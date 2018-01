Найкращі серіали 2018 року

Копирайт изображения Sky Atlantic Image caption Келлі Рейлі в ролі Керри, жінки-воїна з серіалу "Британія"

Трилери, комедії та літературні адаптації - оглядач BBC Culture обрав найкращі телевізійні драми, які вийдуть протягом наступних 12 місяців.

Драма і трилери

Епічне оповідання про битву богів та смертних зображено у великобюджетній драмі "Падіння Трої" (Troy: Fall of a City), яка є спільним виробництвом BBC One та Netflix. Сценарист міні-серіалу Девід Фарр ("Нічний менеджер") представляє класичний сюжет з точки зору члена королівської родини троянців.

Суд Париса та його скандальна історія кохання з Єленою занурюють Грецію та Трою у виснажливу багаторічну війну, яка загрожує падінням обом імперіям.

Копирайт изображения BBC One Image caption Девід Ґясі в ролі Ахілла в серіалі "Падіння Трої"

Занепад імперій - процес історично-природній, а от що робити, коли дізнаєшся, що за п'ять років зникне весь світ?

Сама така дилема постає перед детективами Елейн Ренко (Агнесс Дейн) і Чарлі Хіксом (Джим Стерджесс) - героями перед-апокаліптичної британської драми "Безжалісне сонце" (Hard Sun), також знятої BBC One у співпраці з каналом Hulu.

В сценариста "Сонця" Ніла Кросса був напружений рік. Прихильники іншої кримінальної драми - "Лютер" (Luther), автором якої також виступив Кросс, незабаром побачать п'ятий сезон серіалу.

Чотири нові серії, які вийдуть на BBC One, покажуть подальші перипетії в житті відчайдушного детектива Джона Лютера, роль якого зіграв харизматичний британський актор Ідріс Ельба.

Дикий світ жінок-воїнів та друїдів Британії на початку нашої ери представлено в дебютній роботі британського драматурга Джеза Баттерворта - історичній драмі "Британія" (Sky Atlantic і Amazon Prime Video).

Армія римлян повертається, щоби зруйнувати кельтське селище в серці Британії, але сміливий народ постає проти потужного війська зі своєю найнебезпечнішою зброєю - друїдами. Це містичне плем'я, яке, здається, підкорило саму смерть, є силою, з якою непереможним римлянам ще не доводилося стикатися.

Канал FX сподівається повторити успіх міні-серіалу "Народ проти О. Джея Сімпсона" у новому сезоні кримінальної антології, яка цього разу розслідуватиме обставини вбивства дизайнера Джанні Версаче (Едгар Рамірез), яке сталося поруч з його будинком у Майамі в 1997 році.

"Вбивство Джанні Версаче: американська історія злочинів" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), спільне виробництво FX та BBC Two, оповідає про пошуки серійного вбивці Ендрю Кунанана (Даррен Крісс). В драмі також знялися Ріккі Мартін в ролі партнера Версаче та Пенелопа Крус - сестри дизайнера Донателли.

Ще один міні-серіал каналу BBC Two, цього разу в співпраці з Netflix, оповідає про розслідування стрілянини в центрі Лондона, в якій загинув розношувач піци.

Головна героїня трилера Collateral, детектив Kiп Ґласпі (Кері Малліган), переконана, що загибель чоловіка не є випадковим актом безглуздого насильства. Вона завзято береться за розслідування справи, в якій поступово виявляється темна правда.

Старі фаворити

Копирайт изображения HBO/Sky Atlantic Image caption Еван Рейчел Вуд у ролі Долорес в серіалі "Світ дикого заходу"

Шанувальники кількох популярних серіалів минулих років будуть потішені виходом нових серій їхніх улюблених теледрам.

В новій частині американської фантастичної драми "Світ дикого заходу" (Westworld) від каналів HBO та Sky Atlantic мешканці футуристичного парку атракціонів роботи-андроїди досліджуватимуть світ самураїв.

Акторка Еван Рейчел Вуд знову зіграє робота-революціонерку Долорес, а Тенді Ньютон та Джеффрі Райт - господарів тематичного парку.

