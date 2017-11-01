Чи корисна насправді палеолітична дієта?

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Сучасні напівфабрикати та фастфуд, напевно, не є правильним способом харчування. Але чи варто переходити на раціон доісторичних людей, так звану "палеолітичну дієту", яка набула популярності останнім часом?

Вони не їли піцу і карі, не куштували пирогів та тістечок. Вони полювали, щоби добути м'ясо, ловили рибу, збирали горіхи та ягоди в лісах.

На думку деяких дієтологів, люди палеоліту, які жили між 2,5 млн і 10 тис. років тому, дотримувалися харчування, яке є найбільш придатним й для сучасної людини.

Прихильники так званої палеолітичної дієти стверджують, що людський організм повністю еволюціонував і адаптувався до життя протягом кам'яного віку.

А оскільки наша генетика з того часу змінилася дуже мало, з біологічної точки зору нам набагато більше підходить дієта мисливців і збирачів, що існувала до сільськогосподарської революції.

За невеликими відмінностями такі дієти рекомендують утримуватися від молочних продуктів і їжі на основі злаків, як-от макарони, хліб або рис. А деякі версії забороняють також сочевицю і квасолю.

Прихильники такого способу харчування вірять, що нові захворювання - серцева недостатність, діабет і рак - виникли, в першу чергу, через несумісність нашого сучасного харчування з доісторичною анатомією.

Але чи існують свідчення на користь того, що їжа первісних людей є більш придатною для нас?

Для цього треба відповісти на два запитання. По-перше, чи дійсно ми біологічно ідентичні людям кам'яного віку? І якщо так, то, по-друге, чи означає це, що ми повинні харчуватися так, як вони? І чи буде така дієта для нас кориснішою?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Доісторичні люди таке не їли. Але не факт, що це їм не сподобалося би

Послідовники палеолітичної дієти кажуть, що наша травна система, пристосувалася саме до цієї їжі.

А вживання молочних та інших продуктів, які були недоступні до появи сільського господарства, кидає виклик одночасно й еволюції, і нашому організму.

Проте за оцінками польського дослідження 2012 року, 70% енергії, необхідної нам щодня, людина західного світу отримує з їжі, яку первісні люди їли дуже рідко або не їли взагалі: молочних продуктів, злаків, рафінованого цукру і перероблених жирів.

Біологи-еволюціоністи дотримуються іншої точки зору.

Марлін Зук з Університету Міннесоти в США, авторка книжки "Палеолітичні фантазії" (Paleofantasy), каже, що через те, що різні гени змінюються з різною швидкістю, немає ніяких підстав вважати, що ми генетично ідентичні людям, які жили в епоху плейстоцену.

Еволюція працює не так - вона не зупиняється, створивши "досконалу людину". Люди ніколи не припиняли свого розвитку.

Як пояснює Зук, "деякі з генів, які ми мали ще в плейстоцені - це ті самі гени, які дісталися нам від живих істот, що мешкали в океані. Проте ніхто не пропонує нам харчуватися, як це роблять, приміром, кити".

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Одним з прикладів того, як змінилися наші гени з доісторичних часів, є переносимість лактози, яка виникла внаслідок сільськогосподарської революції

Прикладом недавніх генетичних змін, що сталися приблизно 7 тис. років тому, є переносимість лактози.

Немовлята харчуються виключно молоком матері, але після припинення годування молоко для стародавніх людей ставало незвичною їжею і могло викликати шлункові болі і діарею.

Люди почали розводити рогату худобу насамперед заради м'яса і шкур, але не молока. Але ті, кому вдавалося перетравлювати молочні продукти, не відчуваючи дискомфорту, могли харчуватися також й коров'ячим молоком.

Це дало їм еволюційну перевагу: вони отримали не тільки додаткове джерело їжі, але і чистий напій. І вони вижили, передавши своїм дітям варіант гена, що допомагає засвоювати молоко.

Дедалі більша кількість дорослих у різних частинах світу могли пити молоко.

Утім, схожі наші гени на гени печерних людей чи ні, палеолітична дієта все одно може бути здоровішою для нас.

Мало хто буде сперечатися з тим, що постійне харчування рафінованими продуктами не є дуже здоровим або що їсти більше фруктів та овочів - корисно.

Зрозуміло, що фастфуд у будь-якому разі не витримає порівняння з палеолітичною дієтою. Але якщо порівняти її зі здоровим харчуванням?

На жаль, цьому питанню присвячено небагато досліджень. Але з них дійсно випливає, що на палеолітичній дієті ми схильні швидше втрачати вагу.

Більшість з цих досліджень, однак, охоплює короткий період часу, пропонуючи учасникам дотримуватися дієти три тижні або близько того, та й самих випробовуваних не дуже багато.

В одному огляді наводяться дані експериментів, у яких брали участь лише 10, 29, 14 і 13 осіб.

Переконати людей спробувати цю дієту - не завжди просто. Одне з досліджень навіть закінчилося завчасно, бо за шість місяців не вдалося знайти жодного нового учасника.

Однак нещодавно з'явилися результати нового дослідження, яке проводилося протягом двох років, що було набагато довше за всі попередні. Учасників також було більше.

У дослідженні взяли участь 70 жінок з ожирінням у період менопаузи. Протягом двох років одна група учасниць дотримувалася палеолітичної дієти, а друга - нежирної нордичної.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ідея, що наш організм не пристосований до перетравлення молока та злаків, є цілком необґрунтованою

Остання не забороняла жодних продуктів, але надавала перевагу низькокалорійним молочним продуктам та їжі з високим вмістом клітковини, як-от цільнозернові продукти.

Кожна група отримала рекомендації щодо кількості білків, вуглеводів та жирів, які вони можуть з'їсти.

Спочатку вагу скинули учасниці обох груп. Але шість місяців по тому жінки на палеолітичній дієті схудли більше, й їхні талії зменшилися в обсягу більше, ніж у жінок на нордичній дієті.

Два роки по тому між двома групами не виявилося жодної різниці у вазі. Єдина відмінність була у рівні шкідливих жирів в крові, тригліцеридів, але в межах безпечної норми.

Учасниці обох груп визнали, що цих дієт було досить складно дотримуватися, і багато хто не зміг витримати заданий баланс поживних речовин.

Отже, переконливих доказів того, що ми повинні харчуватися як печерні люди, поки що не існує.

Це не означає, що ми можемо спокійно й далі зловживати фастфудом, але й виключати з раціону молочні продукти та злаки, також немає жодних підстав.

У тритижневому дослідженні, проведеному в 2011 році, люди визнали, що на палеолітичній дієті важко підтримувати рекомендований щоденний рівень споживання кальцію, заліза і клітковини.

А для тих, хто мріє схуднути, порада завжди та сама, хоч і досить нудна: їжте менше, а спортом займайтеся більше.

Можливо, саме тому будь-яка дієта, яка пропонує альтернативу цьому непростому шляху, виглядає для нас привабливою. Але, на жаль, чарівної пігулки поки що не винайшли.

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