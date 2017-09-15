Як лікувати переломи кісток за допомогою скла?

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Британські хірурги з'ясували, що біоскло, не тільки міцніше за людські кістки, а й може гнутися, пружинити і навіть боротися з інфекцією. Що це означає для медицини?

2002 року Ієну Томпсону, фахівцю з лицьово-кісткової реконструкції лондонського Королівського коледжу, подзвонив пацієнт.

Кілька років тому з ним стався нещасний випадок. Чоловіка збив автомобіль, що втратив керування і виїхав на тротуар. В результаті він перелетів через капот і розбив обличчя, зламавши одну тендітну кісточку, яка утримує око людини в очниці.

"Без цієї тоненької, 1 мм завтовшки, кісточки ваше око провалюється в череп, - пояснює Томпсон. - Зір погіршується, втрачається фокус і здатність правильно розпізнавати кольори".

Протягом трьох років хірурги намагалися допомогти йому відновити нормальне положення очного яблука. Спочатку вони застосували штучні імплантати замість зламаної кістки, потім сконструювали заміну з власного ребра постраждалого.

Але обидві спроби виявилися невдалими - в кожному випадку за кілька місяців в організмі розвивалася інфекція, що супроводжувалося сильними болями.

У лікарів вичерпалися ідеї.

Томпсон, розібравшись в ситуації, запропонував виробити перший в світі імплантат зі скла, який би утримував око пацієнта в нормальному положенні.

Ідея використати для цього скло, матеріал крихкий і ламкий, виглядає принаймні дивною. Але це було незвичайне скло.

"Якщо помістити в людське тіло шматочок звичайного скла, то він швидко обросте рубцевою тканиною і через деякий час організм його витіснить", - зазначає Джуліан Джонс, експерт з біоактивного скла з Імперського коледжу Лондона.

Біоскло - навіть ефективніше за власний кістковий матеріал пацієнта Ієн Томпсон, хірург

"Біоскло, навпаки, починає розсмоктуватися, виділяючи іони, які "розмовляють" з імунною системою і кажуть клітинам, що робити. Таким чином, тіло не сприймає біоскло як щось чужорідне, і воно зростається з кістками і м'якими тканинами, стимулюючи утворення кісткового матеріалу", - пояснює експерт.

Томпсону вдалося досягти необхідного результату досить швидко. Майже відразу в його пацієнта повернувся нормальний зір і здатність розпізнавати кольори.

І через 15 років його очі - абсолютно здорові.

Томпсон продовжив працювати з імплантатами з біоскла і надав ефективну допомогу понад сотні пацієнтам, постраждалим в автомобільних і мотоциклетних аваріях.

Революція в медицині

Біоскло винайшов американський учений Ларрі Генч у 1969 році. Одного разу в автобусі він розговорився з полковником, який щойно повернувся з війни у В'єтнамі.

Полковник розповів, що хоча сучасні медичні технології допомагають рятувати життя на полі бою, вони не можуть врятувати кінцівки поранених.

Та розмова справила сильне враження на ученого, і він вирішив кинути роботу в галузі міжконтинентальних балістичних ракет і взятися за розробку біоматеріалів, які б не відторгав людський організм.

Свої дослідження Генч продовжив в Лондоні. І тому саме в Британії вперше були застосовані деякі з найбільш революційних інновацій з біосклом - від ортопедичної хірургії до стоматології.

Копирайт изображения Alamy Image caption Біоскло вже широко застосовують у побуті, наприклад, воно входить у склад зубної пасти Sensodyne

Протягом останніх 10 років хірурги використовували біоскло у вигляді порошку (який нагадує шпаклівку) для усунення дефектів кісток у разі невеликих тріщин.

З 2010 року такий порошок став головним компонентом зубної пасти Sensodyne Repair and Protect. Це стало найпоширенішим випадком застосування біоактивного матеріалу взагалі.

Коли людина чистить зуби цією пастою, біоскло розчиняється і виділяє іони фосфату кальцію, які зв'язуються з мінералами зубної тканини. Поступово вони починають стимулювати відновлення зубної тканини.

Однак, як вважають багато вчених, теперішнє застосування біоскла - це лише верхівка айсберга. Нові продукти для клінічного застосування, які тепер розробляють, зрештою повинні зробити революцію в кістково-суглобовій хірургії.

Коли ми розмовляли з Джуліаном Джонсом в його кабінеті в Імперському коледжі, він показав мені маленький кубик, виготовлений із "гнучкого біоскла".

За допомогою невеликих змін у хімічній формулі цього матеріалу вчені надали йому здатність пружинити.

Імплантат із такого матеріалу можна вставити в ногу в місці серйозного перелому. Він буде витримувати вагу пацієнта, дозволяючи йому ходити без милиць і без необхідності в додаткових металевих пластинах чи інших імплантатах.

Крім того, "гнучке біоскло" стимулюватиме відновлення кісткової тканини, поступово, природним чином проникаючи в організм пацієнта.

Копирайт изображения Julian Jones Image caption Гнучке біоскло не має нічого спільного зі звичайним склом

За допомогою подальших змін у хімічному складі біоскла можна отримати нові його форми - більш м'які, на дотик схожі на гуму.

Вчені сподіваються, що таке біоскло допоможе в найскладнішій частині ортопедичної хірургії - відновленні хрящової тканини.

Тепер хірурги намагаються відновити пошкоджену тканину хряща в суглобах хворих артритом або в пошкоджених колінних суглобах за допомогою непростої процедури - "мікрофрактурування".

Проте цей хірургічний метод стимулювання зростання тканини дає лише тимчасовий результат, що підтверджують багато спортсменів.

Джонс пропонує своє розв'язання проблеми - форму біоскла, імплантат з якої можна буде роздрукувати на 3D-принтері і потім помістити в будь-який отвір у хрящі.

Щоб клітини організму не відторгали імплантат, матеріал повинен володіти всіма природними властивостями хряща. Для перевірки Джонс використовує колінні суглоби померлих людей, які дали на це дозвіл.

Копирайт изображения Alamy Image caption Застосування біоскла може допомогти й у відновленні пошкоджених колінних суглобів

"Ми імітуємо механіку ходьби, згинання, щоби переконатися, що біоскло поводиться як частина хряща, - розповідає дослідник. - І якщо це спрацює, ми перейдемо до тестів на тваринах, а потім - до клінічних випробувань".

Таке біоскло може застосовувати й у випадках, коли люди страждають від болю, пов'язаного з грижею хребетних дисків.

Тепер хірурги замінюють пошкоджений диск кістковим трансплантатом, який зростається з хребтом. Це знімає біль, але значно обмежує в русі.

Імплантат з біоскла можна було б просто роздрукувати на 3D-принтері і вставити замість пошкодженого диска.

"До теперішнього часу ніхто не зумів відтворити механічні властивості людського хряща, застосовуючи синтетичні матеріали, - зазначає Джонс. - Але ми вважаємо, що біосклу це під силу".

"Якщо ми успішно пройдемо всі необхідні випробування, то за 10 років цей матеріал потрапить у лікарні", - каже він.

Звичайно, штучні матеріали, які можуть зростатися з людським організмом, виглядають трохи фантастично. А втім, імовірність того, що вони стануть частиною медицини майбутнього, зростає дедалі більше.

Зрештою, вже зараз мільйони людей чистять зуби пастою з таким матеріалом. І це лише початок.

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