Перший в світі цифровий уряд
Ідея переведення уряду в онлайн-режим з'явилася в Естонії ще в 1997 році. Чи є цей проект геніальним рішенням майбутнього чи, навпаки, надто складним для втілення?
Довжелезні черги в похмурому державному приміщенні, заповнення нескінченних бланків та форм у податковій інспекції або реєстрація транспортного засобу - досвід відомий багатьом.
Як вбити час, нудьгуючи в черзі? Багато хто, звичайно, занурюється в свій смартфон: прокрутити стрічку в соцмережах, перевірити пошту або запостити фото в Instagram чи дописати в Twitter про свої неймовірні страждання.
Але ми могли би скористатися смартфоном і в інший спосіб - заповнити всі ці форми та подати документи онлайн, затишно вмостившись на власному дивані.
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Чому сьогодні, коли ми розплачуємося кредитними картками, захищаємо наші пристрої відбитками пальців та спілкуємося у відео-чатах, ми не можемо скористатися послугами державних інститутів в онлайн-режимі - швидко та зручно?
В одній невеликій країні, що лежить на північному сході Європи і населення якої трохи перевалило за 1,3 мільйони, це вже можливо.
Естонія, країна яка між іншим подарувала світу Skype, успішно використовує цифрові технології в економіці та державному адмініструванні з 1990-х років.
Експерти з різних країн погоджуються, що електронний уряд, або e-Estonia, є успішним прикладом того, як перенести більшу частину державних послуг на єдину онлайн-платформу.
Система електронного уряду, яка запрацювала в 2000 році, дозволяє естонцям заповнювати податкові декларації, отримувати медичні рецепти та результати аналізів, підписувати документи і навіть голосувати в онлайн-режимі, а іноземцям оформляти електронне резидентство.
"Сьогодні вся інформація зберігається на серверах в країні", - пояснює Анна Піпераль, офіційний представник e-Estonia.
"Але ми розробляємо хмарний сервіс, яким користуватимуться в естонських посольствах по всьому світу".
Досвід Естонії нещодавно почали використовувати в інших країнах. Фінляндія, Японія та Кіпр, приміром, разом із естонськими IT-фахівцями розробляють платформи для електронного оподаткування.
Вони також запозичують естонську систему ID-карток. Згідно з нею кожен громадянин країни отримує свій універсальний ID-код, який потрібен у найрізноманітніших ситуаціях - від соцзабезпечення та виборів до надзвичайних ситуацій.
До того ж система електронного уряду вбиває двох зайців одночасно, оскільки створює велику кількість робочих місць.
"Ми потребуємо багато інженерів, дизайнерів, тестувальників, програмістів та архітекторів. А також копірайтерів, експертів соцмереж та інших веб-розробників ".
Естонський електронний уряд високо оцінили експерти в галузі управління та онлайн-технологій з різних країн, назвавши його новаторським.
"Це дуже цікавий приклад і до того ж втілений ще на світанку доби інтернету", - зазначає Гелен Марґетс, професор соціології та інтернет-досліджень з Оксфордського університету та директор Оксфордського інституту інтернету.
Як зазначає Марґетс, "коли Естонія отримала незалежність у 1991 році, вона вирішила повністю позбутися радянської адміністративної системи, а також відмовитися від паперової документації".
Але сьогодні ми постійно чуємо про витік даних, злами Facebook-сторінок, махінації з кредитками, викрадення паролів та пограбування банківських рахунків.
Як можна довірити важливу інформацію єдиній, централізованій онлайн-платформі, ризик злому якої є досить високим?
У 2014 році дослідники з Мічиганського університету назвали "головні ризики в естонській системі електронного голосування" та рекомендували "негайно змінити її".
Однак e-Estonia зазначила, що система голосування є достатньо захищеною, насамперед завдяки державним ID-номерам, які присвоюють кожному громадянину і які дозволяють користуватися урядовими онлайн-послугами на кшталт онлайн-банкінгу.
Технологія блокчейн, яку використовує платформа, гарантує, що "ніхто, ані хакери, ані системні адміністратори і навіть влада, не зможуть маніпулювати даними", додають фахівці.
"Кібербезпека є серйозним викликом, коли всі дані зберігаються на єдиній платформі", - пояснює Даррел Вест, віце-президент і директор науково-дослідної лабораторії Інституту Брукінгза у Вашингтоні.
Він нагадує про першу в світі масштабну кібератаку, яку Росія здійснила на Естонію в 2007 році. Тоді вийшли з ладу всі банківські сервери, припинили працювати банкомати.
А естонські газети, які намагалися вчасно висвітлювати ці події, "раптом виявили, що статті не можливо завантажити на сервер, аби надрукувати їх в строк", - пише кореспондент BBC Деміан Макґіннес.
За словами Даррела Веста, кібератака 2007 року "дорівнювала фізичному бомбардуванню інфраструктури країни, внаслідок чого вона стала недоступною для людей".
Питання кібербезпеки є основною причиною, чому багато урядів не наважуються ввести онлайн-голосування, попри велику стурбованість тим, що Росія може втручатися у в вибори в низці країн.
Утім, як зазначає Анна Піпераль, естонську систему голосування ще ніколи не зламували, а в добу автоматизованих виборів, як-от останні в США, можливо, краще якщо зламають одну програму, ніж мільйони різних комп'ютерів.
До того ж втрутитися в урядові вибори можна й багатьма іншими способами: фейкові новини, дезінформація, пропаганда, атаки в соцмережах.
Якщо переваги електронного уряду все ж таки перевищують ризики, чи зможуть й інші країни скористатися естонською моделлю? І як самій Естонії вдалося її втілити?
На думку експертів, створення е-уряду для Естонії було чи не найважливішою ціллю, і вони здійснили її. Але справа в тому, що Естонія - дуже невелика країна з населенням трохи за 1,3 мільйона, як Бельгія або Західна Вірджинія.
Марґетс, однак, зазначає, що "у Facebook понад два мільярди користувачів, але компанія цілком справляється з такою кількістю".
Крім того, Естонію неможливо порівняти з великими західними країнами, як-от Велика Британія або США. Британський та американський уряди є набагато складнішими у порівнянні з Естонією.
У них є безліч департаментів та законів, які можуть змінюватися в залежності від регіону країни.
У великій країні ускладнює ситуацію й питання багатомовності, адже надавати послуги набагато легше в невеликому та досить однорідному суспільстві.
Лише згадайте такі організації, як IRS (Податкове управління) США або HMRC (Управління по податкових та митних зборах Її Величності) у Великій Британії.
"Це величезні організації, і вони не бажають підпорядковуватися маленькому підрозділу в центрі. Це проблема дуже великих урядів, які склалися історично", - пояснює Марґетс.
А втім, попри всі труднощі, ризики кібератак та міжнародного шпигунства, наше повсякденне життя дедалі більше переходить в онлайн, і, як вважає багато експертів, керування країною не стане винятком.
Ось чому електронний уряд можливо є однією з найвидатніших ідей XXI століття.
"Наприклад, Amazon - це веб-сайт, хіба не так? Коли ви думаєте про нього, ви не уявляєте собі будівлі. Так само й з урядом", - пояснює Марґетс.
"Уряд також нагадує сайт, який повинен розвиватися та вдосконалюватися", - підсумовує Гелен Марґетс.
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.