими ножицями.

Комедійний серіал також примітний однією з найкращих епізодичних ролей, яку виконала зірка кінематографу. Але щоб дізнатися, про кого йдеться, вам доведеться подивитися "Зомбіленд".

Світанок мерців

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Це - ще один сценарій із таємничим вірусом, який змушує померлих оживати і полювати на живих людей.

Чотири герої, які уникнули зараження, ховаються всередині торгового центру. Але поступово вороже кільце навколо них звужується - сотні зомбі, повільно рухаючись, заполоняють паркінг та ескалатори.

Героям також доводиться боронити будівлю від банд мародерів.

Це - римейк однойменного фільму 1978 року Джорджа А. Ромеро, який є чудовою сатирою на суспільство споживацтва.

28 днів потому

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Намагаючись звільнити з лабораторії піддослідних шимпанзе, активісти руху за права тварин ненавмисне випускають небезпечний вірус сказу, який швидко заражає усіх британців.

Чотири тижні потому Джим (Кілліан Мерфі) прокидається після коми і з'ясовує, що йому вдалося уникнути вірусу, доки він був у лікарні.

Цей амбіційний незалежний проект британського режисера Денні Бойла є одним із перших касових фільмів, знятих на цифрову камеру.

Режисер відроджує жанр зомбі-апокаліпсису, створюючи абсолютно новий тип ходячих мерців.

На відміну від зомбі минулих поколінь, мерці Бойла пересуваються з блискавичною швидкістю, що створює дієвий ефект жаху.

Шалений Макс: Дорога гніву

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Ядерна катастрофа знищує цивілізацію, перетворюючи Землю на мертву пустелю, де головними цінностями стають вода і бензин.

Макс Рокатанські, якому вдається вижити в глобальній катастрофі, потрапляє у полон до тиранічного правителя Несмертного Джо.

Макса втягують у дорожні перегони з броньованим трактором-причепом, водієм якого виявляється імператриця Фуріоза (Шарліз Терон).

Вона зрадила диктатору Джо і намагається дістатися безпечного сховку в Зеленому Місці.

Головну роль у довгоочікуваному продовженні постапокаліптичної трилогії режисера Джорджа Міллера виконав Том Гарді. У попередніх серіях франшизи Макса зіграв Мел Гібсон.

Мінімум діалогів, максимум екшену та надсучасні спецефекти дозволяють віднести "Шаленого Макса" до небагатьох справжніх блокбастерів.

А щоб додати апокаліптичному сюжету похмурості, подивіться чорно-білу версію стрічки, яку сам режисер вважає найкращим варіантом фільму.

Дванадцять мавп

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1996 року група активістів під назвою "Армія 12 мавп" випускає смертоносний вірус, що вбиває п'ять мільярдів людей.

Ті, хто вижили, через отруйне повітря змушені жити під землею. Майже 40 років по тому злочинця Джеймса Коула (Брюс Вілліс) відправляють "добровольцем" у минуле, щоби попередити людство.

Але в далекому 1990-му його пророцтва лунають як маячня божевільного, і Коула ув'язнюють в психіатричній лікарні.

Антиутопія Террі Гільяма, знята за мотивами короткометражної стрічки 1962 року "Злітна смуга", рясніє чудовими візуальними ефектами та нетривіальною сюжетною лінією, насолодитися якими навряд вдасться за один перегляд.

Сталкер

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У похмурому майбутньому три герої вирушають до Зони - забороненого місця зі спотвореною реальністю.

Проводир, або "сталкер", веде письменника та вченого до занедбаної пустелі, в якій є таємнича місцина, де, за чутками, здійснюються найпотаємніші бажання.

Це - вільна екранізація фантастичної повісті братів Стругацьких "Пікнік на узбіччі", знята Андрієм Тарковським у 1971 році.

Фільм сповнений пронизливої атмосфери пророцтва, оскільки неминуче викликає паралелі з зоною відчуження на Чорнобильській АЕС.

Доктор Стрейнжлав

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Випущена 1964 року, в розпал холодної війни, чорна комедія Стенлі Кубрика "Доктор Стрейнжлав або Як я припинив хвилюватися і полюбив бомбу" висміює доктрину "взаємно гарантованого знищення" і, безумовно, є одним з найцікавіших фільмів про ядерний апокаліпсис.

Божевільний генерал армії США Джек Ріппер (Стерлінг Гейден), який вирішив, що фторування води в трубопроводі є підступним нападом комуністів, віддає наказ про ядерну атаку на Радянський Союз.

Президент США (Пітер Селлерс), його радники та інші політики відчайдушно намагаються відкликати бомбардувальників, щоб запобігти ядерній війні.

Комедія не втрачає актуальності й сьогодні, оскільки воєнні амбіції політиків не вщухають й досі.

Останній нащадок Землі

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Знятий за мотивами однойменного роману Філліс Джеймс, фільм-антиутопія мексиканського режисера Альфонса Куарана оповідає про майбутнє людства, в якому за останні 18 років не народилось жодної дитини.

Цивілізація перебуває на межі зникнення, і лише Великій Британії вдається зберегти видимість порядку. Однак наплив біженців змушує уряд оточити країну армією, яка затримує мігрантів.

Колишній політичний активіст Тео (Клайв Оуен) знайомиться з біженкою на ім'я Кі, яка дивом виявилася вагітною.

Тео намагається врятувати дівчину від терористичних угрупувань, які прагнуть використати її дитину в політичних цілях. Моторошно правдоподібно.

Дорога

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Після глобальної катастрофи, що сталася з невідомих причин, у світі загинуло практично все живе.

Спустошеними землями Америки мандрують батько (Вігго Мортенсен) і син (Коді Сміт-Макфі), намагаючись дістатися узбережжя.

Все, що вони мають, це візок із супермаркету із залишками їжі і гвинтівку, щоб захиститися від канібалів.

Заснований на подіях однойменного роману Кормака МаккКарті, фільм створює доволі моторошне, але дуже емоційне уявлення про можливий кінець світу.

Зауважте, стрічка - не для романтичного побачення.

Акіра

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Чи мали б ми "Матрицю", "Петлю часу", "Початок" або серіал "Дивні дива", якби 1988 року японський режисер Кацухіро Отомо не зняв "Акіру" - фільм-аніме в жанрі кібер-панк?

Вплив японського аніме на телебачення та кіно важко переоцінити. Саме завдяки йому анімаційні фільми почали створювати зі складними сюжетами та на серйозні теми.

Після Третьої світової війни (спричиненої таємничою подією), токійські байкери випадково розкривають секретний військовий проект.

Його члени проводять досліди над дітьми-мутантами із дивними телекінетичними здібностями, намагаючись використати їх у якості зброї.

Після виходу "Акіри" на заході спалахнув інтерес до японської культури. Навіть 30 років по тому фільм не втрачає своєї актуальності.

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