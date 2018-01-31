Чи допомагає молоко від печії?

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Чи допоможе склянка молока позбутися відчуття дискомфорту в шлунку? Оглядачка BBC Future з питань медицини пояснює, чому молоко, навпаки, може погіршити ваш стан.

Що може бути кращим за склянку молока у разі печії та розладу травлення? Молоко "заспокоює" шлунок. До того ж, якщо вас нудить від однієї думки про їжу, склянка молока забезпечить організм калоріями.

До 1980-х років гастроентерологи радили пацієнтам з виразкою дванадцятипалої кишки пити молоко для полегшення неприємних відчуттів.

Кислотність молока є набагато нижчою, ніж у шлункового соку, який виробляє організм. Тому досить довго вважалося, що молоко може полегшити біль, нейтралізуючи кислоту в шлунку.

Молоко дійсно на деякий час покращує стан. Але дослідження показали, що воно стимулює вироблення шлункової кислоти, і отже, після нетривалого полегшення неприємні відчуття можуть повернутися знову.

У 1976 році десять добровольців погодилися на експеримент, який вимагав чималої витривалості. Учасникам досліду промили шлунки, після чого за допомогою трубки через ніс ввели молоко.

За годину вміст їхніх шлунків відкачали і потім що п'ять хвилин вимірювали обсяг шлункового соку. Дослідники виявили, що секреція шлункового соку протягом трьох годин після споживання молока була підвищеною.

Напевно, це пояснює, чому пацієнти з виразкою шлунку відчувають біль за кілька годин після їжі.

Однак виділення шлункового соку стимулює не лише молоко, але, як показали дослідження, також кава, чай та пиво.

При чому найбільший ефект мають пиво і молоко, тобто, всупереч очевидному припущенню, кислотність напою не має значення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше гастроентерологи радили пацієнтам із виразкою дванадцятипалої кишки пити молоко для полегшення неприємних симптомів, але тепер таким хворим молоко більше не рекомендують

У 1976 році вчені порівняли, як впливає на шлунок цільне та знежирене молоко, а також молоко з низьким вмістом жиру. З'ясувалося, що у всіх трьох випадках молоко підвищує секрецію шлункового соку, тобто жири не грають ролі.

Як щодо кальцію? Коли вчені провели досліди з молоком із низьким вмістом кальцію, виявилося, що шлункового соку виробляється дійсно менше.

Але за одним винятком - у пацієнтів з діагностованою виразкою дванадцятипалої кишки, які на момент експерименту не відчували симптомів захворювання, секреція була підвищеною.

Ще одна складова молока, яка, можливо, впливає на секрецію соку, - це білок казеїн. Дослідники припускають, що він або стимулює вироблення гормону гастрину, який відповідає за секрецію шлункового соку, або безпосередньо впливає на клітини слизової шлунку.

У будь-якому разі молоко більше не рекомендують хворим на виразку шлунку, оскільки його споживання може посилити симптоми захворювання.

Під час клінічного дослідження 1986 року кілька пацієнтів із виразкою дванадцятипалої кишки, які перебували на медикаментозному лікуванні, розбили на дві групи.

Ті, кому пощастило менше, повинні були щодня випивати два літри молока, щоправда за бажанням їм дозволили додавати в молоко цукор.

Друга група дотримувалася звичайної лікарняної дієти. І всім учасникам експерименту пропонували фрукти, щоби загальна кількість споживаних за день калорій була приблизно однаковою.

Під кінець експерименту всі пацієнти пройшли ендоскопію.

Дослідження показало, що більшість пацієнтів на звичайній лікарняній дієті одужали.

Копирайт изображения Noemí Jiménez Image caption Молоко на деякий час покращує стан, але неприємні відчуття повертаються знову

А ось в "молочній" групі поліпшення наступило в меншої кількості пацієнтів, ніж очікувалося спочатку. Очевидно, споживання молока уповільнює процес загоєння виразки.

Якщо у вас немає проблем зі здоров'ям, відмовлятися від молока не варто, адже воно є джерелом білків і кальцію. Але чи може зловживання молоком спричинити проблеми?

1980 року в норвезькому місті Тромсе почалося семирічне дослідження стану здоров'я населення, в якому взяли участь 21 тисяча дорослих.

За ці роки у 328 учасників дослідження виявили виразкову хворобу (загальний термін для виразки шлунку і виразки дванадцятипалої кишки).

Вчені з'ясували, що ризик виникнення виразки підвищується у разі споживання чотирьох і більше склянок молока щодня, насамперед у чоловіків. При цьому вміст жиру в молоці ролі не грає.

Але чи саме молоко спричинило хворобу в мешканців Тромсе? Важко сказати, тому що деякі люди п'ють молоко саме з метою полегшити симптоми, коли захворювання вже почалося.

Втім, ризик розвитку виразки був підвищений і у тих учасників дослідження, хто пив багато молока без симптомів розладу травлення.

Отже, хоча молоко на деякий час допомагає, пом'якшуючи дію шлункового соку і зменшуючи неприємні відчуття, такий ефект триває лише близько 20 хвилин.

Молоко - корисний продукт, але травлення воно не покращує.

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