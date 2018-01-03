Навушник-перекладач, який долає мовні бар'єри

Копирайт изображения Waverly Labs

Розумні Bluetooth-навушники Pilot перекладають з 15 мов у синхронному режимі. Інноваційна розробка компанії Waverly Labs випереджає інші подібні пристрої якістю та швидкістю розпізнання тексту та робить живе спілкування іноземними мовами більш невимушеним.

У щорічній виставці Beazley Designs of the Year, яку влаштовує Лондонський музей дизайну, беруть участь автори понад 60 глобальних проектів. За розробку навушника-перекладача компанія Waverly Labs потрапила в номінацію "Продукт року".

Мандрувати й винаймати житло в різних країнах — відносно дешева можливість нашого сьогодення. Завдяки глобалізації поїздки за кордон щодня стають доступнішими.

За цих обставин кому з нас не хотілося б добре володіти не лише своєю рідною, а й іноземними мовами?

Однак вивчити мови всіх країн з нашого списку бажань практично нереально. Долати мовний бар'єр — загалом непросте завдання, хоч і є в ньому щось від романтики мандрів. Але в багатьох ситуаціях це обертається проблемою, до того ж неабиякою.

Нам досі важко спілкуватися з людьми, які не розмовляють нашою рідною мовою. І не завжди ці труднощі виникають за кордоном.

У 2001 році Національне статистичне управління Британії провело перепис населення. Опитали 56,1 млн жителів Англії та Уельсу, і на запитання "Яка ваша рідна мова?" спеціалісти зі статистики отримали понад 600 різних відповідей.

Однак, за приблизними оцінками, більш ніж 95% населення Британії — все ж одномовні носії англійської мови.

Уявіть, що ви ведете ділові переговори, мусите терміново владнати невідкладну ситуацію чи поспішаєте дістатися до місця призначення. В усіх цих ситуаціях дуже корисно було б спілкуватися зі співрозмовниками однією мовою.

Копирайт изображения Waverly Labs Image caption Компанія Waverly Labs з головним офісом у Брукліні, Нью-Йорк, пропонує вушну вкладку Pilot, у якій портативні технології вигідно поєднано з перекладом з різних мов

Але вже скоро проблема відійде в минуле — сучасні технології допоможуть її вирішити.

А сприятиме цьому компанія Waverly Labs, виробник інноваційних товарів широкого вжитку, яку заснував 2014 року Ендрю Очоа.

На конкурсі Beazley Designs of the Year 2017 року її номінували на премію — завдяки вушним вкладкам, крізь які ви чуєте переклад. Пристрій має назву Pilot і супроводжується додатком для смартфона.

Журналісти BBC Designed поговорили з паном Очоа про його інноваційне творіння.

"Для нашої команди це вагома номінація в області дизайну. Доказ того, що нас визнали не лише за естетичний вигляд пристроїв, а й за інженерні досягнення", — каже пан Очоа.

Тож як працюють вушні вкладки Pilot? У пристрої використовується складна система спрямованих мікрофонів. У поєднанні з технологією зниження шуму вона дозволяє вловлювати слова, які промовляє як сам користувач, так і люди довкола нього.

"Ці слова потрапляють на "хмару", де відбувається їх обробка через розпізнавання голосу, машинний переклад і синтез мовлення. Після цього вони передаються користувачеві та його співрозмовникам, чиї вушні вкладки Pilot синхронізовано, — пояснює пан Очоа. — І все це з мінімальною затримкою, зазвичай за кілька мілісекунд".

Копирайт изображения Waverly Labs Image caption Вушні вкладки здатні не лише перекладати з різних мов: вони дають можливість слухати музику та телефонні розмови й повідомлення

Але новинку вже наздоганяє багато конкурентів — серед них Clik, Skype і Google. Буквально минулого місяця пошуковий гігант представив навушники Pixel Buds, з функцією перекладу в режимі реального часу на 40 мов світу.

Вушні вкладки Pilot наразі працюють лише з 15 мовами, але можлива модернізація до більшої кількості мов. Однак Pilot, маючи перевагу в часі, а тепер ще й потрапивши в престижну номінацію, може бути на крок попереду.

За словами пана Очоа, система Pilot унікальна, бо в ній програмний додаток для перекладу поєднано з вушними вкладками.

Чи варто позбавляти людей потреби у вивченні іноземних мов — питання спірне.

За словами психолога Джудіт Кролл, вивчаючи мови, людина отримує багато переваг: у неї покращуються не лише пам'ять і розумова гнучкість, а й когнітивна діяльність, здатність до творчості й уміння розставляти пріоритети.

"Мабуть, більшість цих розумових переваг можна назвати багатозадачністю, — каже пані Кролл. — Білінгви краще дають собі раду з таким перспективним сприйняттям дійсності".

Копирайт изображения Waverly Labs Image caption Компанія Waverly Labs отримала 5 мільйонів доларів за попередні замовлення на "вушних перекладачів" Pilot

А Еллен Бялисток, психолог з Університету Йорка (Торонто), розповіла про те, що порівняно з монолінгвами, у білінгвів хворобу Альцгеймера виявляють на пізніших етапах життя. Тобто знання іноземної мови може бути корисним, адже завдяки йому мозок здатен довше "стримувати розвиток хвороби".

Авжеж, в ідеальному світі ми всі могли би володіти багатьма мовами, але не в усіх є для цього час, гроші й природні здібності до засвоєння чужої мови на такому рівні, щоб не вдаватися більше до допомоги книжок чи технологій.

На початку цього року в рамках проекту Pilot оголосили про "народний" збір коштів.

Люди, які хотіли першими випробувати цей пристрій, мали змогу отримати його зі знижкою і зробити попереднє замовлення на фінальний продукт. І його популярність перевершила всі очікування.

Компанія отримала величезну кількість позитивних відгуків від користувачів. Пан Очоа каже, що Waverly Labs "щодня чує натхненні розповіді покупців. Серед них — шкільні вчителі, яким потрібно спілкуватися з батьками дітей; мандрівники, яким Pilot допомагає спілкуватися в різних країнах; і навіть люди, чиї родичі з боку чоловіка чи дружини розмовляють іншою мовою".

"Нас підбадьорює те, що Pilot може вирішувати як професійні, так і особисті проблеми з подоланням мовного бар'єра", — каже керівник компанії-виробника.

Виставка Beazley Designs of the Year триватиме до 28 січня 2018 року.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.