Що ми робитимемо, якщо з нами зв'яжуться інопланетяни?

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Уже багато десятиліть дослідники прослуховують космос, сподіваючись почути послання від позаземних цивілізацій. Будь-які незвичайні сигнали ретельно перевіряють. Але що станеться, якщо ми справді отримаємо повідомлення з інших світів?

Майже 40 років тому американський радіоастроном Джеррі Ейман сканував ділянку неба за допомогою радіотелескопу, намагаючись виявити послання від позаземної цивілізації.

Аж раптом він помітив дуже короткий, але інтенсивний сигнал, схожий на електричний імпульс.

Ейман обвів відмітку сигналу на роздруківці червоною ручкою і приписав слово "Wow!" ("Ого!").

Сигнал "Wow!", як його з того часу називають, так ніхто й не зміг пояснити, та й нічого схожого на нього ніколи більше не фіксували.

Але організація під назвою Search for Extraterrestrial Intelligence Institute (SETI, Інститут пошуку позаземного розуму) продовжує прослуховувати ефір в надії виявити сигнали, надіслані розумними формами життя у нашій галактиці або поза її межами.

Що відбудеться, якщо SETI вдасться виявити таке послання? Та яким чином вчені переконаються в тому, що воно дійсно відправлене інопланетною цивілізацією?

Нещодавно на каналі Science Channel показали документальний фільм про те, як астронавти експедиції "Аполлон-10", пролітаючи над зворотною стороною Місяця почули в навушниках дивну "космічну музику".

Багато вчених упевнені, що це були звичайні радіоперешкоди. Однак той випадок поставив важливе питання: як відрізнити космічний шум від навмисної радіопередачі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відрізнити радіосигнал від космічного шуму можна, проаналізувавши його за допомогою двох різних телескопів

"Вчені виявляють незвичні космічні сигнали досить часто, але, як правило, їм знаходять раціональне пояснення", - каже доктор Джон Елліотт з Університету Беккетта в Лідсі у Великій Британії.

На більш докладне вивчення такий матеріал потрапляє нечасто.

Особливо цікавими випадками займається спеціальна група вчених, які вивчають сигнали, зареєстровані радіотелескопами по всьому світу.

Доктор Елліотт, який є членом цієї групи, провів чимало часу в роздумах про те, що станеться, якщо ми коли-небудь отримаємо послання від позаземного розуму.

Елліотт бере участь у проекті SETI з 1999 року, і, за його словами, група в середньому отримує незвичні сигнали для аналізу лише раз на два роки.

Якщо прийнятий сигнал матиме періодично повторювані елементи, ним зацікавляться Д-р Джон Елліотт , Університет Беккетта в Лідсі

Сигнали реєструють практично щодня, але зазвичай швидко виявляють, що це або електромагнітні перешкоди, або штучні сигнали, створені людьми.

Сигнал від розумних створінь може надійти звідки завгодно. Є навіть група добровольців-радіоаматорів, так звана Ліга SETI, яка постійно моніторить ефір за допомогою власної апаратури.

"Якщо прийнятий сигнал матиме періодично повторювані елементи, ним зацікавляться", - пояснює Елліотт і додає:

"Тоді виникне запитання: чи відповідає ця повторювана схема за рівнем складності сигналу, який може містити мовне повідомлення, математичні формули або будь-яку іншу розумну інформацію".

Малоймовірно, що нам відразу ж вдасться розшифрувати інопланетне послання, але принаймні ми зможемо визначити, що нам щось намагаються сказати.

SETI регулярно оновлює список "сигналів-кандидатів". Для оцінки потенційної ймовірності того, що сигнал надходить від позаземного розуму, застосовується десятибальна шкала "Ріо".

Вона враховує такі параметри, як технічні характеристики сигналу, метод його виявлення та відстань до джерела.

Члени екіпажу "Аполлона-10" багато років мовчали про почуту ними "космічну музику".

Про неї стало відомо лише 2008 року, коли НАСА оприлюднило записи переговорів астронавтів під час експедиції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сигналу "Wow!" так і не знайшли пояснення, та й нічого схожого на нього ніколи більше не фіксували

Будь-які дійсно цікаві сигнали, виявлені дослідниками SETI, зрештою обов'язково будуть оприлюднені, але спочатку вони мусять пройти сувору процедуру перевірки.

