Таємні коди, про які вам знати не слід

Кріс Баранюк BBC Future
  • 25 вересня 2017
Гучномовець Копирайт изображения Thinkstock

На вулицях міст, у лікарнях та в громадському транспорті всіх країн світу можна побачити й почути зашифровані послання. Навіщо вони?

"Інспектора Сендза викликають у диспетчерську". Почувши таке повідомлення на залізничній станції у Британії, не панікуйте.

Але обізнаність не завадить. Це означає, що десь у будівлі станції виникла надзвичайна ситуація.

Тож, щоб не викликати паніки у пасажирів й водночас донести до тих, хто в курсі, сигнал про необхідність усунути проблему, вживають цю кодову фразу.

Цю тему піднімали в соцмережі Reddit. У процесі обговорення випливли тисячі подібних прикладів. Але на які кодові слова та знаки ми можемо натрапити у житті?

Для початку розгляньмо лікарняні коди невідкладних ситуацій. Їх часто маркують певним кольором. Один медичний центр Канади опублікував свій список таких кодів у інтернеті.

"Червоний код" - повідомлення про пожежу, "білий код" вказує на небезпечну людину, а "чорний код" означає, що є загроза вибуху.

Деякі фрази вживають просто як евфемізми. Відомо, що працівники лікарні часом називають морг "рожевим будиночком", щоб не шокувати родичів померлого пацієнта.

На морських суднах є свої кодові фрази. Наприклад, "містер Скайлайт" - це загальний екстрений код тривоги, який можуть оголосити по гучномовцю на круїзному лайнері.

Його використовувала команда порома "Естонія", який затонув 1994 року з 852 пасажирами на борту.

Під час цієї трагедії лунало зашифроване оголошення: "Містер Скайлайт - першому і другому". Тобто команда повинна була задраїти водонепроникні люки, щоб загерметизувати частини корпусу.

пором "Естонія" Копирайт изображения Getty Images
Image caption 19 листопада 1994 року, поки пором "Естонія" ішов на дно, на судні з гучномовців лунала кодова фраза "Містер Скайлайт"

"Є вагомі підстави для існування цих кодів, - розповідає Пол Бейкер, лінгвіст з Ланкастерського університету. - Коли немає впевненості в тому, реальна небезпека чи ні, не варто зайвий раз сіяти паніку."

Однак не лише різні установи та служби запроваджують кодові фрази. Чимало учасників дискусії наводять у гілці коментарів на Reddit приклади з власного життя.

Зокрема, у роздрібній торгівлі працівники вигадують свої таємні фрази, щоб передавати особливі повідомлення колегам.

Декілька користувачів згадали "Pebkac", зневажливий акронім, яким ІТ-спеціалісти називають певних не надто розумних індивідів, що повідомляють про негаразди з комп'ютером.

Це скорочено від "Problem Exists Between Keyboard and Chair" - "Проблема існує між клавіатурою і кріслом".

Спеціалізовані спільноти рясніють прикладами таких фраз.

Нещодавно BBC Trending повідомили про спеціальну фразу, якою послуговуються науковці онлайн, щоб поширювати копії журнальних статей - "I can haz PDF", творчу переробку популярного мему з котом "I can haz cheezburger".

А користувачі сайтів знайомств у своїх профілях повідомляють потенційних партнерів про своє захворювання, яке передається статевим шляхом.

Але роблять це потайки. Для цього теж є таємний код: 437737. На клавіатурі телефону ці цифри складають разом у слово «герпес», набране латинкою.

Візуальні коди

Не всі коди - алфавітно-цифрові. Деякі з них візуальні, їх ховають на видноті.

Як виявили торік журналісти BBC Future, на багатьох банкнотах є спеціальний прихований шаблон із цяток, який називається сузір'ям Евріона.

Він там для того, щоб люди не копіювали гроші на ксероксі. Багато копіювальних апаратів і сканерів запрограмовані на його розпізнавання.

Банкнота Копирайт изображения BBCW
Image caption Приховане "сузір'я" кружалець проступає на різних валютах; тут його видно (праворуч) на 10-фунтовій банкноті

Інші візуальні коди зливаються з ландшафтом довкола нас. Один несподіваний приклад - це низка знаків, які називають "гобоґліфами".

Цей набір символів призначено для того, щоб інформувати мандрівних робітників і безпритульних.

Зокрема, ці знаки можуть вказувати на якість питної води в найближчому джерелі чи повідомляти про недоброзичливого мешканця якогось будинку.

Банди графітників також мають власні езотеричні ґліфи. Їх вони часом наносять зверху на графіті угруповань-суперників.

2012 року журнал Discover опублікував деякі приклади таких знаків. Серед них була абревіатура "SS", тобто "South Side" (Південний бік) - угруповання в межах окремої банди в Індіанаполісі.

А недбале червоне "X" на чужому графіті - візуальний вияв неповаги й бажання подратувати.

Позначки на бруківці Копирайт изображения Flickr/Everfalling/CC BY 2.0
Image caption За допомогою цих непомітних позначок, так званих "гобоґліфів", безпритульні обмінюються інформацією про безпечні місця, джерела води та наявність поліції

Дивовижна річ - за даними журналу Discover, тепер на озброєнні в поліції є програмне забезпечення, яке допомагає розпізнавати ці символи. Такі програми навіть випускають у вигляді додатків для смартфону.

І нарешті, кривульки фарбою з балончика, які ви бачите на асфальті малих і великих міст усього світу, - це коди, зрозумілі для будівельників та інженерів.

Журнал BBC News Magazine опублікував список значень багатьох таких позначок у Великій Британії.

Виявляється, різні кольори стосуються різних типів кабелю чи труб. Синій означає водопровідну систему, жовтий - газові труби, а зеленим маркують систему відеоспостереження чи кабелі для передачі даних.

Кодова мова будівельників Копирайт изображения Flickr/Rory Hyde/CC BY 2.0
Image caption У кодовій мові будівельників червоний означає електричний кабель; синій сигналізує про воду; зелений - система відеоспостереження чи кабельні мережі, а білий - це телекомунікації

Усі ці кодові слова, фрази й символи мають своє призначення - запобігти паніці, передати сигнал певній групі населення чи швидко поінформувати про технічні умови.

Та щойно про них дізнаєшся, стає важко позбутися відчуття інтриги та змови. Хай навіть це змова з метою передати інформацію. Тож не дивно, що дискусії, присвячені цим кодам, такі популярні в інтернеті.

"Люди не люблять таємничості, правда ж? - запитує Пол Бейкер. - У них жага здобувати якнайбільше інформації".

"Ми справді живемо в інформаційну епоху", - додає він.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.

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