27 березня цього року на телеканалі ABC відбудеться ностальгічне повернення улюбленого комедійного серіалу 1990-тих - "Розанна".

У новій частині телешоу, яке впродовж 1989-го та 1990-го років очолювало рейтинги телеканалу, Розанна Барр знову приєднається до оригінального акторського складу разом із Джонні Галецкі ("Теорія Великого Вибуху") та Сарою Чолке ("Клініка").

Благословенний плід! Другий сезон адаптації роману Маргарет Етвуд "Розповідь служниці" виходить на екрани в квітні. На щастя, творці драми-антиутопії, відзначеної минулого року багатьма нагородами, не змусили нас довго чекати.

Вже незабаром ми дізнаємося, що трапилося далі із служницею Фредовою (Елізабет Мосс), після того як у фіналі першої частини серіалу вона дізналася, що вагітна, і відкрито постала проти правителів тоталітарної республіки Гілеад.

Культовий науково-фантастичний серіал "Доктор Хто" (BBC One / BBC America) також повернеться на наші екрани. Роль 13-го Доктора в історії серіалу вперше зіграє жінка - Джоді Віттейкер. Рятувати світ їй допомагатиме повністю оновлена акторська команда.

Неангломовні драми

Копирайт изображения SVT/DR Image caption Софія Хелін і Туре Ліндхардт у дансько-шведській кримінальній драмі "Міст"

Шведський детектив Сага Норен (Софія Хелін) вирушає в останню подорож до Копенгагена на своєму зеленому Porsche через міст Ересунд.

У фінальному сезоні дансько-шведської кримінальної драми "Міст" The Bridge (DR1 / SVT1 / BBC Two) вона разом зі своїм партнером з Данії Хенріком Сабре (Туре Ліндхардт) розслідуватиме останній моторошний злочин.

Прощатися зі скандинавськими серіалами нам, однак, не доведеться. Разом із завершенням "Мосту" вперше на Netflix виходить оригінальна данська драма "Дощ" (The Rain).

Через 10 років після того, як небезпечний вірус знищив переважну частину населення Скандинавії, двоє підлітків вирушають на пошуки безпечного місця для життя. Щоби здолати загрози нового світу, вони керуються щоденником з порадами, який залишив їхній батько, але незабаром виявляють, що головна небезпека загрожує їм зсередини.

У новому сезоні ісландського містичного серіалу "Капкан" (Trapped), який несподівано став хітом у 2016 році, поліцейський Андрі Олафссон (Олафур Даррі Олафссон) та його колеги розслідуватимуть дедалі більш заплутані та моторошні вбивства.

Бельгійський серіал "13 заповідей" (13 Commandments) від каналу Walter Presents, що відсилає до культового трилеру Девіда Фінчера "Сім", виходить цього року на британському телебаченні.

Втомлений від роботи поліцейський та його амбітний молодий помічник полюють на серійного вбивцю, який несподівано стає страшенно популярним в громаді. Оголосивши себе Мойсеєм, вбивця безжалісно карає гріховних членів суспільства.

Ще одна британська прем'єра шведської детективної драми "Перед тим, як ми помрем" (Before We Die) відбудеться на каналі Channel 4. Детектив Ханна Свенссон береться розслідувати таємне викрадення її колеги та партнера Свена кримінальним байкерським угрупуванням.

Ситуація ускладнюється, коли Ханна дізнається, що її син, який живе окремо від неї, має зв'язки з бандою.

Комедії

Копирайт изображения NBC Image caption Мей Вітман, Крістіна Гендрікс та Ретта у комедійному серіалі "Гарні дівчата"

"Гарних дівчат" (Good Girls), які виходять на телеканалі NBC, порівнюють, з одного боку, із серіалом "Пуститися берега" (Breaking Bad), а з іншого з "Тельмою та Луїзою".

Три жінки з провінційного містечка, намагаючись прогодувати свої родини, вирішують пограбувати місцевий продуктовий магазин, але справа набуває геть неочікуваного повороту.

Комедійний серіал "Корпорація" (Comedy Central) телеканалу Comedy Central занурить вас у нестерпне життя молодшого менеджера-стажера, який потерпає від самодурства керівника та байдужості колег багатонаціональної корпорації.

