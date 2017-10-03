Антисписок справ: чому його варто скласти

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Плануєте справи на день, визначаєте цілі на майбутнє, але вони так і залишаються невиконаними? Консультанти радять кардинально змінити стратегію і скласти список того, що ви не бажаєте робити.

Майже все навколо сучасного працівника відволікає його від роботи.

Інформаційне перевантаження, опенспейси та постійні втручання в робочий процес не дозволяють досягти поставленої мети або принаймні зробити хоч щось корисне.

Але якщо підійти до цієї проблеми з іншого боку? І замість звичайного списку справ, скласти перелік того, що вам не треба робити.

Таку стратегію ефективної роботи пропонує канадійський підприємець та інвестор Ендрю Вілкінсон. Він називає її "антисписок справ".

Копирайт изображения MetaLab Image caption Канадійський підприємець та інвестор Ендрю Вілкінсон вважає, що список справ, які не треба робити, є значно ефективнішим

Думками навиворіт

Вілкінсон помітив, що зазвичай його день сповнений речами, які він зовсім не хотів би робити.

Він проводив багато часу з людьми, які йому не подобались, і був змушений підлаштовуватися під графіки інших, пише чоловік у своєму блозі в онлайн-журналі Medium.

Стратегія "навпаки" пропонує зосередитися на зменшенні негативних речей

Вирішивши покращити свій робочий день, він звернувся до стратегії "навпаки", винахідником якої є Чарлі Мангер - права рука славетного інвестора Воррена Баффета.

Такий підхід пропонує зосередитися не на позитивних результатах, а на зменшенні негативних речей.

Вілкінсон почав діяти. Його антисписок справ містив такі пункти: жодних ранкових нарад, не більше двох годин запланованих зустрічей щодня і ніяких стосунків з людьми, спілкуватися з якими йому неприємно.

Копирайт изображения Hinterhaus Productions Image caption Довгі наради протягом дня - найгірший пункт у списку Ендрю Вілкінсона

"Люди завжди намагаються думати про те, що зробить їх щасливішими, але це досить абстрактні речі, набагато простіше з'ясувати те, що вас дратує", - підсумовує він свій рецепт успіху.

Чого саме слід уникати?

В ефективність антисписків вірить й Тім Ферріс - письменник, автор подкастів та інвестор. Чому? "Причина проста, - пояснює він. - Те, чого ви не робите, визначає те, що ви можете зробити".

У його антисписку справ - не дозволяти людям безцільно красти його час, не погоджуватися на зустрічі без чіткого порядку денного і не заповнювати вільний час роботою.

Копирайт изображения Jemal Countess Image caption Автор подкастів про продуктивність Тім Ферріс є також шанувальником антисписків справ

Ще одна прихильниця стратегії антисписків - засновниця компанії Flourish PR Анжела Чеберано з Австралії.

Досягти мети легше, якщо припинити неефективні види діяльності, оскільки це дозволяє чіткіше означити напрямок руху, каже вона.

Чому це працює?

Зазвичай консультанти з ефективності праці радять мислити в перспективі. Тож як зосередження на негативних речах може спрацювати?

Дуже просто. Воно допомагає нам усвідомити, що саме перешкоджає нам досягти більш глобальних цілей, і прибрати ці перешкоди, пояснює Ріпа Патель, консультант з питань кар'єри та директорка компанії з розвитку лідерства Leading Mindfully.

"Визначення антицілей дозволяє подивитися на своє життя в іншому ракурсі і визначити головне", - каже професор Морис Швейцер із Вортонської школи при Пенсільванському університеті, який вивчає організаційну діяльність та ухвалення рішень.

"Антицілі допомагають нам виявити підводні камені, що заважають нам здійснити свою мету", - додає він.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.