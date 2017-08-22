Чи можуть харчові добавки покращити зір?

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Деякі дослідники стверджують, що прийом добавок із пігментом, який міститься в шпинаті та яйцях, може покращити зір і навіть роботу головного мозку. Чи справді це так?

Зазвичай ми й не замислюємося про те, що в нас є зір, проте здатність бачити - це одне з найбільш дивовижних сенсорних відчуттів нашого організму.

Наші очі здатні не лише розрізняти предмети на відстані, але й бачити незлічену кількість кольорових відтінків.

Для здоров'я очей, перш за все, необхідні пігменти, які мають назву макулярні каротиноїди. Саме вони надають моркві помаранчевого кольору, а броколі - фіолетового.

Вони здатні перетворюватися на вітамін А і захищають сітківку від шкідливого впливу ультрафіолетових променів.

В останні кілька років дослідники довели, що прийом дієтичних добавок із цими пігментами можуть суттєво покращити зір.

Вони допомагають гостріше сприймати кольори та контрасти, зменшують засліплення від яскравого світла та прискорюють відновлення зору після нього.

Макулярні каротиноїди також прискорюють обробку візуальної інформації в головному мозку та навіть покращують далекий зір.

Добавки не можуть замінити окуляри людям із вадами зору, приміром, короткозорістю. Але чи можна покращити зір здорових очей за допомогою щоденної пігулки?

У природі існує понад 600 видів каротиноїдів, які відповідають за розмаїття кольорів у фруктах і овочах. Наш організм не вміє виробляти їх сам. Тому ми отримуємо їх із харчів у процесі метаболізму.

Харчові добавки з каротиноїдами вже давно успішно використовують для лікування проблем із зором у людей похилого віку.

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Вікова макулярна дегенерація (ВМД) пошкоджує ділянку на задній стінці сітківки і є основною причиною сліпоти в мешканців розвинених країн.

Проте в останні декілька років учені почали активно досліджувати питання, чи можуть харчові добавки поліпшити зір і у здорових людей.

Покращують зорові функції

Дослідження 2013 року, в якому взяли участь 150 людей зі здоровим зором, показало, що високий рівень макулярного пігменту в очах зменшує засліплення від яскравого світла та прискорює відновлення зору після нього.

Інше дослідження, в якому взяли участь 120 водіїв транспортних засобів без вад зору, показало, що добавки з каротиноїдами покращують чутливість до контрасту та яскравого світла.

А добавки з лютеїном підвищують сприйняття контрасту насамперед у тих, хто проводить багато часу перед монітором комп'ютера.

"Ми бачимо покращення зору на 15-20%, й це - дивовижний результат", - каже Джон Нолан, професор Технологічного інституту Вотерфорда в Ірландії, який очолює дослідження впливу добавок на зір.

Він зазначає, що у пацієнтів із макулярною дегенерацією покращення зору досягає 30%. Щоби відчути ефект повністю, харчові добавки потрібно приймати впродовж 6-12 місяців.

Чому саме добавки?

Нолан називає каротиноїди "сонцезахисним екраном для очей", оскільки вони утворюють в центрі сітківки щільний жовтий фільтр, який захищає око від ультрафіолету.

"У цьому немає нічого складного", - каже професор Нолан, який опублікував понад 60 статей на цю тему.

"У наших очах є жовтий пігмент, який ми отримуємо з харчових речовин, і ми можемо змінювати його кількість", - пояснює він.

"Нам також відомо, що чим більше в очах цього пігменту, тим краще він захищає око від ультрафіолетових променів, й тим гостріше стає наш зір", - зазначив дослідник.

Добавки з каротиноїдами насамперед корисні в старшому віці, додає він.

"Тепер ми живемо довше, і наш організм не отримує достатньої кількості цих поживних речовин. Я впевнений, що всі ми могли би бачити краще", - підкреслює Джон Нолан.

Копирайт изображения Waterford Institute of Technology Image caption Добавки з каротиноїдами можуть суттєво поліпшити нічний зір та зменшити засліплення, показують ці змодельовані зображення

Але якщо це справді так, навіщо приймати добавки?

Адже каротиноїди можна отримати й з багатьох натуральних продуктів: овочів, кукурудзи, апельсинів, яєць.

Втім, щоби домогтися результату, описаного вище, потрібно близько 20 мг каротиноїдів щодня. А це - більше, ніж у будь-якій збалансованій дієті.

"Нашим очам не вистачає багатьох елементів, - також відзначає Біллі Гаммонд з Університету Джорджії. - Практично всі речовини, необхідні для здоров'я очей, знаходяться на нижчому рівні, ніж раніше".

Оскільки підтримувати добре збалансовану дієту - непросте завдання, харчові добавки грають важливу роль.

Інші дослідники вивчали ефективність споживання в їжу яєць із підвищеним вмістом каротиноїдів.

У такій формі пігмент краще засвоюється організмом і є більш привабливим для людей, які не хочуть приймати додаткові пігулки.

Корисні для мозку

Як показали деякі дослідження, каротиноїди позитивно впливають й на інші функції нашого організму: м'язову моторику, слух, імунітет і навіть мозкову активність.

У 2014 році професор Нолан опублікував дослідження, яке показало, що макулярного пігменту не вистачає й у пацієнтів із хворобою Альцгеймера.

Дослідження 2013 року, проведене професором Гаммондом, виявило, що вищий рівень макулярного пігменту прискорює обробку візуальної інформації та покращує здатність балансувати (тобто як довго ви зможете простояти на одній нозі із заплющеними очима).

Копирайт изображения iStock Image caption Пігменти каротиноїди відповідають за яскравий колір яєчного жовтка, а також багатьох фруктів і овочів

Хоча ці висновки ще не означають, що добавки можуть вилікувати хвороби, кілька досліджень довели, що каротиноїди добре впливають на роботу мозку.

Наприклад, нещодавнє дослідження професора Гаммонда показало, що добавки з каротиноїдами допомагають мозку швидше обробляти візуальну інформацію. Щоправда, це стосувалося лише молодих людей.

А от інше дослідження довело, що добавки з лютеїном поліпшують когнітивні навички й у людей похилого віку.

Макулярний пігмент "глибоко впливає на наш організм: він не лише запобігає деменції та віковій втраті зору, але й в цілому покращує роботу мозку", - підсумовує професор Гаммонд.

Слід зазначити, що більшість досліджень виявили лише позитивний вплив пігменту на мозок, але не з'ясували механізм цього процесу.

Можливо, поки що рано стверджувати, що прийом біодобавок з каротиноїдами обов'язковий для усіх.

Однак велика кількість досліджень доводить, що наше харчування впливає на здоров'я очей і мозку набагато більше, ніж ми вважали раніше.

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