Для цього SETI розробили спеціальний протокол аналізу отриманого сигналу.

Дан Вертімер із Каліфорнійського університету в Берклі, який також входить до складу групи, зазначає, що членам команди доводиться бути дуже обережними в своїх оцінках.

"Це може бути помилка в програмному забезпеченні або жарт студента, тому нам потрібні підтвердження від незалежних джерел", - пояснює він.

Новина про можливий зв'язок із інопланетянами, безсумнівно, викличе чималий розголос.

2004 року астрономам довелося охолоджувати ажіотаж, викликаний хибними повідомленнями в інтернеті про нібито зареєстрований позаземний сигнал.

А в 2015 році співробітники SETI виявили низку так званих швидких радіоімпульсів, які спантеличили вчених.

Як саме спілкуватися з інопланетним розумом, не маючи спільної мови?

Раціонального пояснення тим імпульсам так і не знайшли, що змусило багатьох припустити їхнє інопланетне походження.

Втім, чи можна в принципі достовірно встановити походження незвичайного сигналу?

Одним з важливих чинників є пройдена ним відстань.

Якщо зареєстрований сигнал просто відбився від супутника або космічного сміття на навколоземній орбіті, його навряд чи можна вважати виходом на контакт позаземного розуму.

Для аналізу таких сигналів SETI застосовує другий радіотелескоп.

"За допомогою двох радіотелескопів, які приймають той самий сигнал із різних точок, можна провести тріангуляцію джерела, обчисливши пройдену ним відстань. Тоді стає зрозуміло, як далеко від Землі розташоване джерело", - пояснює Вертімер.

Однак поки що потреби в цьому методі не виникало, додає він і каже:

"Дотепер нам ще не траплявся сигнал настільки незвичайний, аби довелося б дзвонити директору якої-небудь обсерваторії та просити його терміново надати нам доступ до додаткового радіотелескопа".

Ще одне питання, яким задаються Елліотт і багато інших вчених, - як саме реагувати на сигнал, у позаземному походженні якого не буде ніяких сумнівів. Чи варто взагалі на нього відповідати?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Знаменита британська обсерваторія Джодрелл Бенк вивчала, серед іншого, радіопульсари - космічні джерела радіовипромінювання

Протокол SETI рекомендує: "Слід утримуватися від будь-якої відповіді на сигнал або інше свідоцтво існування позаземного розуму, доки не будуть проведені відповідні міжнародні консультації".

"Однак згоди щодо того, що робити в такому випадку, дотепер немає. Існують два протилежні табори. Одні кажуть: так, відповідати безсумнівно потрібно, інші категорично заперечують", - розповідає Елліотт.

На його власну думку, не відповісти на такий сигнал означало б втратити рідкісний шанс.

Але тоді виникає іще одна проблема - як саме спілкуватися з інопланетним розумом, не маючи спільної мови?

Елліотт припускає, що для встановлення контакту можна було б спробувати домовитися про спільні назви феноменів Всесвіту, відомих обом цивілізаціям.

Можливо, хтось намагається зв'язатися з нами просто зараз

Іншими словами, можна було б встановити однакові сигнали на позначення таких понять, як зірка чи галактика, або, приміром, для кількості астрономічних тіл в тій чи іншій зоряній системі.

Довелося б також зважати на затримку в обміні повідомленнями, тому що найближча до нас зоряна система з планетою знаходиться на відстані 10,5 світлових років.

Тобто за час, необхідний для відправлення одного повідомлення і отримання на нього відповіді, на Землі промине щонайменше 21 рік.

За словами Вертімера, все найцікавіші сигнали, зареєстровані на Землі дотепер, або не отримували раціонального пояснення (як швидкі радіоімпульси на кшталт "Wow!"), або ж були спричинені природними явищами, як-от спалах наднових зірок.

"І все ж я не втрачаю оптимізму, - каже вчений. - Я гадаю, що Всесвіт сповнений різних форм життя. Просто земляни ще тільки вступають у гру і вчаться спілкуватися з іншими світами".

"Думаю, пройде ще деякий час, перш ніж нам вдасться дізнатися, чи одні ми у Всесвіті", - припускає науковець.

Так чи інакше, проекту SETI не бракує роботи - космічних сигналів, що потребують перевірки, поступає більш ніж достатньо.

Можливо, хтось намагається зв'язатися з нами вже просто зараз.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.