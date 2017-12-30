Медичні міфи й дивацтва нашого організму: BBC Журнал 2017

Однією з найпопулярніших тем BBC Журналу в 2017 році були питання здоров'я.

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А чиї ж поради можуть бути кориснішими за висновки британських вчених?

Вони зазвичай проводять дуже серйозні та тривалі експерименти, щоби знайти відповіді на питання, які нам і так відомі (закреслено), які бентежать нас щодня.

Міфи та забобони

А ще вони чудово вміють розвінчувати поширені медичні міфи. Разом із ними та журналістами BBC Future минулого року ми спростували чимало хибних теорій.

Наприклад, про те, чи справді треба випивати вісім склянок води щодня,

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чи обов'язково надягати шапку, коли холодно,

чи можуть харчові добавки покращити зір

і чи можна плавати після їжі?

З приходом холодів нас найбільше цікавило, як правильно лікувати застуду і чи можна їсти морозиво, коли болить горло?

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Британські науковці й тут не розчарували.

Виявляється, що споживати тони вітаміну С зовсім не обов'язково, а от трохи алкоголю, може, і навпаки.

До речі, а скільки алкоголю взагалі не шкодить здоров'ю?

Ми також запропонували вам кілька лайфкахів у непростих життєвих ситуаціях.

Приміром, як позбутися нав'язливої мелодії, яку англійці недарма називають "вушним хробаком", та як прибрати запах часнику з рота.

А звідки взагалі береться неприємний запах з рота і як вирішити цю проблему, можна прочитати тут.

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Ми також розбиралися, як правильно мити руки. Виявляється, що навіть дорослі не завжди вміють це робити як слід.

Звичайно, нас турбували й більш серйозні питання: скільки треба їсти, щоби жити довше і краще? і як вижити в катастрофі, адже під час стихійного лиха ми нерідко припускаємося помилок, які можуть коштувати нам життя

Кохання, секс та продовження роду

І, звісно, вчених не могла оминути така серйозна проблема сучасності, як зниження сексуальної активності людей.

Чому ми все менше займаємось сексом? Фахівці називають принаймні чотири причини: робота, стрес, соцмережі і порно.

Хоча з приводу останнього пункту думки розходяться.

Як порнографія змінює поведінку, стосунки й бажання людей, ретельно описано в цьому надзвичайно довгому лонгріді.

Сучасний світ змінює нашу уяву й про любовні стосунки. Виявляється, що моногамія є далеко не єдиним способом існування шлюбу.

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Можливо, коханням майбутнього стане поліаморія, але чи повинне суспільство та закон визнавати таку форму шлюбних стосунків?

Та що там казати, якщо й гетеросексуальність виявилася суцільним міфом та соціальним конструктом. А сто років тому уявлення про те, що означає бути гетеросексуальним, помітно відрізнялось від теперішнього.

Всілякими упередженнями оточена й така важлива тема, як вагітність і пологи.

Деякі з цих забобонів ми спробували спростувати тут і тут, а також шукали відповідь на складне питання, чому пологи важкі і небезпечні?

Найбільше суперечок у соцмережах спричинала стаття Чим небезпечна пропаганда грудного вигодовування.

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Грудне молоко, безперечно, має багато переваг, але тиск, який чинять на жінок державні кампанії на підтримку природного вигодовування, несе в собі потенційні загрози.

Оглядачка BBC Future пояснила, чому в матерів має бути право вільного вибору.

Таємниці нашого тіла

Ми все далі вирушаємо у космос, все глибше занурюємось в глибини планети, але, мабуть, найбільшою таємницею для нас все ще залишається власне тіло та розум.

Так, за великим рахунком, ми й досі не розуміємо, чому в нас різні групи крові.

І лише нещодавно ми почали з'ясовувати, що відбувається з нашим тілом і мозком під час авіаперельоту.

…і розуму

Мозок, безперечно, є найзагадковішим органом нашого організму, а його робота викликає у нас чимало запитань. На деякі з них ми намагалися відповісти протягом минулого року.

Копирайт изображения Uroš Jovičić Image caption А вам теж здається, що час летить дедалі швидше?

Ми також спробували визначити характер людини за її мовленням.

Та досліджували емоції, які не мають назви в нашій мові.

Одна з них - це мбукі-мвукі, що означає непереборне бажання скинути одяг під час танцю.

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А чи знайоме це відчуття вам?