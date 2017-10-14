Скільки алкоголю справді не шкодить здоров'ю?

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Мало яка проблема в науковому світі викликає стільки дебатів, як питання про користь чи шкоду алкоголю. Оглядачка BBC Future спробувала нарешті розібратися, чи підтверджують дослідження популярне в народі твердження про користь одного келиху на день.

Ті з нас, хто час від часу не проти пропустити келих вина чи пива, звісно, вірять у користь невеликої кількості алкоголю для організму.

ЗМІ і широка громадськість зазвичай із великим ентузіазмом зустрічають будь-яке наукове дослідження на тему "алкоголь у малих дозах нешкідливий і навіть корисний".

Та встановити, чи справді це так, - завдання не з легких.

Одне з найперших досліджень про алкоголь і здоров'я здійснив великий Арчі Кокрейн, нині покійний хрещений батько доказової медицини.

У 1979 році він із двома колегами спробував встановити, від чого залежить різниця в смертності від хвороб серця у різних державах. Дослідження охопило 18 розвинених країн світу, зокрема США, Велику Британю та Австралію.

Їхній аналіз виявив зв'язок між підвищенням рівня споживання спиртного, а саме вина, і зниженням числа випадків ішемічної хвороби серця.

Цю недугу викликають жирові відкладення на стінках кровоносних судин, що постачають кров у серце.

Тоді Кокрейн і його колеги припустили, що саме ароматичні та інші сполуки, що містяться в вині, мають корисні властивості, а не алкоголь як такий.

За принципами доказової медицини, Кокрейн і його товариші вирішили перевірити це експериментально.

Копирайт изображения iStock Image caption Дослідження 50 тисяч лікарів-чоловіків у США показало, що вживання алкоголю знижувало ризик розвитку ішемічної хвороби серця, але чи можна вважати ці дані точними?

Звичайно, накачати досліджуваних алкоголем здається веселим дозвіллям, та це навряд чи зможе прояснити питання, чи впливає спиртне на хронічні захворювання.

Тому вивчення недоліків і переваг алкоголю проводилося у формі довгострокових спостережень за великою групою людей.

1986 року вчені опитали понад 50 тисяч лікарів-чоловіків у США. Питання стосувалися їхніх харчових звичок і вживання алкоголю, а також медичних показників і стану здоров'я за два роки.

Дослідники з'ясували, що чим більше лікарі вживали алкоголь, тим менший у них був ризик розвитку ішемічної хвороби серця. Причому особливості раціону на ці дані не впливали.

Масштабне дослідження, проведене в 2000 році, яке також вивчало лікарів-чоловіків, показало U-подібну (нелінійну) залежність.

У тих, хто випивав одну стандартну дозу алкоголю щодня, ризик смерті протягом п'яти з половиною років був нижчим, ніж у тих, хто вживав алкоголь менше одного разу на тиждень або більше однієї дози на день. (Одна умовна доза алкоголю відповідає 76 мл вина (менш ніж півкелиха чи 250 мл пива. - Ред.).

Копирайт изображения Yutacar Image caption Чи є помірне вживання алкоголю ознакою інших корисних звичок?

Та чи означає це, що алкоголь є корисним сам собою? Чи він - лиш ознака інших корисних звичок?

Можливо, ті, хто вживає помірну кількість спиртного, також регулярно займаються спортом, дотримуються збалансованої дієти і взагалі стежать за собою?

Знайти відповіді на ці запитання дослідники спробували в 2005 році, знову звернувшись до професійних медиків, але цього разу включили й жінок: загалом 32 тисячі жінок і 18 тисяч чоловіків.

Виявилося, що ризик інфаркту був нижчим у людей, які випивали один-два келихи алкоголю три-чотири рази на тиждень.

Дослідники висунули гіпотезу, що це пояснюється сприятливим впливом алкоголю на ліпопротеїни високої щільності (ЛВП), так званий "хороший" холестерин, а також на глікірований гемоглобін A1c (маркер ризику діабету) і фібриноген, білок, що сприяє згортанню крові.

За іншими даними, алкоголь покращує баланс всіх цих речовин в організмі і, таким чином, у невеликих дозах сприяє поліпшенню здоров'я.

