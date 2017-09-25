Таємні коди, про які вам знати не слід

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На вулицях міст, у лікарнях та в громадському транспорті всіх країн світу можна побачити й почути зашифровані послання. Навіщо вони?

"Інспектора Сендза викликають у диспетчерську". Почувши таке повідомлення на залізничній станції у Британії, не панікуйте.

Але обізнаність не завадить. Це означає, що десь у будівлі станції виникла надзвичайна ситуація.

Тож, щоб не викликати паніки у пасажирів й водночас донести до тих, хто в курсі, сигнал про необхідність усунути проблему, вживають цю кодову фразу.

Цю тему піднімали в соцмережі Reddit. У процесі обговорення випливли тисячі подібних прикладів. Але на які кодові слова та знаки ми можемо натрапити у житті?

Для початку розгляньмо лікарняні коди невідкладних ситуацій. Їх часто маркують певним кольором. Один медичний центр Канади опублікував свій список таких кодів у інтернеті.

"Червоний код" - повідомлення про пожежу, "білий код" вказує на небезпечну людину, а "чорний код" означає, що є загроза вибуху.

Деякі фрази вживають просто як евфемізми. Відомо, що працівники лікарні часом називають морг "рожевим будиночком", щоб не шокувати родичів померлого пацієнта.

На морських суднах є свої кодові фрази. Наприклад, "містер Скайлайт" - це загальний екстрений код тривоги, який можуть оголосити по гучномовцю на круїзному лайнері.

Його використовувала команда порома "Естонія", який затонув 1994 року з 852 пасажирами на борту.

Під час цієї трагедії лунало зашифроване оголошення: "Містер Скайлайт - першому і другому". Тобто команда повинна була задраїти водонепроникні люки, щоб загерметизувати частини корпусу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 19 листопада 1994 року, поки пором "Естонія" ішов на дно, на судні з гучномовців лунала кодова фраза "Містер Скайлайт"

"Є вагомі підстави для існування цих кодів, - розповідає Пол Бейкер, лінгвіст з Ланкастерського університету. - Коли немає впевненості в тому, реальна небезпека чи ні, не варто зайвий раз сіяти паніку."

Однак не лише різні установи та служби запроваджують кодові фрази. Чимало учасників дискусії наводять у гілці коментарів на Reddit приклади з власного життя.

Зокрема, у роздрібній торгівлі працівники вигадують свої таємні фрази, щоб передавати особливі повідомлення колегам.

Не всі коди - алфавітно-цифрові. Деякі з них візуальні, їх ховають на видноті

Декілька користувачів згадали "Pebkac", зневажливий акронім, яким ІТ-спеціалісти називають певних не надто розумних індивідів, що повідомляють про негаразди з комп'ютером.

Це скорочено від "Problem Exists Between Keyboard and Chair" - "Проблема існує між клавіатурою і кріслом".

Спеціалізовані спільноти рясніють прикладами таких фраз.

Нещодавно BBC Trending повідомили про спеціальну фразу, якою послуговуються науковці онлайн, щоб поширювати копії журнальних статей - "I can haz PDF", творчу переробку популярного мему з котом "I can haz cheezburger".

А користувачі сайтів знайомств у своїх профілях повідомляють потенційних партнерів про своє захворювання, яке передається статевим шляхом.

Але роблять це потайки. Для цього теж є таємний код: 437737. На клавіатурі телефону ці цифри складають разом у слово «герпес», набране латинкою.

Візуальні коди

Не всі коди - алфавітно-цифрові. Деякі з них візуальні, їх ховають на видноті.

Як виявили торік журналісти BBC Future, на багатьох банкнотах є спеціальний прихований шаблон із цяток, який називається сузір'ям Евріона.

Він там для того, щоб люди не копіювали гроші на ксероксі. Багато копіювальних апаратів і сканерів запрограмовані на його розпізнавання.

Копирайт изображения BBCW Image caption Приховане "сузір'я" кружалець проступає на різних валютах; тут його видно (праворуч) на 10-фунтовій банкноті

Інші візуальні коди зливаються з ландшафтом довкола нас. Один несподіваний приклад - це низка знаків, які називають "гобоґліфами".

Цей набір символів призначено для того, щоб інформувати мандрівних робітників і безпритульних.

Зокрема, ці знаки можуть вказувати на якість питної води в найближчому джерелі чи повідомляти про недоброзичливого мешканця якогось будинку.

Банди графітників також мають власні езотеричні ґліфи. Їх вони часом наносять зверху на графіті угруповань-суперників.

2012 року журнал Discover опублікував деякі приклади таких знаків. Серед них була абревіатура "SS", тобто "South Side" (Південний бік) - угруповання в межах окремої банди в Індіанаполісі.

А недбале червоне "X" на чужому графіті - візуальний вияв неповаги й бажання подратувати.

Копирайт изображения Flickr/Everfalling/CC BY 2.0 Image caption За допомогою цих непомітних позначок, так званих "гобоґліфів", безпритульні обмінюються інформацією про безпечні місця, джерела води та наявність поліції

Дивовижна річ - за даними журналу Discover, тепер на озброєнні в поліції є програмне забезпечення, яке допомагає розпізнавати ці символи. Такі програми навіть випускають у вигляді додатків для смартфону.

І нарешті, кривульки фарбою з балончика, які ви бачите на асфальті малих і великих міст усього світу, - це коди, зрозумілі для будівельників та інженерів.

Журнал BBC News Magazine опублікував список значень багатьох таких позначок у Великій Британії.

Виявляється, різні кольори стосуються різних типів кабелю чи труб. Синій означає водопровідну систему, жовтий - газові труби, а зеленим маркують систему відеоспостереження чи кабелі для передачі даних.

Копирайт изображения Flickr/Rory Hyde/CC BY 2.0 Image caption У кодовій мові будівельників червоний означає електричний кабель; синій сигналізує про воду; зелений - система відеоспостереження чи кабельні мережі, а білий - це телекомунікації

Усі ці кодові слова, фрази й символи мають своє призначення - запобігти паніці, передати сигнал певній групі населення чи швидко поінформувати про технічні умови.

Та щойно про них дізнаєшся, стає важко позбутися відчуття інтриги та змови. Хай навіть це змова з метою передати інформацію. Тож не дивно, що дискусії, присвячені цим кодам, такі популярні в інтернеті.

"Люди не люблять таємничості, правда ж? - запитує Пол Бейкер. - У них жага здобувати якнайбільше інформації".

"Ми справді живемо в інформаційну епоху", - додає він.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.