Чи змінює шлюб наш характер?

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Переконані холостяки нерідко помічають, як їхні одружені друзі поступово стають нестерпними занудами. Але чи дійсно шлюб може змінити особистість людини - дізнавався оглядач BBC Future з питань психології.

"Чому тепер так багато неодружених тридцятирічних жінок, Бріджите?" - сцена вечірки з "Щоденника Бріджит Джонс" болісно знайома кожному, хто колись опинявся в компанії одружених друзів.

Психологи поки що не вирішили, чи це шлюб робить людей такими самовдоволеними, чи, навпаки, впевнені в собі особи одружуються скоріше.

Дослідники, однак, згодні в тому, що досвід, який вимагає взяти на себе зобов'язання та облаштувати життя разом з іншою людиною дійсно впливає на нашу особистість. Як добре, так і погано… доки смерть не розлучить нас.

І це не дивно. Рішення зв'язати свою долю з іншою людиною вимагає вірності та далекоглядності, не кажучи вже про те, що ваш спосіб життя, напевно, зміниться кардинально.

Сумісний побут також вимагає неабиякого терпіння та дипломатії.

Попри те, що мільйони людей по всьому світу щороку йдуть під вінець, досліджень того, як шлюб впливає на нашу особистість, напрочуд мало.

Мабуть, найбільш масштабне дослідження в цій галузі провели нещодавно німецькі психологи. Впродовж чотирьох років вони спостерігали за змінами в характері майже 15 тисяч людей.

Протягом дослідження 664 його учасники одружилися. Це дозволило Юлії Шпехт з Університету Мюнстера та її колегам порівняти зміни в особистості одружених і неодружених учасників.

Цікаво, що учасники, які змінили свій сімейний статус, дійсно показали зниження таких рис особистості, як екстраверсія та відкритість досвіду.

Хоча відмінність була досить невеликою, вона підтверджує поширену думку про те, що, одружившись, люди втрачають колишню безтурботність.

Цей висновок підтверджують й попередні дослідження, хоча вони й проводилися за участю набагато меншої кількості людей, як-от дослідження 2000 року, в якому взяли участь дві тисячі американців середнього віку.

Копирайт изображения Bonpon511 Image caption Попри популярний стереотип, подружні пари не переймають риси характеру одне одного

Впродовж двох етапів експерименту, які тривали шість і дев'ять років, 20 учасниць одружилися, а 29 розлучилися.

Дослідники помітили, що розлучені жінки стали більш життєрадісними та відкритими досвіду, ніби вони й справді відчули звільнення від кайданів шлюбу.

А от на чоловіках, як виявляється, шлюб навпаки позначається більш позитивно.

Порівняно зі своїми розлученими однолітками щойно одружені учасники дослідження продемонстрували вищу сумлінність та нижчий рівень нейротизму.

Розвиток такої риси, як дбайливість, не має дивувати. Адже кожен, хто має досвід подружніх стосунків, знає, що втримати човен кохання на плаву буває досить непросто і потребує це чималого терпіння.

І отже, шлюб справді змушує пару відточувати ці навички. Такого самого висновку дійшли автори ще одного дослідження, опублікованого в цьому році.

Копирайт изображения iStock Image caption Одружені чоловіки - більш сумлінні, хоча дехто з них й може час від часу розкидати по підлозі брудні шкарпетки

Група голландських психологів під керівництвом Тіли Пронк із Тільбурзького університету з'ясувала, що двома найважливішими подружніми навичками є самоконтроль (здатність прикусити язика заради гарних стосунків) та вміння вибачати (будь-то брудні шкарпетки вашої другої половини або флірт із сусідом).

У довгострокових стосунках ці дві навички поступово розвиваються, як показали чотирирічні спостереження за 199 одруженими парами.

А як щодо почуття зверхності, яке нерідко демонструють деякі одружені пари? Відповідь на це запитання можна знайти в дослідженнях, які вимірюють рівень задоволеності життям у різні періоди шлюбу.

Затятим холостякам, напевно, буде приємно дізнатись, що хоча задоволення життям дещо підвищується в перші місяці після одруження, зазвичай, воно повертається до попереднього рівня через рік або близько того.

Копирайт изображения Alamy Image caption Переконані холостяки - дійсно більш веселі та життєрадісні

Втім, це - загальна тенденція, і в деяких пар ситуація може бути геть іншою.

Інше питання - чи дійсно шлюбні стосунки більше підходять для одних людей, тоді як іншим краще залишатися холостяками?

Дослідження справді підтверджують, що вплив шлюбу на особистість людини великою мірою залежить від рис її характеру до одруження.

Виявляється, що деяким особистостям шлюб дійсно йде на користь і робить їх щасливішими.

Це насамперед стосується сумлінних жінок-інтровертів та чоловіків-екстравертів, в яких відзначається тривале підвищення задоволеності життям після одруження.

Мабуть, це пояснюється тим, що подружній спосіб життя відповідає потребам цих типів особистості, хоча об'єктивних наукових підтверджень цієї теорії поки що немає.

Копирайт изображения iStock Image caption Одружені виявляють менше рис екстраверсії

І нарешті, чи дійсно подружні пари переймають риси характеру одне одного? Це виглядає досить правдиво, особливо коли бачиш літню пару в схожих светрах та штанях.

Однак дослідники запевняють, що це - міф. Так, нещодавно психологи з Університету штату Мічиган спростували цю теорію, провівши тести на особистість у понад 1200 подружніх пар.

Вочевидь, справа в тому, що й знаходять одне одного, як правило, люди зі схожими рисами характеру.

Отже, як бачимо, шлюб й справді дещо змінює нашу особистість.

Хоча це - просто крапля в морі порівняно з грандіозними змінами в житті людей, які трапляються після народження дитини.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.