Та перш ніж закрити цю статтю і прописати собі кілька пляшок вина на тиждень у лікувальних цілях, все ж почитайте далі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи справді непитущі мають вищий ризик смерті, ніж ті, хто випиває один-два келихи щодня?

Чи справді непитущі мають вищий ризик смерті, ніж ті, хто випиває один-два келихи щодня?

Все не так однозначно, як може здатися на перший погляд.

У 2006 році група вчених вирішили ретельно проаналізувати, як саме проводилися вищезгадані дослідження.

Вони з'ясували, що їхнім важливим недоліком було те, кого саме вважали непитущим.

У багатьох випадках до групи абстинентів відносили людей, які скоротили вживання алкоголю чи зовсім відмовилися від нього через погіршення здоров'я або похилий вік.

Внаслідок чого група непитущих справді могла здатися значно менш здоровою, ніж населення в цілому.

Важливо й те, що дослідження, які не використовували такої хибної класифікації, не доходили висновку про зниження рівня серцевих захворювань і смертності серед тих, хто вживає алкоголь у помірних дозах.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Чи є зв'язок між вживанням алкоголю та хворобами серця?

Виявилося, до того ж, що коли науковці порівнювали споживання алкоголю та його наслідки для здоров'я, позитивний ефект був очевидним.

А от коли вони прибрали з групи непитущих тих респондентів, хто колись вживав алкоголь, а потім припинив, переваги вже не виглядали такими помітними.

Між тим, науковці також виявили групу людей, чий організм не може правильно переробляти алкоголь, і з цієї причини вони взагалі не п'ють.

Як з'ясувалося, носії такого генетичного маркера мали здоровішу серцево-судинну систему і були менше схильні до ризику ішемічної хвороби.

А тепер - зовсім погані новини. Як би не впливав алкоголь на ризик серцевих захворювань, він може наблизити вашу смерть безліччю інших способів.

Доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я відзначають, що пияцтво підвищує ризик депресії і тривоги, цирозу печінки, панкреатиту (запалення підшлункової залози), самогубства, насильства і травм в результаті нещасних випадків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Алкоголь може бути небезпечним і з багатьох інших причин, наприклад, сприяти ризикованій сексуальній поведінці

Є взаємозв'язок між алкоголем і раком ротової та носової порожнин, гортані, стравоходу, товстої кишки, печінки і молочної залози у жінок.

Від 4% до 30% смертей від раку в усьому світі можна віднести на рахунок споживання спиртного (для раку грудей, найпоширенішого виду онкологічних захворювань, цей показник становить 8%).

Важливо пам'ятати, що навіть помірне вживання алкоголю підвищує ці ризики.

Пияцтво послаблює імунну систему, а тому може також бути причиною пневмонії та туберкульозу.

Воно призводить до ризикованої сексуальної поведінки, а це збільшує небезпеку зараження інфекціями, які передаються статевим шляхом, зокрема ВІЛ.

Алкоголь під час вагітності може зашкодити майбутній дитині, призводячи до алкогольного синдрому плода.

У цілому алкоголь може спричинити понад 200 хвороб та травм, 30 з яких пов'язані винятково зі спиртним.

Утім, ідея про користь алкоголю в маленьких дозах не спростована повністю.

Копирайт изображения Anthony DELANOIX Image caption Заплуталися з висновками вчених?

І навіть організації, які ведуть сувору боротьбу з алкоголізмом, визнають, що вживання спиртного в помірних дозах певною мірою захищає організм від серцево-судинних захворювань і деяких видів інсульту й інфаркту.

Заплуталися? Ви не самі.

Мабуть, найбільш вичерпний підсумок досліджень на тему впливу алкоголю на здоров'я містить критичний аналіз питання під заголовком "Алкоголь - універсальний засіб профілактики?", опублікований на початку 2013 року.

Автор аналізу норвезький лікар Ганс Олаф Фекьєр дійшов висновку, що є безліч причин з недовірою ставитися до доказів користі спиртного для здоров'я.

Але й переборщувати з недовірою теж не варто.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.