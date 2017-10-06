Чай чи кава: що корисніше саме для вас?

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У вічній суперечці за пальму першості між цими двома напоями наведено вже безліч аргументів. Тепер оглядач BBC Future вирішив залучити поважну думку науковців.

Джордж Орвелл, можливо, й писав, що "чай є одним із стовпів британської цивілізації".

Але навіть самі мешканці Туманного Альбіону визнають, що національний напій зазнає жорсткої конкуренції з боку еспрессо, капучіно та лате.

І хоча втручатися в цю запеклу суперечку - справа ризикована і невдячна, оглядач BBC Future вирішив зважити відносні переваги кожного напою.

Звичайно, йдеться не про смак, а про вплив чаю та кави на наш організм, який можна об'єктивно виміряти в ході наукових експериментів.

Здатність бадьорити

Для багатьох з нас основною причиною, чому ми обираємо будь-який з цих напоїв, є порскування кофеїну.

Обидва діють як мастило для двигуна, коли наш організм зранку заводиться трохи зі скрипом.

Доза кофеїну - це ще не все, наші переконання, вочевидь, також впливають на відчуття бадьорості

З цієї точки зору, кава безперечно перемагає: у середній філіжанці звареної фільтрованої кави міститься вдвічі більше кофеїну (від 80 до 115 міліграмів), ніж у чашці чаю (40 міліграмів).

Однак це не обов'язково означає кращу здатність пробудити організм.

В ході одного - хоча й невеликого - дослідження учасники почувалися в рівній мірі бадьорими впродовж ранку, як після кави, так і після чаю.

Висновки ґрунтувалися переважно на відгуках про самопочуття випробуваних.

Копирайт изображения Jonathan Pielmayer Image caption У середній філіжанці звареної кави міститься вдвічі більше кофеїну, ніж у чашці чаю

Проте різниці між впливом кави та чаю на організм не було помічено й після того, як дослідники виміряли швидкість реакції учасників.

Насправді, чашка чаю такої самої міцності, як кава, ефективніше підвищує концентрацію мозку.

Вчені також дійшли висновку, що доза кофеїну - це ще не все. На те, наскільки бадьорими ми себе почуваємо, вичевидь, впливають і наші переконання.

А можливо, це сила запаху та смаку улюбленого напою найкраще пробуджує наші відчуття.

Вердикт: попри очікування, чай не поступається каві здатністю пробудити наш організм - нічия.

Якість сну

Можливо, найбільша відмінність між кавою та чаєм виявляється в момент, коли ми лягаємо в ліжко.

Копирайт изображения iStock Image caption Дослідники з'ясували, що прихильникам кави зазвичай важче засинати вночі

Вчені з Університету Саррея у Великій Британії спостерігали за людьми, які випивають однакову кількість чаю та кави протягом дня.

І хоча концентрація уваги в обох групах була приблизно однаковою, засинати вночі шанувальникам кави було важче. Можливо, це і є ефект вищої дози кофеїну в каві.

А от прихильники чаювання, навпаки, спали довше і спокійніше.

Вердикт: чай має багато тих самих переваг, що і кава, але на відміну від неї не перешкоджає легкому відходу до сну - абсолютна перемога.

Плями на зубній емалі

Як і червоне вино, кава та чай відомі тим, що перетворюють наші перлинно-білі зуби на жовті та коричневі. Але який з цих напоїв має найгірший ефект?

Багато стоматологів погоджуються з тим, що природні пігменти чаю швидше прилипають до зубної емалі.

Копирайт изображения iStock Image caption Природні пігменти чаю швидше прилипають до зубної емалі, ніж барвники в каві, вважають дантисти

Ефект насамперед посилюється, якщо ви користуєтесь ополіскувачем для рота з антисептиком хлоргексидином, який, як виявляється, притягує та зв'язує мікроскопічні частки.

Вердикт: для ідеальної усмішки кава здається меншим з двох лих.

Бальзам для душі

У англійців існує традиція запропонувати засмученому другові "чай та співчуття", оскільки вважається, що чашка "Ерл Грею" є відмінним засобом від душевної тривоги.

Деякі дані дійсно підтверджують, що чай справляє заспокійливий ефект на нерви, а затяті прихильники чаю, як правило, стійкіше реагують на стресові ситуації, як-от публічний виступ.

Загалом у людей, які випивають три чашки чаю щодня, ризик розвитку депресії на 37% нижче, ніж у тих, хто чай не п'є.

Деякі дані підтверджують, що чай заспокоює нерви

А от кава такої репутації не має. Дехто навіть зазначає, що вона навпаки розбурхує нерви. Однак є деякі докази того, що кава також може захистити від проблем із психічним здоров'ям.

Нещодавній аналіз досліджень за участю понад 300 тисяч учасників, показав, що щоденна чашка кави зменшує ризик розвитку депресії приблизно на 8%.

Тоді як інші напої, як-от солодкі безалкогольні шипучки, лише сприяють психічним розладам.

Копирайт изображения Matthew Henry Image caption Чай і щира розмова - відмінний засіб від туги

Втім, ці висновки треба сприймати з обережністю, адже в такому масштабному дослідженні важко виключити різноманітні інші чинники.

Однак цілком можливо, що обидва напої містять коктейль поживних речовин, що зменшують напруження та підвищують настрій у довгостроковій перспективі.

Вердикт: виходячи з обмежених даних, можна сказати, що в цьому пункті - нічия.

... і бальзам для тіла

Не менше вражають й висновки досліджень (хоча вони ще потребують перевірки) і про цілющий ефект кави та чаю на фізичний стан нашого організму.

Наприклад, вважають, що пара чашок в день будь-якого з цих напоїв зменшує ризик діабету, але наскільки саме - дані поки що варіюються від 5 до 40%.

Оскільки навіть кава без кофеїну має такий самий ефект, можна припустити, що річ - в інших корисних речовинах.

Кілька чашок кави чи чаю на день знижує ризик діабету

Вони сприяють обміну речовин в організмі, в результаті чого він ефективно обробляє глюкозу в крові, запобігаючи розвитку нечутливості до інсуліну, яка і є причиною діабету.

Обидва напої також здійснюють помірний позитивний вплив на серце. Хоча кава в цьому плані виявляється трохи більш ефективною.

А чай в свою чергу трохи більше захищає від розвитку раку - можливо, завдяки антиоксидантам, які містяться в ньому.

Вердикт: І це - ще одна нічия. Обидва напої, цілком несподівано, виявляються еліксиром здоров'я.

Загальний вердикт: хоч би як британцям не хотілося, щоби чай виявився безперечним переможцем, ми повинні визнати, що різниця між двома напоями - не така велика. Звичайно, окрім особистих смаків.

Копирайт изображения Suhyeon Choi

Утім, чай можна визнати переможцем, виходячи виключно з того, що він дозволяє краще засинати вночі.

Але ж ви цілком можете дотримуватися іншої думки - чому б вам не поділитися нею в соцмержах?

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.