Однойменна адаптація культової стрічки 1988 року "Смертельний потяг" (Heathers), знята телеканалом Paramount, зображує життя сучасного коледжу. Студентка Вероніка Сойєр (Грейс Вікторія Кокс) очолює компанію дівчат, кожна з яких носить ім'я Хітер.

Ще одна примара з минулого - легенда "Монті Пайтон" британський актор Джон Кліс майже через 40 років після виходу комедійного серіалу "Вежі Фолті" повертається на знімальний майданчик нового сіткому. "Притримайте захід сонця" (Hold the Sunset) вийде на каналі BBC One.

Літературні екранізації

Копирайт изображения BBC One Image caption Г'ю Грант у ролі члена британського парламенту Джеремі Торпа в серіалі "Дуже англійський скандал"

Хітом телеканалу BBC One стане цього року трилер міжнародного виробництва"МакМафія" (McMafia). Восьмисерійна теледрама, створена Хоссейном Аміні та Джеймсом Воткінсом, заснована на сюжеті однойменного бестселера Міши Гленні.

На хвилі успіху "Нічного менеджера" телеканал BBC One у співпраці з AMC екранізував наступний роман Джона ле Карре "Маленька барабанщиця". Це - телевізійний дебют південно-корейського режисера Пак Чхан Ука ("Олдбой", "Служниця").

Американский режисер і сценарист Дж.Дж. Абрамс створює серію психологічних жахів про мешканців вигаданого Стівеном Кінгом містечка Касл-Рок у штаті Мейн, де відбуваються події багатьох культових романів письменника.

Серіал "Касл-Рок", знятий на телеканалі Hulu, залучає головні теми, місця подій та персонажів Кінга, зокрема, з його найвідоміших творів: "Воно", "Куджо" та "Втеча із Шоушенка". Подорож до Касл-Рока, безперечно, стане захопливою.

Події кіберпанк-роману Річарда К. Моргана "Видозмінений вуглець", як і його однойменної екранізації на каналі Netflix, відбуваються в антиутопічному майбутньому.

Високі технології змінили суспільство, в якому люди навчилися жити вічно, завантажуючи свою особистість у нові людські тіла.

Копирайт изображения Sky Atlantic/Showtime Image caption Бенедикт Камбербетч у ролі аристократа-плейбоя в серіалі "Патрік Мелроуз"

Зірка "Шерлока" Бенедикт Камбербетч зіграє аристократа-плейбоя Патріка Мелроуза в однойменному серіалі, заснованому на романах Едварда Сен-Обіна спільного виробництва каналів Sky Atlantic та Showtime.

Емі Адамс зіграє Каміллу Паркер, не надто успішну репортерку чиказької газети, в телеадаптації роману "Гострі предмети" (Sharp Objects), створеної HBO і Sky Atlantic.

Розслідуючи вбивство двох дівчат, жінка змушена повернутися до свого рідного міста, а разом з тим й у своє непросте минуле.

"Гострі предмети" - це дебютний роман Джилліан Флінн, авторки "Загубленої" (Gone Girl).

Уперше з початку 1990-х Г'ю Грант повертається на британські телеекрани. Актор зіграє опального члена британського парламенту Джеремі Торпа в серіалі "Дуже англійський скандал" (A Very English Scandal) на каналі BBC One.

Шокуюче правдива історія про першого британського політика, який представ перед судом за звинуваченням у змові та підбурюванні до вбивства, заснована на книжці журналіста Джона Престона.

Режисер Пітер Гарнес представляє на телеканалі BBC One першу британську телеадаптацію роману Г.Г. Уеллса "Війна світів".

Величезний метеорит, який влучає у заказник Хорселл Коммон у графстві Саррей, виявляється вторгненням марсіан. Чи вдасться головному герою уникнути безжалісних прибульців та врятувати людство?

За екранізацію ще однієї класики британської літератури, "Ярмарку марнославства" Вільяма Теккерея, взялася британська режисерка Гвінет Г'юз.

Події драми, створеної у спільному виробництві ITV та Amazon, відбуваються на тлі наполеонівських воєн. Роль безсмертної героїні Теккерея Беккі Шарп виконала Олівія Кук.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Culture.