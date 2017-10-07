4 міфи про неприємний запах з рота

Копирайт изображения Alamy Image caption "Чесно кажучи, люба, мені начхати на гігієну рота"

У чому головна причина запаху з рота і що треба зробити, щоби позбутися його.

Багато років тому, незабаром після того, як я почала працювати на радіо, я отримала своє перше журналістське завдання.

Мене попросили відвідати клініку, в якій лікують неприємний запах з рота, перевірити там своє дихання та взяти інтерв'ю в лікаря.

Шляхом до лікарні мене охопили сумніви: а раптом це завдання було неспроста, і колеги таким чином намагалися натякнути на проблему.

На щастя, з моїм диханням усе було гаразд, але проблема неприємного запаху з рота є досить поширеною, а міфи, які оточують її, геть не допомагають її позбутися.

МІФ 1: Виявити неприємний запах з рота можна подихавши в складені жменею долоні

Цей метод є не дуже ефективним, тому що коли ви дихаєте в долоні, туди не потрапляє подих із задньої частини рота, який виходить назовні, коли ви розмовляєте.

І таким чином ви можете не відчути запах від газів, що виробляються на задній поверхні язика, а саме там й виникає неприємний запах.

Лікарі виявляють неприємний запах з рота, нюхаючи видихуване пацієнтом повітря

У лікарів є три методи виявлення цієї проблеми.

Вони оцінюють за допомогою нюху такі речі: дихання пацієнта в 5 см від його обличчя, запах з ложки, якою провели по поверхні язика.

А також досліджують невощену зубну нитку, якою почистили між задніми зубами або ємність із слиною пацієнта, яку п'ять хвилин протримали в інкубаторі при температурі 370 градусів за Цельсієм.

У лікарнях також є невеликі монітори, які здатні виявити певні гази, але проблема в тому, що вони виявляють не всі гази.

Найточніший метод - це газова хроматографія, яка виокремлює складні газові суміші і дозволяє виміряти кількість сірки в повітрі.

Але він потребує спеціального обладнання, яке є не в кожній лікарні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Щоб уникнути смороду з рота, треба регулярно чистити зуби, навіть якщо ви бегемот у Лондонському зоопарку

Насправді, далеко не кожен, хто думає, що в нього є неприємний запах з рота, дійсно має його.

Іноді люди просто неправильно трактують поведінку свого співрозмовника, який відвернувся або відсунувся під час розмови.

У реальних випадках галітозу - медична назва неприємного запаху з рота - люди зазвичай реагують інакше.

В одному дослідженні з'ясували, що лише 27% людей схильні відсуватися від співрозмовника, якщо в нього неприємно пахне з рота.

А яка взагалі частка людей має цю неприємну проблему - точно невідомо. Дані варіюються від 22 до 50%.

МІФ 2: Поганий запах з рота може свідчити про приховану хворобу

Причиною неприємного подиху є леткі сірчисті сполуки - гази з дуже виразним запахом.

Найбільш неприємнішими з них є сульфід вуглецю, який має впізнаний запах гнилих яєць, та етантіол, що пахне капустою в стані розкладу.

Саме ці сполуки надають сечі деяких людей особливо нестерпний запах, після того як вони з'їли спаржу.

Ці сполуки вивільняються, коли їжа та бактерії накопичуються у борозенках на задній частині язика.

Хороша новина полягає в тому, що це явище - зазвичай тимчасове і трапляється, якщо ви поїли часнику або сирої цибулі, а також після кави або сигарет.

Однак у семи з десяти випадків причиною галітозу є стоматологічні проблеми, приміром, запалення ясен або наліт на язику.

Звичайно, іноді неприємний запах з рота може супроводжувати й інші захворювання, приміром хвороби вуха, носа та горла, нирок, легень чи кишечника.

Але в такому випадку ви напевно відчуєте й інші симптоми.

МІФ 3: Ополіскувач рота допомагає позбутися неприємного запаху

Перше, що роблять багато людей, якщо підозрюють у себе поганий запах, починають полоскати рот.

Ополіскувач з ароматом м'яти або гвоздики, а також різноманітні засоби з антисептиком, приховують запах, але лише на короткий час.

Вони усувають бактерії, що спричиняють вивільнення сморідних сполук. І це дійсно ефективно на певний час.

Але ополіскувачі із вмістом спирту зневоднюють ротову порожнину, що може підсилити неприємний запах.

Копирайт изображения Fox Photos Image caption Ополіскувачі допомагають не завжди

Саме тому споживання більшої кількості води протягом дня має позитивний ефект: вода змиває залишки їжі та запобігає сухості в роті.

Британський незалежний дослідницький інститут у галузі охорони здоров'я, Кокранівська співпраця, зараз проводить огляд досліджень щодо ефективних засобів боротьби з неприємним запахом із рота.

У попередньому огляді 2008 року п'ять найкращих досліджень показали, що запах частково усувають ополіскувачі із вмістом антибактеріальних речовин, як-от хлоргексидин і хлорид цетилпіридинію, а також діоксид хлориду або цинк.

Але автори огляду зазначили, що для підтвердження цих висновків потрібно більше досліджень.

Щоб усунити неприємний запах радять також чистити язик за допомогою спеціальної щіточки. Останній Кокранівський огляд саме й показав, що ефект від чищення дійсно є, але він короткочасний.

Дослідники також застерегли не натискати щіткою надто сильно, аби не пошкодити поверхню язика. А якщо ви користуєтеся для цього зубною щіткою, обирати м'яку.

МІФ 4: Важливо позбутися бактерій в роті

У ротовій порожнині кожної дорослої людини в певний момент міститься від 100 до 200 видів бактерій.

Тепер, коли ми усвідомили позитивну роль мікробіому людини і мільйонів бактерій у нашому організмі, вчені почали досліджувати не способи знищення мікробів, а створення найбільш здорової їхньої комбінації.

Для цього потрібно усунити одні бактерії і покращити рівень інших, що можна досягти за допомогою пробіотиків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чищення язика також допомагає усунити поганий запах, але робити це треба дуже обережно

В ході досліджень вчені спробували позбутися поганих бактерій, які спричинюють карієс, за допомогою гелю та покриття для зубів, які наносилися в клініці, а також спеціальних смужок, якими пацієнти могли скористатися самостійно вдома.

Можливо, вже незабаром ми зможемо в такій самий спосіб позбутися й бактерій, які спричинюють неприємний запах у роті.

Але поки дослідники над цим працюють, лікарі, як і раніше, радять обережно чистити зуби, пити багато води, не курити, харчуватися збалансовано і відвідати лікаря, щойно ви виявите перші ознаки запалення ясен.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.